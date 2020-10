Gießen: Team „Green Elephant Biotech“ der THM im Finale von „Hessen Ideen“

Nach einer Idee folgt für Jan Zitzmann, Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt (von links) schnell die Gründung. (Foto: Green Elephant/THM)

GIESSEN. Manchmal können gute Ideen durchschlagen, auch wenn sie im ersten Moment nicht den gewünschten Erfolg bringen. So lässt sich der Werdegang des Projektes „CellScrew“, entwickelt von einem jungen Team von Promovierenden an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) mit dem Namen „Green Elephant Biotech“, wohl am besten beschreiben. Wurde deren Idee zur nachhaltigen und massenhaften Produktion von oberflächenanhaftenden Zellen und somit der von ihnen abgegebenen Stoffe damals vom „EXIST“-Förderprogramm der Bundesregierung abgelehnt, so steht sie mittlerweile im Finale vom Wettbewerb „Hessen Ideen“ – gemeinsam mit zwei anderen Teams der THM.

Doch erst einmal zurück zum Ursprung. „Wir waren damals am Rande unserer Promotion in der Bioverfahrenstechnik an der THM mit dem Problem konfrontiert, dass man Impfstoffe und Medikamente, die von Zellen produziert werden, entweder in einem rotierenden System nur sehr kleinskalig oder in Stapelsystemen ineffizient und unter hohem Ressourcenaufwand herstellen kann“, berichtet Joel Eichmann. Vor zweieinhalb Jahren kam der 29-Jährige so mit seinem Kollegen Jan Zitzmann auf die Idee, bisherige Herstellungsverfahren miteinander zu kombinieren, um so eine optimale Zellversorgung mit Nährstoffen sicher zu stellen, aber gleichzeitig keine Produktionsgrenze nach oben zu haben. „Wir haben also die Vorteile kombiniert, und die Nachteile ausgemerzt“, meint der Ideengeber. Zusätzlich sei die von ihnen hergestellte Form aus Bioplastik und somit klimaneutral produzier- und abbaubar. „Das war uns extrem wichtig, da im Labor immense Mengen an einmal verwendbarem Plastik verwendet werden“, erklärt der Forscher.

In Gesprächen mit Kollegen und anderen Fachkundigen habe sich gezeigt, dass die Idee durchaus Potenzial habe und den Kern des Problems treffe. Dann folgten die nächsten Schritte auf dem Weg zu „Green Elephant“: „Nachdem wir uns zu einem Patent entschlossen hatten, mussten wir uns entscheiden, ob wir die Idee verkaufen oder unser eigenes Unternehmen aufbauen. Uns war direkt klar: Wir gründen!“, so Eichmann. „Deshalb haben wir dann auch unseren BWLer mit ins Boot geholt“. Dieser BWLer ist Felix Wollenhaupt, Nummer Drei im Team. Er war bereits in Frankfurt in einem Unternehmen beschäftigt und hat Eichmann vor einigen Jahren auf Parties während der gemeinsamen Gießener Studententage kennengelernt; der Kontakt sei die letzten Jahre eher lose gewesen. Jedoch: „Die Beiden haben mich ziemlich schnell von der Innovation und dem Potenzial ihrer Erfindung überzeugt und ich bin an Bord gegangen“, erzählt der ebenfalls 29-Jährige Wirtschaftsingenieur, der bereits Erfahrung mit Gründungen mitbringt. Nach der Patentierung sei also an der Aufstellung des Businessplans gearbeitet worden.

Mit dem nun aufgestellten Plan hat es „Green Elephant“ bereits in die Top Ten des Wettbewerbes „Science for Life“ geschafft. „Wir haben uns dort gegen bereits gegründete Start-Ups durchgesetzt“, sagt Wollenhaupt nicht ohne Stolz. Das Team will die eigene Gründung nächstes Frühjahr vollziehen, unabhängig des Ausganges des Wettbewerbs „Hessen Ideen“ am 3. November. Dort findet der letzte „Pitch“, also die letzte knappe Vorstellung der Idee vor einer Jury statt, die aus den zwölf Finalisten die drei ersten Plätze küren und Geldpreise bis zu 5000 Euro vergeben. Nominiert wurden die Teams zuvor von ihren Hochschulen in Hessen.

Unterstützt beim Aufstellen eines Unternehmenskonzeptes und bei der Akquise von Investoren wurden und werden die Teams aus Gießen dabei tatkräftig vom Bereich „Forschung, Transfer und wissenschaftlicher Nachwuchs“ der THM. „Dessen Leiter Dr. Joachim Bille gilt unser herzlicher Dank für seinen großen Einsatz“, ergänzt Wollenhaupt. So konnten an der THM bereits erste Kontakte mit potenziellen Investoren geknüpft und auch schon einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen werden. „Einige meinten ‚macht noch einmal eure Hausaufgaben‘, aber bescheinigten uns großes Potenzial und stellten eventuelle Investitionen in Aussicht“, berichtet Wollenhaupt.

Niederlassen wollen sich die drei Jungunternehmer mit ihrer Gründung übrigens in Gießen. „Hier steht ein gutes Gründer-Netzwerk, die Infrastruktur für Start-Ups ist wirklich gut und geeignete Räumlichkeiten vorhanden und nicht zu teuer“, so Eichmann. Und natürlich sei die Nähe zu interessanten Unternehmen und vor allem zur THM ausschlaggebend, Mittelhessen als Ort der Wahl festzulegen.