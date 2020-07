Gießen: So könnte Mensa-Neubau für Ludwig-Uhland-Schule aussehen

Erster Platz: Der Entwurf von "LSK - Architekten" sieht einen Holzbau mit organischer Winkelform vor, der sich an den angrenzenden Straßen orientiert. Foto: LSK - Architekten

Giessen. Die Situation an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) ist schwierig: Die Grundschule hat bisher nur unzureichende Räumlichkeiten für die Ganztagsarbeit mit den 320 Mädchen und Jungen. Ein Neubau für Mensa und Nachmittagsbetreuung soll Abhilfe schaffen. Um dafür geeignete Ideen zu sammeln, ist ein Realisierungswettbewerb ausgerufen worden. Dessen Ergebnisse liegen nun vor.

Die 18 eingereichten Beiträge hat eine Jury, zu der neben Schulleiter Dr. Jan-Hendrik Schneider unter anderem Vertreter der Stadt und von Architekturbüros zählten, nach verschiedenen Kriterien untersucht. Dabei sei die simpel klingende Aufgabenstellung mit diversen Herausforderungen verbunden gewesen, erläutert Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Berücksichtigt wurden bei der Auswahl der Sieger etwa die städtebauliche Einbindung und die architektonische Qualität, die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes sowie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Zudem stehen auf dem Hof sieben imposante Säuleneichen, die möglichst erhalten werden sollten.

Mit dem Zusatzgebäude könne man nicht alle räumlichen Probleme der ab 1959 gebauten Schule auf einmal lösen, aber immerhin neue Impulse setzen, so die Vorsitzende des Preisgerichts, Kristin Dirschl. Lange habe die Jury um den Erstplatzierten gerungen. Und sich schließlich für den Entwurf von "LSK - Architekten" aus Darmstadt entschieden. Der entworfene Holzbau mit einer organischen Winkelform, die sich an den angrenzenden Straßen orientiert, zitiert quasi das nahegelegene Biomedizinische Forschungszentrum Seltersberg. Obendrein sei eine eindeutige Eingangssituation am Aulweg gewährleistet, die an der LUS bisher so nicht existiert. "Das Allerwichtigste" sei jedoch gewesen, keine Bäume fällen zu müssen, betonen Michael Lube und Eduard Mijic während der Vorstellung. Der Bau sei zu den Straßen abgegrenzt, öffnet sich aber durch seine Glasfronten hin zum Pausenhof. Auch die clevere Raumorganisation mit flexiblem Grundriss wurde von Kristin Dirschl gelobt.

Vielversprechend: Astrid Eibelshäuser, Marko Heinsdorff, Michael Lube, Eduard Mijic und Kristin Dirschl (von links) mit den prämierten Entwürfen. Foto: Moor

Ähnlich positiv bewertet hat die Jury den U-förmigen Bau des zweitplatzierten Architekturbüros "Neumann & Heinsdorff" aus Köln, das ebenfalls "eine schöne Innenhofsituation" angestrebt habe. Auch dieser Bau orientiere sich eher nach innen und habe einen schützenden Charakter zur Straße hin, verdeutlichte Marko Heinsdorff. Der Schwerpunkt habe vor allem auf dem städtebaulichen Aspekt sowie einem klar erkennbaren Haupteingang gelegen.

Der dritte Platz ging an die MGF Architekten GmbH aus Stuttgart, die einen L-förmigen Bau mit klarer Struktur und guter Lichtführung entworfen haben, der Anerkennungspreis an das "ama Architekturbüro" (Burghausen), dessen Entwurf sich stark an die vorhandenen Gebäude anlehnt. Insgesamt wurden 19 000 Euro an Preisgeld unter den vier Architekturbüros aufgeteilt.

Schulleiter Jan-Hendrik Schneider hatte selbst den Siegerentwurf favorisiert. Ihn habe aus pädagogischen Gründen insbesondere die organische Struktur angesprochen, die sich auf lange Sicht vermutlich positiv auf Schülerinnen und Schüler auswirken werde. "Die ersten beiden Plätze sehen beide eine Dachbegrünung und die Nutzung von Sonnenenergie vor", ergänzte Peter Krause vom städtischen Hochbauamt.

Im nächsten Schritt soll zeitnah das Vergabeverfahren gestartet werden, kündigte Astrid Eibelshäuser an. Im Zuge dessen sei zu erörtern, welcher der Entwürfe gebaut werde und welche Veränderungen daran eventuell noch vorzunehmen seien. 2022 soll der Bau beginnen und spätestens 2023 abgeschlossen sein, da dann das Kommunale Investitionsprogramm auslaufe, das zur Finanzierung herangezogen werde. Ohne den Abbruch der existierenden Gebäude liegen die Kosten für den Neubau an der Ludwig-Uhland-Schule bei etwa 3,1 Millionen Euro.

Die Wettbewerbsbeiträge werden noch bis Freitag, 17. Juli, zu den regulären Öffnungszeiten im Hermann-Levi-Saal des Rathauses ausgestellt.