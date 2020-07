Gießen: Verkehrswendeinitiative in Rödgen will "totes Gleis" wiederbeleben

Relikte der Vergangenheit: Ein Teil der Gleise, die zum ehemaligen US-Kasernengelände führten, ist in Rödgen noch vorhanden. Sie enden an einem Prellbock kurz vor Rödgen. Foto: Jung

GIESSEN-RÖDGEN. Im Stadtteil gibt es seit einiger Zeit die Rödgener Verkehrswendeinitiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den schienengebundenen ÖPNV, den Radverkehr und den Fußverkehr zu stärken. Demnächst werden die Mitglieder - Sprecher ist Finn Becker - ihre Pläne dem Ortsbeirat vorstellen. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums bestand nach anfänglicher Skepsis Einigkeit darüber (diese Zeitung berichtete).

Die Verkehrswendeinitiative hat bereits einige konkrete Vorschläge erarbeitet und zu einem Handout zusammengestellt. Aufgezeigt werden in diesem Papier, welche ersten Schritte nötig sind, um den Weg in eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunft mit dem Rad, der Bahn oder zu Fuß zurücklegen zu können. Die an Rödgen vorbeiführende Vogelsbergbahn verläuft weitgehend eingleisig. "Die Eingleisigkeit stellt den begrenzenden Faktor in der Leistungsfähigkeit und Taktdichte der Bahn dar. Auch leidet die Pünktlichkeit der Züge an mangelnden Streckenabschnitten, an denen sich die Züge auch unplanmäßig begegnen können", heißt es von der Initiative.

Nach ihrem Vorschlag ist für eine langfristige Stärkung der Bahn die Reaktivierung des zweiten Gleises erforderlich, das im Bereich zwischen dem Bahnübergang Troher Straße und Bahnübergang Rödgener Straße (L3126) bereits existiert hat. Eine Reaktivierung sei besonders einfach durchzuführen, weil das Schotterbett und ein Teil des zweiten Gleises noch existieren. Eine Notwendigkeit sehen die Befürworter auch deshalb, um entlang der Vogelsbergbahn weitere Bahnhaltepunkte in Betrieb nehmen zu können. Die Verkehrswendeinitiative fordert einen Bahnhaltepunkt in Rödgen im Bereich des Burgwiesenwegs sowie den von der Stadt Gießen angestrebten Bahnhaltepunkt "Alter Flughafen". Radfahren in Rödgen sei kein Problem, jedoch: Wenn man nach Gießen fahren will, wird es schwierig - abgesehen von der Route durch die Wieseckaue.

Als Abhilfemöglichkeiten, die nur geringen Aufwand bedeuten würden, gäbe es die Öffnung des Tores für den Radverkehr, welches von Rödgen in das ehemalige US-Depot führt, bis der neue Radweg unterhalb der Bahnlinie gebaut wird. Der Weg, der von Rödgen zum Tor ins US-Depots führt, müsste freigeschnitten werden, Es könnten Poller gesetzt werden, um das Befahren mit Autos zu verhindern.

"In der Roos" als Spielstraße?

Ein weiterer Vorschlag: Die Fortführung der Radachse, die innerhalb von Rödgen über die Bärner Straße bis nach Gießen hineinverläuft. Die Route trifft nämlich nach Verlassen der Uderbornstraße auf die Rödgener Straße (L 3126). Nach dem Koalitionsvertrag ist festgelegt, entlang der L 3126 zwischen Gießen und Rödgen einen Radweg zu bauen. "Die Teillösung würde aber auch schon eine erhebliche Verbesserung der Fahrradanbindung nach Gießen bedeuten und wäre zügiger umsetzbar.

Die Straße "In der Roos", die zum Kindergarten führt, sei geeignet, um als Spielstraße ausgewiesen zu werden. Es sei nicht ersichtlich, weshalb ein solch besonders sensibler Bereich vor dem Kindergarten nicht auch verkehrsberuhigt sein sollte, meinen die Mitglieder der Initiative.