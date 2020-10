Gießen: Über 505 Kilometer durchs Wasser

Auf Startblock 6 begann der Schwimm-Marathon. Zum Schluss überreicht Alexander Sack (l.) die Wanderpokale an Isabella Taccone und Dennis Kaltmeyer. Fotos: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. "Es wird anders, aber trotzdem sportlich", kündigte die DLRG-Kreisgruppe Gießen das 24-Stunden-Schwimmen im Westbad an. Beim Start am Samstag, dem Tag der Deutschen Einheit, fehlten die Prominenten in der Schwimmhalle, weil sie anderen Verpflichtungen nachkommen mussten. Doch das trübte die Stimmung nicht und die beliebte Veranstaltung konnte pünktlich beginnen. Am Ende waren es 90 Teilnehmer, die zusammen 10 104 Bahnen schwammen und es auf 505,20 Kilometer - das entspricht der Luftlinie von München nach Berlin - brachten.

Sophie Nagel startete vom Startblock 6 als erste Schwimmerin und eröffnete den Marathonwettbewerb. Schnell bewegte sie sich durch das gut temperierte Wasser, die weiße Badekappe mit der Nummer 65 war Anhaltspunkt für die Bahnenzählerin, die sie aufmerksam verfolgen musste. Draußen fegte zu dieser Zeit ein Sturm um das Bad, drinnen war es gemütlich und warm. Nur Helfer der DLRG und Bahnenzähler hielten sich in der Schwimmhalle auf. 292 Bahnen schwamm die Gießenerin und legte 14 600 Meter zurück - mehr, als sie anfangs plante - und wurde damit Zweite in ihrer Klasse.

Aufgrund der Corona-Auflagen gab es einige Veränderungen gegenüber den Vorjahren bei der siebten Auflage, die vom Veranstalter auch als "Corona-Edition" bezeichnet wurde. Nur maximal 60 Personen durften gleichzeitig im Schwimmbecken sein. Zur Kontrolle gab es 60 Token. Wer gerne das nasse Vergnügen mit sportlichem Elan bewältigen wollte, musste im Vorfeld einen der 24-Stunden-Token oder einen Kurzeittoken erwerben. Jeder war einer festen Bahn zugeordnet.

Fotos Auf Startblock 6 begann der Schwimm-Marathon. Zum Schluss überreicht Alexander Sack (l.) die Wanderpokale an Isabella Taccone und Dennis Kaltmeyer. Fotos: Jung 2

Hans Below vom Breitensportverein Biebertal (BSV) brachte die jüngste Schwimmerin seines Vereins mit, die auch als jüngste Teilnehmerin 20 Bahnen und 1000 Meter schwamm. Below selbst stieg etwas später ins Becken und kam erst wieder nach 112 Bahnen und 5600 Metern aus dem Wasser. Isabel Riegel hingegen war zum ersten Mal in die Rolle einer Bahnzählerin geschlüpft. Das DLRG-Mitglied konnte wegen einer Verletzung nicht mitschwimmen und machte sich daher auf andere Weise nützlich. Ihr Einsatz erstreckte sich auf die Nachtstunden, was besonders anstrengend ist. Und wie schaffte sie es im stillen Westbad, wo nur Schwimmer ruhig ihre Bahnen zogen, sich auf das Geschehen im Becken zu konzentrieren? "Essen, Trinken und Kaffee", nannte sie ihr Mittel gegen die Müdigkeit und zum Vorbeugen gegen die nachlassende Konzentration. "Irgendwann gab es einen Tiefpunkt", blickte sie am nächsten Tag zurück, als sie ermüdet den Heimweg antrat.

Dank an Sponsoren

Ein- und Auslass aus der Schwimmhalle gab es nur alle 15 Minuten, beachtet werden mussten wegen Corona die maximal zulässigen Personenanzahlen in Duschen und Umkleiden. Wer sich erholen wollte, durfte das dieses Mal nicht im Schwimmbad tun, auch das gewohnte Frühstück entfiel. Und auch die Turnhalle stand nicht zum Ausruhen zur Verfügung. Einen Kaffee- und Kuchenstand durften die DLRG-Leute ebenfalls nicht aufbauen. Der BSV Biebertal hatte einen eigenen Unterstand vor einem Wohnmobil auf dem Parkplatz errichtet und versorgte dort seine Teilnehmer. Peinlichst genau achteten die Verantwortlichen auf dem gesamten Gelände, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden.

41 200 Meter war letztendlich Dennis Kaltmeyer im Wasser unterwegs und zog 824 Bahnen, 626 schaffte Isabella Taccone und kam auf 31 400 Meter. Sabine Pfaff aus Werdorf vom Team "Warmduscher" bewegte sich als Para-Schwimmerin nur mit Armbewegungen im Wasser vorwärts. 498 Bahnen und 24 900 Meter bescherten Platz 1 in ihrer Altersgruppe.

Trotz aller Einschränkungen und Auflagen "war es eine gelungene Veranstaltung", resümierte Alexander Sack. Alle packten mit an, nur kurz war die Vorbereitungszeit seit August. Eine Menge Mehrarbeit lastete auf den rund 30 Mitgliedern der DLRG-Kreisgruppe. "Dass das Event trotz Corona überhaupt stattfinden konnte, verdanken die Gießener Lebensretter auch der Treue ihrer langjährigen Sponsoren", freute sich der Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Christian Momberger. Die Sponsoren: Sportamt der Stadt Gießen, Fahrschule Demir, Bauhaus, C. R. Menges GmbH, Stadtwerke Gießen und "dm"-Drogeriemarkt, der Desinfektionsmittel spendete.