Gießen: Studie über "Landgraf-Ludwigs-Gymnasium unterm Hakenkreuz"

Die Studie beleuchtet auch Einzelschicksale von ehemaligen Lehrern und Schülern, die Opfer der Nationalsozialisten wurden, beispielsweise von Dr. Siegfried Kann. Foto: LLG-Archiv/Dauernheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Zu seinem letzten Schultag erschien der Studienrat im schwarzen Sonntagsanzug. Am Revers trug er deutlich sichtbar das Eiserne Kreuz. Denn für seine Tapferkeit im Ersten Weltkrieg war Dr. Siegfried Kann ausgezeichnet worden. Im Frühjahr 1933 aber zählte der lebensgefährliche Einsatz für sein Vaterland nicht mehr viel. Weil er Jude war, wurde der Lehrer vom Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG) "entfernt". Er verhungerte später in Theresienstadt, seine Frau und die beiden Töchter wurden in Auschwitz ermordet.

Schon als Schüler war Hans Joachim Wilke hingegen ein begeisterter Nationalsozialist und als Führer der Hitler-Jugend in Gießen auch politisch engagiert. Sein Abitur legte der schlaksige großgewachsene Jüngling am LLG im Jahr 1942 ab. Weil er zwei Jahre später in der Wiesecker Steinkaute offenbar an einem Kriegsverbrechen an drei US-Bomberpiloten beteiligt war, fahndet die Staatsanwaltschaft noch immer wegen Mordes nach ihm. Als überzeugter Anhänger der NS-Ideologie trat ebenfalls Dr. Paul Wolkewitz auf, der Deutsch, Latein und Sport unterrichtete und ab Oktober 1933 als Direktor an der Spitze des LLG stand. Er sorgte dafür, dass die Weltanschauung des Regimes "mit deutscher Gründlichkeit geübt und praktiziert wurde". Gleichzeitig aber hat er in den letzten Monaten vor Kriegsende offenbar seinen Kollegen Dr. Karl Glöckner "vor einem möglichen Zugriff der Gestapo bewahrt, indem er ihn zum Einsatz am Westwall drängte".

Weitere Recherchen

Wie überall im Deutschen Reich finden sich auch im Mikrokosmos der einstigen Jungenschule Täter und Opfer, Zuschauer und Mitläufer, Helfer und Gegner der NS-Diktatur. In dem Buch "Das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen unter dem Hakenkreuz" begibt sich Jürgen Dauernheim auf Spurensuche. Der ehemalige LLG-Lehrer möchte mit der im Eigenverlag erschienenen Publikation zur Geschichte der Schule zwischen 1933 und 1946 vor allem den Anstoß zu weiteren Nachforschungen geben. "Eine Projektwoche im Jahr 1983 war die Initialzündung für die Beschäftigung mit dem Thema", schildert der Pädagoge, der zwischen 1967 und 1999 Deutsch, Sozialkunde, Geschichte und Erdkunde lehrte, im Gespräch mit dem Anzeiger. Seither hat er selbst etliche Publikationen zu "seinem" Gymnasium erarbeitet, die Recherchen zu den Jahren der NS-Diktatur aber seien "noch längst nicht abgeschlossen", betont Jürgen Dauernheim, der das LLG-Archiv seit 2005 betreut.

Auf die Bestände dieses "Gedächtnisses der Schule", insbesondere die "Jahresberichte" von 1933 bis 1946 sowie die schriftlichen Erinnerungen damaliger Schüler und Lehrer stützt sich die nun vorgelegte Studie, die rund 125 Seiten umfasst. Als überaus spannende Quelle entpuppt sich zudem die seit 1951 publizierte Ehemaligen-Zeitschrift "Epistula".

Und schon auf den ersten Seiten wird deutlich, wie schnell das Schulwesen ab 1933 "im nationalsozialistischen Sinne" personell und inhaltlich umgestaltet wurde. Bereits Ende April ordnete das hessische Kultusministerium an, "ausgehend von der Grundwahrheit, daß ein Volk sich selbst ehrt, wenn es seine Führer ehrt", in sämtlichen Lehr- und Hörsälen "möglichst an der Kopfseite in würdiger Größe und Einfassung die Bilder unseres allverehrten Reichspräsidenten von Hindenburg und unseres großen Volkskanzlers Adolf Hitler anzubringen".

Der einstige LLG-Schüler Hans Jaffé (Abitur 1934), der mit seiner Familie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in die USA ausgewandert war, weil sie nach der NS-Rassenideologie als jüdisch galt, erinnerte sich Jahrzehnte später: Vor Beginn des Unterrichts "wurde in jeder Klasse bei Eintreten des Lehrers der Hitlergruß angewandt". Schon am frühen Morgen war demnach ein "dem Führer huldigendes Morgengebet" eingeführt worden. "Besonders unangenehm empfand ich das Singen des Horst-Wessel-Liedes, als zweite Nationalhymne, bei allen Schul- und öffentlichen Veranstaltungen und Aufzügen." Zugleich rückte "Familienkunde, Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesundheitspflege" auf den Stundenplänen deutlich in den Mittelpunkt. Schon früh sollten die Schüler nämlich eine Ahnentafel ihrer Familien zusammenstellen. Auch die "deutschkundlichen" Fächer Deutsch, Geschichte und Erdkunde wurden gestärkt, die Einheiten für Latein und Griechisch hingegen gekürzt. Obendrein wurde die "Bildungsinstanz Schule" durch die "staatlich gelenkte Freizeitgestaltung" in Jungvolk und Hitlerjugend für die Schüler "ergänzt".

