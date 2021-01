Gießen: "Viel Spaß" bei Arbeit im Rathaus

Während ihrer Ausbildung lernt Michelle Krausch fast alle Ämter und Einrichtungen des Rathauses kennen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Zum Nachdenken und Beantworten bleiben gerade mal 30 Sekunden Zeit, die Uhr tickt auf dem Computerbildschirm erbarmungslos herunter. Welche der vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ist nun die richtige? Wer in dieser Situation in den vorherigen vier Wochen den "Gießener Anzeiger" gründlich studiert hat - egal ob nun lokales Geschehen, Politik, Sport oder Kultur -, ist beim monatlichen Wissensquiz des Projekts "Zeitung lesen macht Azubis fit" klar im Vorteil. Zu den absolut Besten beim richtigen Beantworten der jeweils zwölf Fragen gehört Michelle Krausch. Die 21-jährige Auszubildende bei der Stadt Gießen hat unter den 235 Teilnehmern ihres Projektjahrgangs aus Hessen und Rheinland-Pfalz den zweiten Platz belegt. Damit gewann die angehende Verwaltungsfachangestellte, die 75 Prozent der insgesamt keineswegs leichten Fragestellungen korrekt löste, eine von drei Fitnesstracker-Uhren. Ein Gewinn, den sie "sehr gut gebrauchen kann", gehören doch "Joggen, Laufen, Inlineskaten und Zumba" zu den Hobbys der 21-Jährigen, wie sie uns im Gespräch erzählt.

"Ich habe vorher nicht so viel Zeitung gelesen", und das, obwohl ihre Eltern bereits den Anzeiger bezogen hätten, ist Michelle Krausch ehrlich. Stattdessen habe sie sich zumeist per Nachrichten-Apps auf dem Smartphone über regionale und weltweite Themen auf dem Laufenden gehalten. Ihre Informationsquellen aber haben sich erweitert, seitdem die junge Frau als eine von acht Auszubildenden der Universitätsstadt für die Teilnahme an dem zwölfmonatigen Projekt der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) und all ihrer Zeitungsausgaben auserkoren wurde. Alle erhielten sie die jeweilige Tagesausgabe als E-Paper, um dieses dann auf dem dazugehörigen Tablet oder am Computer lesen zu können. "Es ist gut, zu wissen, was alles im Lokalen passiert, auch um sich eine eigene Meinung bilden zu können", ist der 21-Jährigen bewusst. "Heutzutage ist es immer gut, up to date zu sein." Wobei Krausch an der Tageszeitung zu schätzen wisse, dass hier zusätzliches Hintergrundwissen geboten wird, was im Internet oder bei Apps, wo man manches "auch mal hinterfragen muss", eben nicht überall der Fall sei. Um das Gelesene noch zu vertiefen, haben die teilnehmenden Auszubildenden einmal im Monat einen Artikel aus dem Anzeiger den anderen vorgestellt, woraus häufig interessante Diskussionen entstanden seien, berichtet sie.

Doch warum hat sich Michelle Krausch nach ihrem Abitur an der Clemens-Brentano-Europaschule (CBES) in Lollar gerade für eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte entschieden? "Ich komme gerne mit Menschen in Kontakt und interessiere mich auch für Planung und Organisation", sagt die 21-Jährige. Im Übrigen habe sie "erst mal etwas Praktisches" erlernen wollen. Ob sie dann eventuell ein Studium anschließt, weiß die junge Frau jetzt noch nicht: "Ich lasse es auf mich zukommen." Derzeit jedenfalls macht ihr das Arbeiten im Gießener Rathaus "viel Spaß". Gebe es in der dortigen Verwaltung doch "vielfältige Einsatzgebiete", so lernt sie nach und nach fast alle Ämter und Einrichtungen in dem riesigen Gebäude kennen. "Da ich vieles eigenverantwortlich bearbeiten darf, habe ich das Gefühl, ein fester Bestandteil zu sein. Bis jetzt habe ich noch keine unangenehme Erfahrung gemacht."

Weil es sich um eine Duale Ausbildung handelt, eignet sich Krausch überdies mit ihrem parallelen Besuch der Max-Weber-Berufsschule sowie des Hessischen Verwaltungsschulverbandes noch weitere fachspezifische Kenntnisse an, die ihr nicht nur jetzt, sondern auch künftig zugutekommen. Eine wichtige Erfahrung war für die 21-Jährige ebenso ihr vierwöchiges Auslandspraktikum bei der österreichischen Wirtschaftskammer in Wien, das ihr durch ein Erasmus-Stipendium des Marburger Vereins Arbeit und Bildung ermöglicht worden war. "Eigentlich wollte ich im Sommer ein Praktikum auf Malta machen, doch das hat wegen Corona leider nicht geklappt", erzählt die Auszubildende.

Das Azubi-Leseprojekt liegt nun hinter Michelle Krausch, Zeit also für ein Fazit. "Ich finde gut, dass es das Projekt gibt", betont sie. Wer dafür von seinem Arbeitgeber beziehungsweise seiner Ausbildungsstätte ausgesucht werde, "sollte auf jeden Fall mitmachen. Für die Allgemeinbildung ist es immer von Vorteil, über Aktuelles informiert zu sein". Foto: Krausch