Gießen soll eine smarte City werden

Alles in einer Hand: Projektleiter Matthias Hery stellt den neuen "SWG-Monitor", der nicht nur den CO2-Gehalt in einem Raum misst (rechts), sondern aus Gießen eine smarte City machen soll.

GIESSEN - Das kleine Kästchen mit dem Stadtwerke-Logo, das Projekt-Leiter Matthias Hery in der Hand hält, macht optisch nicht viel her, doch es bietet umfassende Möglichkeiten der Datenerfassung, Überwachung und Kontrolle, die aus einer Stadt wie Gießen schon bald eine Smart City machen könnten. Bislang sind erst 40 der "SWG-Monitore" in der Stadt angebracht, doch geht es nach den Wünschen von Jens Schmidt, dem kaufmännischen Vorstand der Stadtwerke Gießen (SWG), dann ist das erst der Anfang einer Entwicklung, die viele Bereiche unseres Alltags revolutionieren könnte. Ob diese Veränderung die Welt besser oder aus Stadtbewohnern gläserne Bürger macht, das hat der Mensch auch bei dieser neuen Technik wie immer selbst in der Hand.

Die Technik, auf der der "SWG-Monitor" basiert, den die SWG am Dienstag vorstellten, heißt LoRaWAN. Das steht für "Long Range Wide Area Network". Im Gegensatz zum mittlerweile weitverbreiteten und bekannteren WLAN-Netzprotokoll können mit LoRaWAN nur geringe Datenmengen und diese maximal zehn Kilometer weit übertragen werden. Doch der große Vorteil ist die Energiesparsamkeit. Ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sensor kann bis zu sieben Jahre autonome Daten übertragen. Die Version, die seit dem Sommer in einem Modellversuch an der Goetheschule getestet wird, ermittelt neben der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit auch den CO 2 -Gehalt im Raum.

Unkomplizierter Einsatz

Während man früher meist gelüftet hat, wenn im Klassenzimmer die Luft zum Schneiden war, ist eine CO 2 -Ampel in Zeiten, in denen Wörter wie Aerosole oder Inzidenz in die Alltagssprache Einzug gehalten haben, keine Spielerei, sondern eine wichtige Maßnahme bei der Bekämpfung von Corona. Ein Plus der neuen Technik ist ihr unkomplizierter Einsatz. Es genügen bereits ein paar Klebestreifen, um den leichten Sensor an einer Wand zu befestigen. Das geht auch in denkmalgeschützten Altbauten. Ausgelesen und ausgewertet werden können seine Daten mithilfe einer App, die von den SWG gemeinsam mit der Fabrik 19 entwickelt worden ist. Per QR-Code hat jedes Handy, auf dem die in allen App-Stores für Android und IOS verfügbare Anwendung installiert ist, Zugang zu den Daten. Allerdings ist der Zugriff auf diesen QR-Code reglementiert. In der Goetheschule bekommen diesen beispielsweise nur Befugte im Schulsekretariat. "Das ist die alte Gratwanderung", meint Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik 19. "Wir wollen eine Anwendung so einfach wie möglich machen, sie muss aber auch sicher sein."

Mit der App lässt sich nicht nur punktgenau bestimmen, wann es Zeit ist, frische Luft hineinzulassen. In dem man die Daten wochen- oder monatsweise auswertet, kann man auch eine intelligente Lüftungsstrategie entwickeln. "Smart sind schließlich nicht die Informationen, sondern die Schlüsse, die man aus ihnen zieht", sagt Schmidt. So könne man mit den Daten Beziehungen erkennen, die einem sonst gar nicht auffallen würden.

Und was diese Informationen angeht, da steht man noch ganz am Anfang. "Diese Technik bietet unheimlich viele Anwendungsmöglichkeiten", glaubt der Leiter der Abteilung Informationstechnologien bei den SWG, Thomas Rössler

Sei es die Verhinderung von Schimmelbildung in Gebäuden durch die Überwachung der Luftfeuchtigkeit, sei es die Kontrolle von Füllständen in technischen Betrieben, sei es die Warnung vor Wasserrohrbrüchen in einer Schulturnhalle, denn "der Sensor schlägt auch nachts um halb vier Alarm", sagt Rössler. In der umfassendsten Variante können mit dem Gerät neben Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO 2 -Konzentration auch die Lichtstärke und Bewegungsintervalle gemessen und aufgezeichnet werden. Solche SWG-Monitore kosten pro Stück rund 200 Euro, Werden weniger Funktionen genutzt, wird es billiger.

"Rad nicht neu erfinden"

Bislang befinde man sich mit zwei Kunden und 40 "SWG-Monitoren" noch in der Pionierphase, sagt Schmidt. Allerdings gebe es schon ein großes Interesse, auch aus anderen Städten. Schmidt würde sich freuen, wenn das Konzept und das Produkt auch in anderen Kommunen eingesetzt werde, "schließlich muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden".

Konfliktfrei ist die neue Technik freilich nicht. Auch diese Rose hat Dornen. Die Politik wird entscheiden müssen, wer auf die Fülle von Daten Zugriff hat, die die neuen Geräte erzeugen. Während früher der Stand des Wasserzählers einmal im Jahr abgelesen wurde, können das smarte Sensoren zweimal täglich. Das kann beim Energiesparen helfen, aber auch verraten, ob sich mehr als die polizeilich gemeldeten Personen in einer Wohnung aufhalten. Hier muss sich zeigen, wie smart der Mensch mit smarter Technik umgeht.