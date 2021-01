Gießen: Streit um Präsenzklausuren an JLU und THM geht weiter?

Die Hochschulen können zurzeit keine Alternativen zur klassischen Präsenzklausur anbieten. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass an Gießens Hochschulen seit zwei Semestern ein regelrechter Ausnahmezustand herrscht. Ob Seminare oder Vorlesungen, vieles wird inzwischen ausschließlich digital praktiziert. Präsenz sei nur da vonnöten, wo es eben nicht anders umzusetzen sei, heißt es. Davon betroffen sind zum Beispiel Laborversuche oder Forschungsprojekte. Das erscheint angesichts der Pandemie schlüssig. In den vergangenen Wochen kam jedoch häufiger die Frage auf, wie man denn nun mit den Prüfungen in diesem Semester verfahren solle (der Anzeiger berichtete). Ist es legitim, dass diese trotzdem in Präsenz durchgeführt werden oder wäre es nicht doch besser, auf alternative Möglichkeiten umzusteigen? Innerhalb der Gießener Studierendenschaft ist ein erbitterter Diskurs entbrannt. Die einen sprechen sich klar für die Präsenzklausuren aus, die anderen sind strikt dagegen. Mit involviert sind vor allem die Allgemeinen Studierendenausschüsse (AStA). Wie kamen diese Positionen zustande und welche Argumente führen die jeweiligen Parteien an?

Hindernis Datenschutz

Die Studierenden der beiden Gießener Hochschulen, die sich gegen Präsenzklausuren aussprechen, argumentieren zumeist ähnlich. Eine Studentin der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), die namentlich nicht genannt werden möchte, da sie Repressalien fürchte, schildert ihre Verzweiflung: „Ich wende mich im Namen vieler Studierender der THM an Sie. Wir wissen nicht mehr weiter und werden nicht ernstgenommen.“ Die meisten Studierenden würden nicht mehr in Gießen wohnen und müssten aus ganz Deutschland für die Klausuren anreisen. „Laut Coronaregeln darf man sich momentan nur mit einer Person eines anderen Haushaltes treffen, bei den Klausuren sitzen aber teilweise über 40 bis 100 Leute zusammen. Da kommt die Frage auf, wie man dies zur jetzigen Situation guten Gewissens verantworten kann“, heißt es weiter. Ebenso gelte eine FFP2-Maskenpflicht während der Klausur.

Auf die Nachfrage, ob es alternative Prüfungsformen geben könne oder Nachschreibeklausuren als Erleichterungen angeboten werden, sei das verneint worden. Wer sich nicht wohlfühle, die Klausuren zu schreiben, solle diese doch im nächsten Semester absolvieren. „Leider pocht die THM auf ihre immer stattgefundenen Präsenzklausuren, egal wie und unter welchen Umständen“, so der Text abschließend. Bei vielen Studierenden stößt das auf Unmut, vor allem unter Beiträgen der THM in den sozialen Netzwerken. Die Reaktion des AStA folgt prompt auf der Homepage. „Onlineklausuren sind für dieses Semester einfach nicht mehr durchführbar.“ Eine Diskussion darüber zu führen, sei nur „verschwendete Energie“. Digitale Klausuren ließen sich derzeit nicht so bewältigen, wie es sich die Studierenden vorstellen. Ein Hindernis sei aus Sicht des AStA vor allem der Datenschutz. „Online-Klausuren lassen sich nur mit der totalen Überwachung der Studierenden realisieren. Als AStA lehnen wir solch eine Prüfungsform als einzige Möglichkeit strikt ab.“ Es müsse immer eine Alternative ohne Überwachung des persönlichen Lebensbereiches geben.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass herkömmliche Präsenzklausuren immer angeboten werden müssten – auch aus rechtlicher Sicht. Für Hochschulen sorgen Onlineklausuren für doppelten Aufwand – und eben der sei während einer globalen Pandemie nicht gerechtfertigt. Eine weitere geforderte Möglichkeit war die Verschiebung der Klausuren. Das ist laut THM nicht möglich. In den gesamten Semesterferien seien bereits Klausuren angesetzt und diese könnten nicht während des Vorlesungsbetriebs geschrieben werden.

„Faktisch gibt es nur die Möglichkeiten: Durchführen oder ausfallen lassen“, moniert der AStA. Der klare Tenor der Studierenden sei daher gewesen, dass man die Klausuren schreiben wolle. Einen Ausfall lehnen viele ab. Auch das Thema FFP2-Masken sei ausführlich diskutiert worden, aber die Angst der Studierenden vor einer Infektion überwiege die präventive Maßnahme aus Sicht der Hochschule. Es stehe allen Studierenden frei, zu einer Klausur nicht zu erscheinen. Diese werde dann aufgrund der außergewöhnlichen Situation nicht als Fehlversuch bewertet.

Kostenlose FFP2-Masken

Die Perspektive der THM teilt die Justus-Liebig-Universität (JLU) in vielen Belangen. „Wir lassen unseren Studierenden mit unserem Angebot kostenloser FFP2-Masken die Wahl, welche Maske sie in der Prüfungssituation tragen möchten“, so Pressesprecherin Lisa Dittrich. Prinzipiell sei es somit auch möglich, Stoffmasken zu tragen. An den Präsenzklausuren selbst gebe es nichts zu rütteln. „Wenn wir von Präsenzprüfungen sprechen, geht es ausschließlich um Klausuren, in denen Studierende gemeinsam in einem festgelegten Zeitraum und unter Aufsicht eine schriftliche Prüfung ablegen. Zu dieser Prüfungsform gibt es derzeit keine digitale Alternative ohne technische und datenschutzrechtliche Probleme.“ Die Fachbereiche würden sich bemühen, Alternativen zu schaffen, sofern dies möglich ist. Man versuche mit allen Maßnahmen, negative Konsequenzen der Pandemie für Studierende und Beschäftigte abzufedern.

Dem AStA reicht das nicht aus. Vielmehr zeigt sich die Studierendenvertretung über das Festhalten an Präsenzformaten entsetzt. Man unterstütze deshalb den Protest zahlreicher Kommilitonen. Das Credo: Präsenzprüfungen nur in Ausnahmefällen. „Die Hochschulleitung muss hier zum Schutz ihrer 28 000 Studierenden endlich Verantwortung übernehmen und klare Vorgaben machen“, wird in der schriftlichen Stellungnahme appelliert. Trotz umfangreichen Hygienekonzepts blieben immer Risiken bestehen und auch das beste Hygienekonzept decke die An- und Abreise nicht mit ab.

Die Forderung des AStA ist deutlich: „Die Präsenzklausuren der nächsten Wochen müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das Vorhaben des Präsidiums, ‚Präsenzklausuren werden nur in den Fällen durchgeführt, in denen sich keine alternativen Prüfungsformate anbieten‘, soll endlich zur Handlungsmaxime gemacht werden.“ Ein entsprechender Antrag an den Senat wurde bereits verschickt. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen zu sein.