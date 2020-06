Gießen: Viermal Abiturienten am LLG gefeiert

Klein, aber fein, und mit nötigem Abstand: die Abiturfeierlichkeiten des LLG unter Corona-Bedingungen. Foto: Czernek

GIESSEN (cz). Open-Air-Veranstaltung im Atriumbereich der Schule und vier kleine Feiern statt einer großen in der Kongresshalle: In diesem Rahmen bekamen die 100 Abiturientinnen und Abiturienten des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG) am Donnerstag und Freitag ihre Abiturzeugnisse überreicht. Die Stehtische im Innenhof waren festlich geschmückt und mit Namensschildern für jeden Abiturienten versehen, so gestaltete sich jede der vier Feierstunden als ein kleiner, aber würdiger Festakt für die Schulabgänger, ihre Familien und Lehrer.

Es war allerdings weit mehr zu leisten, als vier Mal die gleiche Feier herunterzuspulen: Die Tische mussten jeweils abgeräumt und neu bestückt werden, und auch auf die Hygieneregeln für die kommenden und gehenden Gäste einer jeden Feier musste geachtet werden. Dies funktionierte wie am Schnürchen, sodass jedem der Abiturienten das gleiche Maß an Würdigung zukommen konnte. Hierfür gab es für die Schulleitung und im besonderen Maß für die Leiterin einen besonderen Applaus.

Als Leitmotiv für ihre Verabschiedungsrede nahm Direktorin Antje Mühlhans den Mark Forster-Song "Sowieso". Ein solcher Jahrgang müsse einfach die Einstellung haben: "Egal, was kommt, es wird gut". Viele Fragen wären plötzlich vor 14 Wochen aufgetaucht, und es habe Momente gegeben, an denen der Abbruch des Abiturs ganz kurz bevorgestanden hätte, sei es durch das Ministerium oder durch Corona-Fälle an anderen Schulen in Gießen, sagte sie. Zum Abitur gehörten im Normalfall noch weitere Abschiedsmomente wie die Mottowoche, der Abigag, der Festakt und der Abiball mit anschließendem Ausklang irgendwo in der Disco - alles Dinge, die in diesem Jahr ausfallen mussten. Mühlhans versprach, zumindest Teile davon im kommenden Jahr nachzuholen. Da passt es ganz gut, dass es dann aufgrund der Umstellung auf G-9 keinen Abiturjahrgang geben wird. "Ihr werdet sozusagen in Euren neuen Lebensabschnitt hinein katapultiert", sagte sie dazu und ergänzte, dass alles Bedauern nichts nutzen würde, "denn Leben ist Veränderung". Sie erinnerte auch an mache Schülerinnen und Schüler, die einen steinigen Weg hinter sich hätten, die oft mit sich gerungen hätten und die für sich eine tolle Leistung erbracht hätten. Allen gab sie schließlich mit auf ihren künftigen Weg, dass sie nicht ihre Träume aufgeben und sich nicht entmutigen lassen sollten, denn: "Egal, was kommt, es wird gut, sowieso!"

Stellvertretend für die Lehrer würdigten die jeweiligen Tutoren die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler. So gab ihnen Stevan Brckalo, Tutor des Leistungskurses Mathematik, mit auf den Weg, dass sie nicht allein die letzten drei Monate in Erinnerung behalten sollten, sondern ihre gesamte Schulzeit am LLG. In einem war er sich sicher, dass nämlich dieser Jahrgang technisch, digital und menschlich weiter sei als andere Jahrgänge.

Oberstufenleiter Carsten Franz konnte verkünden, dass vier Schülerinnen und ein Schüler die Traumnote 1,0 erreicht haben. Zudem konnte er berichten, dass der Abiturdurchschnitt des Gymnasiums bei 2,1 liegen würde und damit über dem hessischen Landesdurchschnitt. Diesen Abiturienten kommt noch eine besondere Ehrung zuteil: Prof. Friedrich Ulfers, ehemaliger Schüler des LLG, hat 2012 einen Förderpreis in Höhe von 5000 Dollar pro Jahr ausgeschrieben, der jeweils unter den Jahrgangsbesten aufgeteilt wird. Normalerweise lässt es sich Ulfers trotz seines hohen Alters nicht nehmen, diesen Preis persönlich zu überreichen. In diesem Jahr ging dies aber nur per Live-Schaltung aus New York, wohin er als 15-Jähriger mit seinen Eltern 1951 ausgewandert war. Trotz seiner 85 Jahre ist er noch heute an der University of New York als Germanistikprofessor tätig. Noch immer fühlt er sich mit seiner ehemaligen Schule verbunden. Dies gab er in einem persönlichen Gespräch mit den fünf Begünstigten weiter. Im Hinblick auf den ursprünglichen Charakter des humanistischen Gymnasiums empfahl er ihnen, dass man den Machtanspruch "Macht Euch die Erde untertan" aufgeben und man sich mehr einem ökologischen Humanismus widmen solle. Er versprach, dass er versuchen wolle, im kommenden Jahr wieder persönlich dabei zu sein, und regte die Abiturienten an, mit ihm in Kontakt zu bleiben.