Gießen: SWG-Institution nimmt Abschied

Prokuristin Ina Weller geht nach über drei Jahrzehnten bei den Stadtwerken Gießen, wo sie in Marketing, Vertrieb und als Pressesprecherin wirkte, in den Ruhestand. Der 59-Jährigen, die gerne selbst erdachte Sketche aufführt, hat am meisten gefallen, dass es „immer neue Dinge zu gestalten gab“. So ist sie auch die Erfinderin des SWG-Maskottchens „Fabius“.

Von Frank-O. Docter