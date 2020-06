Gießen soll grüner werden

Unter anderem Dachbegrünungen will die Stadt fördern. Symbolfoto: Stephanie Pilick, dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Innenstadt soll grüner werden. Das ist das Ziel der kommunalen "Richtlinie zur Anreizförderung privater Eigentümer zum Zwecke von Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen". Sollten die Stadtverordneten zustimmen, dann will die Stadt jährlich investive Förderungen in Höhe von insgesamt rund 75 000 Euro vergeben. Unterstützt werden sollen etwa Maßnahmen zur Dach- oder Fassadenbegrünung. Das neue Programm, dessen Quote 70 Prozent der förderungsfähigen Gesamtsumme beträgt, steht im Kontext des Bund-Länder-Programms "Zukunft Stadtgrün", das Gießen 2017 aufgenommen hat.

Klimabilanz

Die Richtlinie solle bei Hauseigentümern oder auch Mietern mit Zustimmung der Eigentümer Anreize setzen, Entsiegelungs- oder Begrünungsmaßnahmen vorzunehmen, erklärt Peter Neidel. Der Bürgermeister verweist darauf, dass sich diese Maßnahmen unter anderem auch auf die städtische Klimabilanz auswirken könnten. "Wir sind aber auf Hilfe angewiesen, weil viele Gebäude Privateigentum sind", sagt der Unionspolitiker. Die vorgelegte Richtlinie sei neben Klimaschutzmaßnahmen von Bund und Land - wie etwa der Förderung der Dämmung von Gebäuden - jetzt eine Initiative der Stadt. Gefördert würden Maßnahmen in einem Kostenspektrum zwischen 500 und 10 000 Euro, bei denen dann eine Bindungsfrist von zehn Jahren bestehe. Sollte die Nachfrage die vorgesehenen 75 000 Euro überschreiten, habe man zudem finanziellen Spielraum. "Wir werden auch aktiv auf Menschen zugehen", erläutert der Bürgermeister. Das mit der Umsetzung betraute Büro werde geeignete Objekte ermitteln und die Eigentümer ansprechen. Mit dieser ämterübergreifenden Richtlinie "wollen wir es den Menschen so einfach wie möglich machen", betont Neidel. Laut Beschlussvorlage stehen Fördermittel für die nächsten fünf Jahre zur Verfügung. Evaluiert werden soll das Programm nach zwei Jahren. "Wir würden uns sehr freuen, wenn Menschen sich von ihren Steingärten verabschieden", ergänzt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Die Sozialdemokratin führt aus, dass das neue Programm ein Baustein für die gemäß Bürgerantrag angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2035 sei.

Landesgartenschau

Die Grundlage des nun vorgestellten Konzeptes sei die Rahmenplanung der Landesgartenschau, fügt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich hinzu. Im Kontext der Schau habe man sich auf die drei Korridore in der Innenstadt konzentriert, während die neue Richtlinie nun die komplette Innenstadt in den Blick nehme, so die grüne Politikerin. In diesem Kontext hebt sie die Arbeit der zuständigen Gruppe der Lokalen Agenda besonders hervor.