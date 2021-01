Gießen: Viterale übernimmt den "Löwen"

Antonio Viterale (Mitte) übernimmt den "Löwen" von Denis Gasparin (links) und Sabato Laurito. Foto: Scholz

GIESSEN - Im Grunde gehört Antonio Viterale schon zum Inventar der heimischen Gastroszene. Gerade 14 Jahre alt hat er seinen Schulabschluss in Italien in der Tasche. Der Startschuss in der Gastronomie ist für ihn bereits gefallen, als der Cousin aus Deutschland zu Besuch kommt. "Er hat mich gefragt, ob ich nicht mit nach Deutschland kommen und dort arbeiten will. Ich habe sofort zugesagt, auch wenn meine Mutter das nicht wollte", erinnert sich der heute 39-Jährige, der direkt aus seinem Heimatdorf in Kampanien nach Gießen kommt. Ein Vierteljahrhundert später übernimmt Viterale das Restaurant "Zum Löwen" zum 1. Januar 2021. Denis Gasparin und Sabato Laurito ziehen sich zurück. Laurito bleibt der Traditionsgaststätte allerdings als Küchenchef erhalten. Im Gespräch mit dieser Zeitung informieren Nachfolger und Vorgänger, dass der Betrieb trotz Wechsels nahtlos und wie gewohnt fortgesetzt wird. Das Lokal bleibt geöffnet mit Abholung und Lieferung.

"Bleiben traditionell"

Kaum ein anderes Restaurant in der Stadt blickt auf eine derart lange Tradition zurück wie der "Löwe". Bei einem Abstecher aus Wetzlar hat selbst Johann Wolfgang Goethe, seinerzeit Praktikant am Reichskammergericht in der Nachbarstadt, hier schon gespeist. Viterale ist sich dieser Tradition sehr bewusst. "Vor zwei Wochen hat meine Tochter einen Aufsatz zum Thema Goethe geschrieben und in der Schule erzählt, dass ihr Papa den 'Löwen' übernimmt", lächelt der Wahl-Gießener, der seit Langem mit seiner Familie hier lebt. Und die Leistung der Vorgänger? Auch der bleibt er verbunden: "Wir werden traditionell bleiben und weiterhin viel selbst machen", erzählt der Neue, der Mitarbeiter und Konzept der Vorgänger übernimmt. Angesprochen auf sein Verhältnis zur italienischen Küche erklärt Viterale, dass "die mediterrane Küche eine der gesündesten ist." Für Restaurants in Deutschland sei es heute möglich, alle Produkte aus seinem Heimatland schnell geliefert zu bekommen. Selbst wird der neue Wirt des "Löwen", der in der Küche gelernt hat, Laurito künftig bei Bedarf unterstützen, aber "als Chef muss ich praktisch überall sein", resümiert Viterale.

"Wir beiden bedanken uns beim Personal, das uns die ganzen Jahre begleitet hat. Ohne die Mitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen", blickt Gasparin mit Laurito auf die letzten Jahre zurück. Ihr Dank gelte auch den Firmen, mit denen man lange Zeit zusammengearbeitet habe. "Und natürlich unseren Gästen und treuen Stammgästen. Ich bin wirklich überwältigt von den vielen Briefen, die ich vor Weihnachten bekommen habe. Ich hätte damit nicht gerechnet", betont Gasparin, der den "Löwen" Mitte der 2000er-Jahre gemeinsam mit Laurito übernommen hat. Seit 22. November 1971 ist sein Mit-Inhaber dem Restaurant eng verbunden - er hat es selbst mit eröffnet.

Laurito bleibt Küchenchef

"Wir wollen, dass es weitergeht", hebt Gasparin hervor. Laurito bleibt Küchenchef, Gasparin wird den Nachfolger "vielleicht im Hintergrund" unterstützen. "Wir alle Drei wünschen uns, dass unsere Gäste gesund bleiben. Und wir bedanken uns für die Unterstützung", führt Gasparin aus.

Eröffnet haben das Restaurant im Neuenweg vor Jahrzehnten Luca Bortoli und Luigi Laurito, ist auf der Internetseite des "Löwen" nachzulesen. Dort heißt es, die beiden "brachten der mittelhessischen Bevölkerung italienische Spezialitäten so nahe, dass die Gastronomie im altehrwürdigen Fachwerkhaus bald über die Grenzen der Universitätsstadt bekannt wurde." Übrigens: Aktuelle Informationen finden sich ebenfalls auf der Seite zum-loewen-giessen.de, auch zum Abhol- und Lieferservice.