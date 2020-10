Gießen: Theodor-Litt-Schüler 7400 Kilometer auf Mountainbikes unterwegs

Stolz präsentieren die Schüler die neuen Schul-Mountainbikes und ihr beachtliches Ergebnis von 7400 gefahrenen Kilometern innerhalb von vier Wochen. (Foto: Czernek)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Kräftig in die Pedale getreten haben rund 20 Schüler der Theodor-Litt-Schule in den vergangenen vier Wochen: Dabei haben sie etwa 7400 Kilometer geradelt und die neuen Mountainbikes der Schule gebührend eingeweiht. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch eine gemeinsame Aktion des Vereins „bikepool“ und der AOK Hessen.

Der Verein setzt sich für ein breites Fahrradangebot in Schulen ein, finanziell unterstützt wird die Aktion durch die AOK Hessen. Sie trägt den Großteil der Kosten. Die Fahrradhändler, über die die Räder gekauft werden, steuern ihren Anteil in Form von Rabatten dazu bei, sodass der Schule ein kleiner zu finanzierender Eigenanteil in Höhe von 100 Euro pro Fahrrad bleibt. „Jedes dieser Räder hat einen ungefähren Wert von rund 750 bis 800 Euro“, sagte Florian Meyer von „bikepool“ dazu. Dank der kräftigen Unterstützung durch die Krankenkasse können jedes Jahr 15 bis 25 Schulen mit einem eigenen Mountainbikebestand ausgestattet werden. „Durch diese Aktion wurden der Theodor-Litt-Schule 14 Fahrräder gesponsert, zusätzlich haben wir weitere noch sechs Räder gekauft, sodass wir einen Klassensatz von 20 Fahrräder haben“, erläuterte der stellvertretende Schulleiter Richard Spanke.

Er bedankte sich bei Jochen Glasauer von der AOK Hessen und bei Florian Meyer von „bikepool“ bei der Scheckübergabe von der AOK an „bikepool“, die anlässlich des Endes der Aktion „Theo radelt für Klima und Gesundheit“ auf dem Hof der Schule stattfand. Angelehnt an die Aktion „Stadtradeln“ hatten die Lehrer Thorsten Hahn und Stefan Graebner die Idee des Fahrradfahrwettbewerbs im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Dank des guten Zuspruchs wurde sie in diesem Jahr wiederholt und damit die neuen Fahrräder kräftig genutzt.

Schüler steuern App bei

Findige IT-Schüler der Schüler hatten schnell eine App dazu programmiert, in die jeder seine gefahrenen Kilometer täglich eintippte. So konnte jeder der Teilnehmer immer sehen, auf welchem Platz er in der Gesamtwertung stand. Daraus entwickelte sich ein echter Wettbewerb. „Morgens im Klassenzimmer wurden die Tachostände peinlichst genau verglichen“, erläuterte die Lehrerin Stefanie Werle, die Aktion tatkräftig begleitete. Um die Schüler zu motivieren, gab es jeden Morgen zur Begrüßung für die Radfahrer eine kleine Belohnung: Mal übergab sie eine Trinkflasche, ein anderes Mal gab es einen Müsliriegel oder einen Apfel. „Das hat die Jungs echt motiviert. Dafür habe ich gerne morgens ab sieben Uhr hier gestanden, um sie in Empfang zu nehmen.“

Leihfahrräder anzuschaffen ist das eine, sie stetig warten und pflegen das andere. Darum kümmern sich Thorsten Hahn und Stefan Graebner ebenfalls und haben hierfür auch beim Verein „bikepool“ entsprechende Fortbildungen belegt. „Solche Arbeiten können wir ganz hervorragend in den Unterricht mit integrieren, denn vieles ist vom Prinzip her gleich, ob bei einem Fahrrad oder bei einem anderen Getriebe“, sagte Hahn dazu. „Fahrradfahren ist einfach gesund und klimaneutral und darin wollen wir die Schüler unterstützen“, so der passionierte Fahrradfahrer, der täglich seinen Weg zur Schule mit dem Fahrrad zurücklegt.