Das Schuljahr 1937/38 brachte dann eine weitere gravierende Veränderung: die Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien auf acht Jahre. Zugleich begannen aber auch Sammelaktionen von Heilkräutern, Altstoffen sowie für das Winterhilfswerk und Ernte-Einsätze ganzer Klassen den normalen Schulalltag zu unterbrechen. Offiziere von Luftwaffe und Marine hielten Vorträge über ihre Tätigkeit vor Schülern der Oberklassen - ganz sicher mit eindeutiger Zielrichtung.

Eine Zäsur markierte für etliche LLGler die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Zumal ihre Schule - das Gymnasium befand sich damals an der Südanlage - nur rund 100 Meter von der Synagoge der liberalen Jüdischen Gemeinde Gießens entfernt lag. Detailliert lässt Jürgen Dauernheim die Schüler zu Wort kommen, zitiert ausführlich auf mehreren Seiten aus dem Tagebuch eines Unterprimaners und den Erinnerungen von Ehemaligen. Dabei offenbaren sich erschütternde Einzelheiten der wilden Zerstörungswut: "Lachende Gesichter blickten einen überall an: Das war die rechte Festfackel zum 9. November", heißt es an einer Stelle. Und an einer anderen: "Halbwüchsige Kerle, Schüler, sogar Gymnasiasten, dazwischen Männer in blauen Arbeitsanzügen drangen vor. Tobendes Lärmen, Schreien: Nieder mit den Juden." Dass die Feuerwehr nicht löschte, ist bekannt. "Ich weiß nicht mehr, wer sich darüber laut wunderte. Er wurde von den Klassenkameraden hinter vorgehaltener Hand belehrt, die Feuerwehr dürfe nicht löschen." Und der LLG-Schüler machte noch eine erschreckende Beobachtung: "In der Schulstraße (oder im Neuen Weg) ging ich in eine zerstörte Metzgerei und traf zu meiner Verblüffung dort einen Klassenkameraden an, der wie ein Berserker Gegenstände gegen die Wand warf und sich wie ein Tobsüchtiger aufführte." Allerdings brachte nicht das den Jungen ins Grübeln, vielmehr stellte er fest: "Er war älter und stärker als ich, und ich kam mir tatenlos und unentschlossen vor, dass ich seinem Beispiel nicht folgte." Und ein Mitschüler notierte in seinem Tagebuch: "Heute Nacht noch werden sämtliche verhaftete Juden - und das sind alle männlichen Juden in Deutschland - in ein Konzentrationslager gebracht. Man sagt, es geschehe zur Schutzhaft."

Ab September 1939 änderten sich auch an dem Lyceum die Abläufe gravierend. Ein Drittel aller Lehrer wurde zur Wehrmacht einberufen. Auch elf Schüler der Abiturklasse meldeten sich freiwillig. Schon im Januar mussten wegen "Kohlensperre" alle Schulen geschlossen werden, im Herbst rückten die Schüler als Erntehelfer aus und die verbliebenen älteren Lehrer fielen oft wegen Krankheit aus. "Kein Wunder, dass der Unterricht sehr unter dem Aus- und Wegfall zu leiden hatte", fasst Jürgen Dauernheim zusammen. Dafür gab es reichlich "Werbevorträge" von Militärs. Zudem wurden "Luftschutzmaßnahmen" getroffen, bei denen auch die Jungen mit anpackten. Inzwischen gehörten auch mehrwöchige "Wehrertüchtigungslager" zu ihrem Alltag. "Am Ende des Lagers standen Prüfungen in verschiedenen Sportdisziplinen sowie in ,Schieß- und Geländeausbildung'", berichtet ein Teilnehmer.

Im Herbst 1943 wurden Schüler der Klassen 6 bis 8 als Flakhelfer in Frankfurt eingewiesen und anschließend an unterschiedlichen Orten dienstverpflichtet. Ursprünglich sollte die Ausbildung mit reduziertem Stundenplan weitergeführt werden. Aber die Tage, an denen die jungen Leute tatsächlich den geplanten Stoff paukten, dürften überschaubar gewesen sein. Schon im vierten Kriegsjahr häuften sich Fliegeralarm und Bombenangriffe, und ab Herbst 1944 "war in Gießen kein ordnungsgemäßer Unterricht mehr erteilt worden". Unterdessen verloren zahlreiche LLGler ihr Leben auf den Schlachtfeldern. Im "Ehrenbuch" der Schule sind 143 Namen verzeichnet, diesen Ehemaligen ist die Studie auch gewidmet.

Veteran Karl Glöckner

Der Darstellung des Schullebens und der ersten Stationen des Neubeginns nach dem Zusammenbruch lässt Jürgen Dauernheim Einzelschicksale folgen. Von Siegfried Kann, dem Kriegsverbrecher Hans Joachim Wilke oder von Dr. Fritz Pfeffer, der sich mit der Familie von Anne Frank im Amsterdamer Hinterhaus versteckt hielt und verraten wurde. Vor allem aber erinnert er an Karl Glöckner, der im Mai 1945 zunächst kommissarisch und später offiziell die Leitung des LLG übernahm. Eine seiner ersten Amtshandlungen bestand in der Entnazifizierung der Schulbibliotheken. Dabei beging der Veteran des Deutsch-Französischen Krieges nur wenige Monate später seinen 100. Geburtstag.

*

Jürgen Dauernheim: Das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen unter dem Hakenkreuz. Zur Geschichte dieser Schule von 1933-1945/46, erschienen im Eigenverlag Gießen 2020. Das Buch ist ausschließlich über archiv@llg-giessen.de zu beziehen. Die Publikation ist kostenlos, im Gegenzug wird um Spenden für den Verein "Gegen Vergessen - Für Demokratie" gebeten.