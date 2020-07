Gießen: Verhaltene Kauflaune beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt

Breites Angebot trotz weniger Aussteller: Auf dem Stoffmarkt finden die Besucher alles für das Hobby Nähen. Foto: Jung

GIESSEN. Mitten in den Sommerferien und Corona-Pandemie: Der Rückgang der Besucherzahlen beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt, der nach vielen Jahren wieder einmal an den Hessenhallen gastierte, war deutlich zu spüren. "Die Zahlen sind im Verhältnis zur Innenstadt deutlich reduziert", resümierte Veranstalter Markus Krstic. Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, gab es diesen beliebten Treff für alle, die gerne mit Nadel und Faden umgehen, in der Innenstadt. Das sei aus den bekannten Gründen nicht möglich gewesen, sodass der Markt auf die Hessenhallen auswich. Doch damit nicht genug: Erhebliche logistische Vorbereitungen mussten er und sein Team stemmen, damit das Ganze überhaupt stattfinden konnte. Der Laufweg war gekennzeichnet, Besucher durften das Gelände nur in eine Richtung betreten und getrennt vom Eingang verlassen, mussten Kontaktformulare ausfüllen und sich die Hände desinfizieren. Mehrere Mitarbeiter achteten auf das Einhalten der Vorschriften und gaben freundlich Auskunft bei auftretenden Fragen.

In der Spitze beim Andrang mussten die Besucher 20 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen. Ansonsten dauerte es fünf bis zehn Minuten, bis sie auf dem Gelände nach Kleider-, Kinder-, Gardinen-, Möbel- oder Dekostoffen stöbern und kaufen konnten. Der Veranstalter nannte Rezession, Urlaubszeit, Temperaturen und Corona als Bremse für den Deutsch-Holländischen Stoffmarkt, bei dem 32 Händler ihre Stände aufgebaut hatten. 400 Besucher durften zur gleichen Zeit auf den Platz, auf das Einhalten dieser Zahl achtete das Personal genau. "Es war höchste Zeit, diesen Markt zu veranstalten", meinte der Organisator, "die Händler wären sonst verhungert". Er schränkte allerdings ein, dass die Anbieter auf dem Platz mit den Umsätzen nicht zufrieden waren. An die politisch Verantwortlichen gerichtet, kritisierte er: "Von den viel beschworenen finanziellen Hilfen haben wir nicht viel gespürt". Markus Krstic lobte indes sehr das gute Zusammenspiel mit Markus Pfeffer vom BID Seltersweg und der Sachbearbeiterin beim städtischen Ordnungsamt. Statt bis zu 100 Ständen fanden die Besucher nun 32 Aussteller vor. Ein Ehepaar aus Leun kam zum ersten Mal auf den Stoffmarkt. Kürzlich fand die Hausfrau über das Internet zum Nähen und da wollte sie doch gleich passendes Material kaufen. Sie staunte über die große Auswahl. Beide wurden fündig und der Ehemann wird - wenn alles gut geht - demnächst ein selbstgeschneidertes Hemd tragen. "Es gibt keine Kauflust", bedauert Ingeborg Umsonst aus Nidda, die mit ihrer Nähstube "Alles rund ums Nähen"vor Ort war. Viel Publikum sei zwar auf dem Platz unterwegs, aber alles sei "eher schwächelnd", sagt sie durch ihren Mund-Nase-Schutz.

Dem widersprechen zwei Frauen aus dem Vogelsberg, denen es zwar auch keine Freude macht, den Mundschutz bei den hohen Temperaturen zu tragen. Sie haben jedoch jede Menge Stoffe für Hosen und Kissen gekauft und sind froh über das Angebot. Lange hätten sie überlegt, den Weg nach Gießen zu machen, doch ihre Entscheidung war richtig. Ein großes Lob spricht Ingrid Umsonst, die sich sehnlichst den "Weg zurück in ein normales Leben" wünscht, Veranstalter Markus Krstic aus: Er habe alles gut organisiert und es funktioniere reibungslos.