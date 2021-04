Gießen: Toten der Corona-Pandemie auf dem Kirchenplatz gedacht

Gedenken an Verstorbene der Corona-Pandemie: Mehr als 100 Personen fanden sich auf dem Kirchenplatz ein. Fotos: Schäfer

GIESSEN - Statistiken sind das eine. Persönliche Schicksale das andere. Das eine gilt für die Anzahl von Menschenleben, die durch Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen, Extremisten-Anschläge, Unfälle und Krankheiten ausgelöscht wurden. Und derzeit durch die noch anhaltende Corona-Pandemie.

Doch hinter jedem Todesfall standen und/oder stehen Angehörige und Freunde, Partner, Kinder, Eltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn, die voller Schmerz und Trauer in eine schwere Zeit zurückgelassen wurden.

Um diesen Schmerz mit den Angehörigen der bisher 80 000 an oder mit Corona Verstorbenen zu teilen, wurde am Sonntag in Berlin die zentrale Gedenkfeier für die Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland abgehalten. Ausrichter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte all den Toten sowie den trauernden Hinterbliebenen ein Gesicht und eine Stimme geben, die in diesem Alltag oft zu kurz kommen.

Der Gießener Magistrat beteiligte sich daran, indem er zusammen mit dem Rat der Religionen im Kreis zu einem gemeinsamen Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie auf dem Kirchenplatz einlud.

Mehr als 100 Personen hatten sich dazu am Sonntagabend dort eingefunden. Auch per Livestream wurde die Feierstunde digital übertragen.

Eingeleitet wurde das Gedenken durch das gemeinsame Glockenläuten aller Kirchen der Stadt. Musikalische Zwischenspiele innerhalb der Programmpunkte bot ein Posaunentrio mit Alexander Schmidt-Ries, Andreas Jamin und Tom Weiland. Ansprachen kamen, von Propst Matthias Schmidt, Professor Werner Seeger, dem Ärztlichen Geschäftsführer am Standort Gießen des Uniklinikums Gießen und Marburg, sowie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.

"Hinter jedem Todesfall steht eine ganze Geschichte von Hoffen und Bangen, von Abgründen, die sich auftun, wenn der Kampf um das Leben eines lieben Menschen verloren ist", so Probst Schmidt. Manchmal habe es über Tage, ja Wochen kein Besuchen und auch kein Abschiednehmen von den Schwerstkranken und den Sterbenden gegeben. "Trauerfeiern fanden im kleinsten Kreis statt. Tröstende Gesten, in den Arm nehmen oder auch nur die Hand reichen, waren kaum möglich. Die einfachen, kleinen Rituale des Trauerns und Tröstens fanden keinen Raum." Menschen, die an oder mit Covid in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen starben, seien von den Mitarbeitern betreut und begleitet worden. Umso schwerer sei für Trauernde die Erfahrung der Einsamkeit in Zeiten des Lockdown. Für manche sei ihr Glaube, ihre Religion eine Hilfe; manchmal ein stilles Gebet beim Abendläuten, manchmal das Anzünden einer Kerze.

"Heute zeigen wir als Gesellschaft: Wir erinnern uns an die Toten dieser Pandemie. Und wir vergessen Euch nicht, die Trauernden. Und wir zeigen dies auch als Kirche, als Christengemeinschaft. Und als Religionsgemeinschaften." Dass die Pandemie viele Gesichter - "ängstliche, müde, wütende, traurige, verzweifelte" - hervorgebracht habe, betonte die Oberbürgermeisterin. Corona zeige im Vergrößerungsglas deutlich das weitere Auseinanderdriften unserer Gesellschaft. Am stärksten negativ betroffen seien Solo-Selbstständige und Menschen mit geringem Einkommen.

"Da gibt es Eltern im Homeoffice in einer beengten Wohnung ohne Balkon und Garten." Eigentlich "paradox" fand Grabe-Bolz, dass "Abstand statt Nähe momentan wichtig für das menschliche Miteinander und Wohlergehen ist."

Insgesamt 212 Tote, mehrere tausend Geheilte und mehr als 7000 Intensivtage zählte Seeger am UKGM in Gießen. "Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir keine solche Wucht und Last gehabt." Unterdrücktes Schluchzen beim Erzählen einiger schrecklicher Einzelschicksale. Seeger beklagte zu wenige Besuchsausnahmen. Angehörige konnten nicht zu ihren Sterbenden vorgelassen werden. Stattdessen sei täglicher Telefonkontakt mit ihnen angesagt gewesen. Oft sei es um die Frage gegangen: "Wann hören wir auf mit der Intensivmedizin, um das Sterben nicht unnötig in die Länge zu ziehen?"

Das Gebet der Religionen leitete Dekan Hans-Joachim Wahl ein. Ihm folgten Rabbiner Shimon Großberg für die Jüdische Gemeinde Gießen, Pater Arsenius für die griechisch-orthodoxe Gemeinde, Dr. Halit Aydin für den Islam sowie Rita Dehghani für Bahaí.

Verhindert waren die Vertreter der hinduisitischen und buddhistischen Gemeinschaften.