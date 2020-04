Gießen: Videobotschaft von THM-Präsident Matthias Willems

Matthias Willems

GIESSEN (hh). Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters beginnen nicht zum geplanten Zeitpunkt. Prüfungen sind verschoben. Der Laborbetrieb ist stark eingeschränkt. Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) scheint weitgehend stillzustehen. "Aber sie steht nicht still. Wir erhalten den Betrieb aufrecht, soweit es geht", versichert THM-Präsident Matthias Willems in seiner neuesten Videobotschaft, die auf der Homepage abgerufen werden kann. Das bedeute etwa, dass die Online-Angebote der Bibliothek verfügbar und alle Abteilungen der THM telefonisch und per E-Mail erreichbar sind. Das gelte auch für das InfoCenter, die Zentrale Studienberatung, für Prüfungsamt und Studiensekretariat, das "International Office" sowie für die Fachbereiche. "Wir versuchen zu helfen. Niemand muss sich alleingelassen fühlen", macht er Studierenden und Mitarbeitern gleichermaßen Mut. "Alle tragen in diesen schwierigen Zeiten dazu bei, dass der Basisbetrieb an der THM funktioniert" - und dafür sei er sehr dankbar. Eine Hochschule sei vor allem dazu da, ihren Studierenden eine gute akademische Ausbildung zu bieten. Im Moment sei es leider so, dass die THM nicht betreten werden soll. "Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun werden, die Nachteile, die Ihnen aus der aktuellen Situation entstehen, zu minimieren." Eine Taskforce informiere regelmäßig per E-Mail und auf der THM-Homepage. "Bis Anfang April haben wir über 160 000 Zugriffe auf die Informationen auf der Homepage registriert. Unsere Bekanntmachungen im Netz kommen also an." Und er verabschiedet sich mit den Worten: "Halten Sie Abstand und bleiben Sie sich nah." Foto: THM