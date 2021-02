Gießen: Student der JLU schreibt Kinderbuch zur Corona-Krise

Autorenteam: Elena Taboada Meyer und Fabian Kosmanek haben "Die unsichtbaren Unruhestifter" geschrieben und gestaltet. Foto: Sabine Meyer

GIESSEN - Viele Eltern standen bereits während des ersten Lockdowns vor Herausforderungen. Nicht nur die alltägliche Organisation wurde zu einem Problem, sondern auch die Frage, wie man dem Nachwuchs manche Dinge erklärt. Was ist dieses Coronavirus, von dem alle reden? Warum darf ich nicht mehr zu Oma und Opa und warum trägt jeder eine Maske? Fabian Kosmanek, Lehramtsstudent an der Justus-Liebig-Universität (JLU), hat ähnliche Fragen von seinen beiden Kindern im Alter von sechs und vier Jahren gehört und daraufhin beschlossen, ein Kinderbuch über das Virus zu schreiben. Das Buch "Die unsichtbaren Unruhestifter" ist im Selbstverlag erschienen und größtenteils digital verfügbar. Es soll für Aufklärung sorgen und vor allem Kindern die Angst vor der Pandemie nehmen.

Gern gehörte Geschichten

Worum geht es in dem Buch? Die vierjährige Fridi und ihr sechsjähriger Bruder Nino lieben es, zu spielen und die Welt zu erkunden. Doch von einem auf den anderen Tag ändert sich alles: Die Schule und der Kindergarten sind geschlossen, Menschen tragen Mundschutz, und Oma und Opa dürfen nicht mehr besucht werden. Von überall tönt es "Coronavirus", aber was ist das überhaupt? Wie sieht es aus? Wo kommt es her? Geduldig geht ihr Papa auf alle Fragen ein und begleitet Fridi und Nino durch ihren Alltag in der Coronazeit. Viele Eltern werden die eigene Situation darin wiedererkennen. Sie müssen erklären, warum Kita und Schule plötzlich geschlossen sind. Sie müssen beantworten, warum so wenige Menschen unterwegs und die Spielplätze wochenlang abgesperrt sind. Und sie wissen, dass sie bald weitere Antworten auf Fridis und Ninos Fragen geben müssen. Mit dem Buch möchte Kosmanek in erster Linie Aufklärungsarbeit über die Pandemie leisten, verpackt in Form von Geschichten. "Ich höre selbst gerne Geschichten, seitdem ich klein bin und auch meine eigenen Kinder hören sie gerne an", erzählt der Autor. Er und seine beiden Kinder denken sich gerne gemeinsam eigene Geschichten aus, weshalb die Entscheidung nahelag, eine Geschichte über das Virus zu erzählen, natürlich kindgerecht. Ende Januar ist das Buch im Selbstverlag erschienen und mit der Kunststudentin Elena Taboada Meyer konnte Kosmanek eine "junge, talentierte Illustratorin" gewinnen, wie er selbst schildert. "Ich saß ab dem ersten Lockdown an dem Buch und wurde jetzt im Januar fertig. Es war wirklich sauviel Arbeit", berichtet der Familienvater. Mit seinem Werk wollte er die Zielgruppe im Kindergartenalter, also zwischen drei und sechs Jahren, erreichen, stellte jedoch bald fest, dass es auch für ältere Kinder geeignet ist. "Eine Freundin von mir erzählte, dass ihr neunjähriger Sohn das Buch auch sehr interessant fand und neue Dinge gelernt hat. Das macht einen dann natürlich auch glücklich", erzählt Kosmanek. Für die Namen Fridi und Nino hat sich der Autor entschieden, weil er Namen haben wollte, die "frech und gleichzeitig süß" klingen. So kam man bei der Sichtung verschiedenster Namen auf diese Kreation, erzählt Kosmanek. Noch während des vergangenen Jahres beschloss er, sein eigenes Leben nochmal neu zu strukturieren.

Studium und Kinder

Seit dem Wintersemester 2020/21 studiert der ausgebildete Hörgeräteakustiker Lehramt an Grundschulen (L1) in Kombination mit Sachkunde. Die Entscheidung, Grundschullehramt zu studieren, kam dem Autor bereits vor drei Jahren. "Ich habe mich in meinem Beruf nicht erfüllt genug gefühlt, obwohl ich ihn zehn Jahre gemacht habe. Also habe ich beschlossen, Grundschullehrer zu werden und mich als Autor zu betätigen", berichtet Kosmanek über seine Entscheidung. Dem digitalen Semester steht er zwiegespalten gegenüber. Einerseits bedauert er, dass man die eigenen Kommilitonen nur digital kennenlernt und diese selten persönlich trifft. Andererseits ist Kosmanek über die Flexibilität und die Entlastung dankbar. "Die Anreise zur Uni fällt weg und ich bin deutlich flexibler, auch was meine Kinder angeht. Ich kann mich ihnen viel mehr widmen."

Besonders im Studium mit Kindern müsse man sich straffer selbst organisieren und es bleibe weniger Zeit für andere Dinge, aber das nimmt der Familienvater in Kauf. Dass auch seine Kinder das Thema Coronavirus selbst wahrnehmen, das durfte auch schon Kosmanek erfahren. "Mein Sohn hat auf das Virus geschimpft, als eines Tages der Spielzeugladen geschlossen war. Das kam natürlich auch direkt ins Buch", erzählt der Autor lachend. Corona selbst wird in seinem Buch spielerisch und nebensächlich erklärt, damit man einfacher die Angst vor den "unsichtbaren Unruhestiftern" verlieren kann.

Das Kinderbuch kann über den Autor direkt bezogen werden. Es kostet 15 Euro zuzüglich 2 Euro Versand.

Bestellungen: kinderbuecher.unruhestifter@gmail.com.