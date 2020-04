Gießen: Unfall mit geladener Schusswaffe

Gegen den Fahrer wurden neben einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz weitere Verfahren eingeleitet. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Mit einer durchgeladenen Schusswaffe im Auto ist ein Mann am frühen Donnerstagmorgen in Gießen vor der Polizei geflohen - und dabei schwer verunglückt. Das teilte die Polizei mit.

Der 51-Jährige sei gegen 0.10 Uhr einer Streife in der Robert-Sommer-Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten ihn für eine Kontrolle stoppen wollten, trat der Fahrer aufs Gaspedal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

In der Frankfurter Straße verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Auto und krachte im Kreuzungsbereich in einen Laternenmast. Dabei wurde der 51-Jährige schwer verletzt, an seinem Auto entstand hoher Sachschaden.

Durchgeladene Pistole und Patronen gefunden

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 51-Jährige offenbar erheblich angetrunken war und keinen Führerschein besitzt, so die Polizei. Darüber hinaus habe der PKW keine Zulassung gehabt.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten eine durchgeladene Pistole. In der Kleidung des Verdächtigen seien außerdem noch Patronen sichergestellt worden.

Gegen den Fahrer wurden neben einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz weitere Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiter an. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641-70063555.