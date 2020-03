Gießen: Supermärkte "hart an der Belastungsgrenze"

Hinweisschilder wie dieses sind bei Supermärkten inzwischen Alltag. Foto: Moor

GIESSENSeit Wochen spürt eine Branche die Auswirkungen der "Corona-Krise" ganz besonders: Schon vor der Ausrufung der SARS-COV-2-Pandemie und damit verbundener Auflagen und Einschränkungen des alltäglichen Lebens lief im Lebensmittelhandel alles ein bisschen anders. Übermäßige Vorratskäufe wurden auch damals schon getätigt, wodurch bestimmte Artikel - allen voran Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Seifen, Nudeln, Hefe, Eier und Konserven jeglicher Art - trotz immer wieder vermeldeter Versorgungssicherheit mancherorts zu Mangelware wurden, und dies auch weiterhin sind. Aufgrund der Umstände haben die einzelnen Supermarktketten Handlungsempfehlungen an die Filialen gegeben, die sich im Großen und Ganzen nur in Details unterscheiden, wie die Umfrage dieser Zeitung zeigt.

Alle diese Supermarktketten weisen auf die von Bund und Ländern erlassenen Maßnahmen und Vorgaben hin. Die bislang schärfste wurde am Dienstag unter anderem in Stadt und Kreis Gießen erlassen: Demnach darf sich auf 20 Quadratmetern Geschäftsraum eines Ladens nur maximal eine Person aufhalten. Diese Regelung gilt neben Lebensmittelmärkten auch für Apotheken, Banken und Tankstellen. Darüber hinaus wird an die Kunden appelliert, Hygiene- und Abstandsregeln sowie Husten- und Niesetikette zu beachten. Verstärkt soll zudem nun bargeld- und kontaktlos bezahlt werden, sind beispielsweise die Kassenkräfte bei "tegut" dazu angehalten, Kunden aktiv um diese Bezahlmöglichkeit zu bitten.

Da aber auch genauso die Mitarbeiter an den Kassen gegen eine Ansteckung geschützt werden sollen, hat man in den Filialen sogenannte Spuckschutzwände installiert, berichtet Matthias Pusch, Leiter der "tegut"-Unternehmenskommunikation. Schilder, die auf Abstandshaltung hinweisen, sind hier ebenfalls längst Standard. Und auch schon vor der vom Landkreis verhängten Auflage, pro 20 Quadratmeter Geschäftsraum nur eine Person zuzulassen, haben "tegut"-Mitarbeiter oder Sicherheitskräfte den Kundenfluss kontrolliert. Unter Umständen kommt es dann zu Wartezeiten vor dem Eingang. Zusätzlich sollen Mitarbeiter auch in den Märkten auf die Einhaltung des Abstandsgebots achten. Die Anordnung des hiesigen Landkreises gehöre allerdings zu den strengeren, erklärt Pusch. Andernorts würden lediglich zehn oder 15 Quadratmeter pro Person kalkuliert. Angesichts der aktuellen Situation sucht das Unternehmen derzeit verstärkt nach "helfenden Händen" für Märkte und Lager.

VERSORGUNGSLAGE Den Internetseiten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist zu entnehmen, dass "laut Information der Handelsketten die Versorgung mit Lebensmitteln weiterhin gesichert ist". Der Handel reagiere derzeit auf die verstärkte Nachfrage und stocke das Sortiment auf. "Wenn es momentan in einigen Filialen vorübergehend zu leereren Regalen kommt, liegen dem noch nicht angepasste logistische Abläufe und explizit keine Versorgungsprobleme zugrunde", heißt es weiter. Zudem befindet sich auf den Seiten ein Link zu einem "Vorratskalkulator": Nach Angabe der Personen im Haushalt und der gewünschten Vorratstage (einer bis 28) erhält man eine Auflistung verschiedener Nahrungsmittelkategorien mit den jeweiligen, von Experten empfohlenen Mengen, inklusive des Energiegehalts in Kilokalorien. Darüber hinaus wird vermeldet, dass es "derzeit keine Fälle gibt, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch importierte Bedarfsgegenstände mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben". Auch für andere Coronaviren seien keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt. Staatliche Lebensmittelnotvorräte seien ebenfalls angelegt und "jederzeit verfügbar", und zwar an bundesweit mehr als 150 Lagerstandorten. (fod)

Bei Aldi hat laut Annika Büschken "Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden oberste Priorität". Neben der Installation von Plexiglasscheiben würden "weitergehende Möglichkeiten und Schutzelemente geprüft". Außerdem bittet der Konzern die Kunden um "gegenseitige Rücksichtnahme und Solidarität". In letzter Zeit seien vor allem gut haltbare Lebensmittel stark nachgefragt gewesen. Zu Hamsterkäufen bestehe jedoch kein Anlass, sind die Mitarbeiter dazu angehalten, in solch einem Fall oder bei Meinungsverschiedenheiten nach angemessenen Lösungen zu suchen. Mancherorts könne so nur eine begrenzte Zahl von Artikeln abgegeben werden und wird auf die Ausgabe von haushaltsüblichen Mengen geachtet, berichtet Büschken.

Obwohl es in den Supermärkten aller Ketten insgesamt friedlich zugeht und sich die überwiegende Mehrheit der Kunden an die Schutzmaßnahmen hält, würden auch schon mal Streitigkeiten vorkommen, weiß Florian Kramm zu berichten. Laut dem Geschäftsführer der Rheika-Delta Warenhandelsgesellschaft mbH, die die Edeka Center/Herkules-Märkte betreibt, sei dies bereits an den Kassen geschehen, wenn ein Kunde nicht einsehen will, dass für bestimmte Produkte, wie mit Schildern etwa an den Regalen ausgewiesen, nur der Kauf einer gewissen Menge - zum Beispiel maximal zwei Packungen Nudeln oder zwei Konservendosen einer Sorte - erlaubt ist. Alles Überzählige wird dann aussortiert und auf einen in Kassennähe stehenden Wagen gelegt. Die Marktleiter dürften täglich vor Ort eigenständig entscheiden, bei welchem Produkt eine Mengenbegrenzung erforderlich ist, beschreibt der Geschäftsführer die Vorgehensweise.

Auch in den "Rewe"-Märkten werden Vorkehrungen wie Schutzscheiben und Abstandsmarkierungen getroffen. Bedarfsgerecht könnten einzelne Filialen jedoch weitere Maßnahmen vornehmen, erklärt Kristina Schütz, Pressesprecherin der Rewe Group, zu der auch die Penny-Märkte gehören. Sie stimmt mit anderen Unternehmen darin überein, dass in Anbetracht der stabilen Versorgungslage kein Bedarf für Sonderzugangsregelungen oder Sonntagsöffnungszeiten gesehen werde. Denn die Mitarbeiter seien seit Wochen "hart an der Belastungsgrenze und machen einen fantastischen Job" - bräuchten also wie etwa bei "tegut" den Sonntag dringend zur Erholung. Sollten es in den kommenden Wochen staatliche Verordnungen erforderlich machen, die Öffnungszeiten zu ändern, würde dies erneut geprüft, so Matthias Pusch.