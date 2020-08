Gießen: Theo Strippel will mit Handbike-Tour krebskranke Kinder unterstützen

Bereit für die Powertour: Sven Malmberg (links) und Theo Strippel. Foto: Wißner

Giessen (ee). In Zeiten von Corona, da so vieles in den Hintergrund rückt, ist es Theo Strippel ein besonderes Anliegen, sich mit einer sportlichen Aktion für krebskranke Kinder einzusetzen. Vor allem, da in diesem Jahr auch die "Tour der Hoffnung" nicht stattfinden kann. Der Vorsitzende des Athletic Clubs Eulenkopf (ACE) und ehemalige Weltmeister hat sich daher Frankfurt als Ziel einer Fahrt mit dem Handbike gesetzt. Am kommenden Sonntag, 16. August, möchte er mit seinem Mitstreiter Sven Malmberg die etwas über 70 Kilometer lange Strecke von seiner Wohnung im Heyerweg aus in Angriff nehmen - mit Muskelkraft für den guten Zweck.

Gut 600 Trainingskilometer haben beide bereits in ihren Händen. Sie waren unter anderem in Wetzlar und in Marburg, die geplante Route in die Mainmetropole kennen sie bisher nur vom Computer. "Wenn es Baustellen unterwegs geben sollte, merken wir das schon", zeigt sich Strippel im Gespräch mit dem Anzeiger zuversichtlich. Rund viereinhalb Stunden wird es wohl dauern, bis das Duo sein Tagesziel erreicht. Bewusst hat sich Theo Strippel für diesen Sonntag entschieden, denn normalerweise wäre dann Stadtfest gewesen - mit dem "Run 'n' Roll for Help". "Warum aber soll man nicht auch so helfen?", fragte er sich und kam dabei auf die Idee mit der Handbike-Tour zurück, die ihm schon seit etwa drei Jahren im Kopf herumgeistert.

Mit "Flex-up"-Geschäftsführer Johannes Schermbach fand sich sofort ein Sponsor, der das Unterfangen mit Mineralgetränken und Powerriegeln unterstützt. "Wir wollen jedoch auch etwas für die 'Station Peiper' am Uniklinikum und den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen tun", betont Theo Strippel.

Wer sich der Aktion anschließen und etwas spenden möchte, kann das auf folgende Konten des Elternvereins tun: bei der Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE09 5139 0000 0000 0191 19 oder bei der Sparkasse Gießen, IBAN: DE70 5135 0025 0200 5500 55.