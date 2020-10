Gießen: Über 6800 Erstsemester starten an JLU in Wintersemester

Über 28 000 Studierende sind an der JLU eingeschrieben. (Archivfoto: Friese)

GIESSEN (red). Mit mehr als 6800 Erstsemestern startet die Justus-Liebig-Universität (JLU) in das Wintersemester 2020/21. Insgesamt sind an der zweitgrößten hessischen Universität rund 28 300 Studierende eingeschrieben. Bei diesen Zahlen, die auf dem Rekordniveau der Vorjahre verbleiben, handele es sich um vorläufige Prognosen, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. Die offizielle Statistik zu den Studierendenzahlen im Wintersemester 2020/21 liege frühestens Mitte Dezember vor.

„Ich freue mich sehr darüber, dass die Attraktivität der Gießener Universität erneut so viele Studierende überzeugt hat und auch unsere innovativen neuen Studienangebote sehr gut angenommen wurden“, sagt JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. „Mir ist bewusst, dass diese jungen Menschen ihr Studium unter schwierigen Bedingungen aufnehmen. Ich wünsche allen Studierenden einen guten Start in dieses für uns alle herausfordernde Semester.“ Das Wintersemester, dessen Vorlesungszeit am 2. November beginnt, ist pandemiebedingt als ein Hybridsemester mit einem Mix aus Präsenzelementen und Digitallehre konzipiert worden, wobei der Mix sich abhängig vom Infektionsgeschehen im Laufe des Semesters verändern kann. Die JLU lege Wert darauf, insbesondere den Erstsemestern ein echtes Kennenlernen der Universität zu ermöglichen. Dafür haben alle elf Fachbereiche ergänzend zur digitalen Studieneinführungswoche einige Präsenzangebote für die Studienanfänger vorbereitet. Doch die meisten Veranstaltungen werden virtuell stattfinden. „Ich danke allen Lehrenden, die die digitalen Lehrangebote mit hohem Einsatz und Unterstützung des Kompetenzteams digitale Lehre stetig weiterentwickeln, um unseren Studierenden auch unter Pandemiebedingungen ein ordnungsgemäßes Studium zu ermöglichen“, so Mukherjee.

Sehr gut nachgefragt wurden die beiden neuen Bachelor-Studiengänge im Fachgebiet Physik „Data Science“ und „Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen“ sowie im Bereich Sprach- und Kulturwissenschaften der neue Bachelor-Studiengang „Intercultural Communication and Business (ICB)“. Auch das das neu angebotene internationale virtuelle Austauschprogramm (VIP) der JLU stieß auf große Resonanz. Traditionell beliebt bei den Studierenden ist zudem ein Lehramtsstudium an der JLU, die bei den Lehramtsstudiengängen das breitestmögliche Spektrum in Hessen anbietet und somit eine besondere Verantwortung für die Lehrerbildung übernimmt.