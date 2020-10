Gießen: THM-Student hat lebensrettenden Mechanismus entwickelt

Eine kleine Erfindung, die aber im Ernstfall Leben retten kann: Löst der Airbagsensor aus, öffnet sich gleichzeitig die Türverriegelung einen Spalt weit. (Foto: THM)

GIESSEN - Viele Erfinder hatten ihre bahnbrechendsten Ideen in rein zufälligen Alltagssituationen. Ardian Kulic erging es während des Schauens einer Dokumentation über Flugzeugabstürze genauso. „Ein Pilot ist mit seiner kleinen Maschine im Urwald abgestürzt und hatte im letzten Moment den Geistesblitz, etwas die Tür zu öffnen. Die Maschine hing anschließend völlig zerstört in den Bäumen und er konnte sich nur aus dem verzogenen Rahmen befreien, weil die Tür offen stand“, so der 32-jährige Student des Maschinenbaus an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). „Ich dachte mir sofort: Kann man das nicht bei Autos auch machen, um das Einklemmen während schwerer Verkehrsunfälle zu verhindern?“, berichtet Kulic.

Dem Automobil ist der Florstädter seit einiger Zeit sehr verbunden. Nachdem er aus persönlichen Gründen sein 2008 begonnenes Diplom-Maschinenbaustudium unterbrechen musste, das er 2012 als Bachelorstudium wieder aufnahm, arbeitete er über zwei Jahre bei Rolls Royce in Oberursel als Werkstudent. „Von 2014 bis 2018 arbeitete ich mich dann zum stellvertretenden Geschäftsführer eines Autohauses hoch und verkaufte über 1200 Fahrzeuge“, erzählt der Erfinder nicht ohne Stolz. Die ganze Zeit sei dabei seine Idee der selbstöffnenden Tür im Notfall im Hinterkopf gewesen. „Bis 2005 baute man Autos mit einer großen Knautschzone vorne im Auto. Ab 2005 ging der Trend zu wesentlich stabileren Innenräumen und starren Materialien, wodurch sich Türen bei Crashs leichter verklemmen und Befreiungen bei schweren Unfällen länger dauern“, so Kulic. Statistiken belegen dies: Dauerte eine Befreiung aus dem Autowrack durch die Feuerwehr bis 2005 nur in zehn Prozent der Fälle über 75 Minuten, so war diese Zahl bis 2010 schon doppelt so hoch. „Außerdem kann man mit schweren Zangen und Schneidern nicht mehr überall im Rahmen ansetzen, da sehr viele Kabel und Elektrik verbaut sind“, erklärt der Florstädter weiter. Gerade in Zeiten von massiv geförderter E-Mobilität sei es deshalb oft für Rettungskräfte schwierig, Innenräume einfach zu öffnen. „Die haben da schon richtige Baupläne mit am Einsatzort“, so Kulic.

Nachdem er sich Ende 2018 wieder immatrikulierte und auf sein Studium konzentrierte, entschied er sich zuerst für eine nationale, anschließend für eine internationale Patentierung seines einfach aufgebauten Prototypen: So öffnet sich die Türverriegelung, ausgelöst durch den Airbagsensor, nur einen Spalt weit, um die Befreiung von Personen zu ermöglichen, aber die Tür zum Schutz weiter geschlossen zu halten. Außerdem entstehe etwas mehr Kopffreiheit im Falle eines seitlichen Aufpralls. „Sowohl der Patentanwalt der IHK, als auch der des Patentamtes in München haben mir zur Patentierung geraten. Ich habe das dann trotz der hohen Kosten von 20 000 Euro gemacht, weil ich mir dachte: Später bereust du es“, berichtet der junge Familienvater. Auch durch einige Bekannte, wie einen TÜV-Prüfer und einen freiwilligen Feuerwehrmann, sei er in seiner Idee bestärkt worden. Obwohl einige namhafte Hersteller bereits ähnliche Patente anmeldeten, die allerdings viel zu groß für den praktischen Einsatz waren, blieben Verhandlungen mit den großen Firmen zum Verkauf seiner Idee erfolglos. „Der Markt bei fast 100 Millionen neu zugelassenen Fahrzeugen im Jahr wäre riesig, aber die Hersteller versuchen, das dann eher selbst nachzubauen“, so Kulic. Dabei sei seine Erfindung in Massenproduktion für etwa drei Euro pro Stück zu realisieren. Nachdem er ohne Kontakte und Netzwerk nicht mehr weiter wusste, wandte er sich an den Bereich „Forschung, Transfer und wissenschaftlicher Nachwuchs“ der THM unter der Leitung von Dr. Joachim Bille. „Hier wurde mir sofort ein Labor angeboten, um meinen Prototypen aus Metall bauen zu können, da ich ihn bisher nur in meinem 3-D-Drucker aus Plastik angefertigt habe. Außerdem wurde mir geraten, an ‚Hessen Ideen‘ teilzunehmen“, erzählt der junge Erfinder.

In diesem Wettbewerb steht er nun gemeinsam mit drei anderen Teams im Finale, der Gewinner wird am kommenden Montag ermittelt. Kulics Besonderheit ist, dass er es durch das Publikumsvoting ins Finale geschafft hat, nicht durch die Auswahl der Jury. „Die haben mir gesagt, dass sie der Idee volle Punktzahl gäben, aber sie nicht an die technische Umsetzbarkeit glauben. Jetzt habe ich aber einen fertigen Prototypen, womit ich sie am Montag überrasche“, so Kulic überzeugt.

Was passiert, falls er den Wettbewerb für sich entscheidet? „Ich will auf jeden Fall die Idee weiter voranbringen.“ Über eine Kooperation mit einem Fahrzeughersteller würde er sich freuen, aber falls dies nicht klappt, auch eigenständig gründen – „denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.