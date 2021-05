Gießen: Volksbank Mittelhessen beschließt 5,5 Prozent Dividende

Die Zentrale der Volksbank Mittelhessen im Schiffenberger Tal. Archivfoto: dpa/ Wegst

GIESSEN - Zum zweiten Mal hat die Volksbank Mittelhessen die Vertreterversammlung online durchgeführt. Die gewählten Mitgliedervertreter trafen sich im virtuellen Raum, um unter anderem über den Jahresabschluss und die Verwendung des Bilanzgewinns zu entscheiden. Das höchste Organ der Genossenschaft vertritt die 201 580 Mitglieder der Volksbank. 412 Vertreter übten ihr Stimmrecht aus, wie die Volksbank mitteilt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Prof. Hubert Jung eröffnete die Versammlung mit Blick auf den ersten Tagesordnungspunkt, dem detaillierten Bericht über die wirtschaftlichen Ergebnisse und wesentlichen Ereignisse des vergangenen Geschäftsjahres. In einem weiteren Einspieler stellten die Vorstände Dr. Peter Hanker und Hans-Heinrich Bernhardt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vor.

Demnach ist die Volksbank Mittelhessen 2020 "trotz der außerordentlichen Umstände infolge der Pandemie kräftig gewachsen", wie es in einer Presseerklärung heißt. Zum Stichtag summiert sich die Bilanz auf 9.186 Millionen Euro nach 8.288 Millionen im Jahr zuvor. Damit gehört die Bank zu den größten Volksbanken in Deutschland. Das starke Wachstum der Bilanz in Höhe von 10,8 Prozent wird getragen durch eine hohe Sparquote auf der Passivseite und eine große Kreditnachfrage auf der Aktivseite. Beides sind Auswirkungen der fortwährenden Niedrigzinspolitik und der Corona-Pandemie.

Mehr Kredite als je zuvor

Die mittelhessische Wirtschaft präsentiere sich trotz der konjunkturellen Verwerfungen robust und widerstandsfähig, teilt die Volksbank mit. Gleichwohl sei damit zu rechnen, dass 2021 der finanzielle Druck auf die Unternehmen steigt. Ungebrochen sei auch der Immobilientrend. "Die Folge ist ein kräftiges Wachstum des Kreditvolumens von 10,9 Prozent auf 5.658 Millionen Euro." Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Volksbank Mittelhessen 1.648 Millionen Euro neue Kredite vergeben - mehr als je zuvor. Die Kundeneinlagen sind um 8,5 Prozent auf 7.301 Millionen Euro angestiegen. "Dieser hohe Mittelzufluss ist Ausdruck der aktuellen Situation. Angesichts der Unsicherheiten durch die Pandemie halten sich die Menschen beim Konsum zurück. Freie Mittel werden geparkt", so die Erfahrung. Deshalb sei die Sparquote deutlich erhöht.

Als Genossenschaftsbank lege die Volksbank Mittelhessen die ihr anvertrauten Gelder im Wesentlichen vor Ort an. Zur Förderung der eigenen Mitglieder und der Region fließen die Mittel in Investitionen in Form von Krediten an gewerbliche und private Kunden sowie die öffentliche Hand und zur eigenen Liquiditätssicherung in Wertpapiere und Zentralbankguthaben. Trotz starker Schwankungen sei 2020 ein gutes Börsenjahr gewesen. Mit einem Stand von 13 718,78 Zählern schloss der DAX im Vergleich zum Jahresstart rund vier Prozent höher. Immer mehr Anleger investierten in Wertpapiere. Das liege einerseits an der Zinssituation, andererseits erleichterten moderne, intuitive Trading-Plattformen wie der VR-ProfiBroker den Handel mit Wertpapieren.

Das bilanzierte Eigenkapital stieg in den vergangenen zwölf Monaten auf 882 Millionen Euro. Damit sieht sich die Volksbank Mittelhessen auch im Hinblick auf künftige Anforderungen sehr gut aufgestellt. Das Zinsergebnis beläuft sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 auf 126 Millionen Euro nach 135 Millionen im Jahr zuvor. Der Ergebnisbeitrag aus Provisionen konnte im Berichtsjahr um zehn Prozent auf 58 Millionen Euro verbessert werden.

1,5 Millionen für Vereine

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Volksbank Mittelhessen über 800 Spenden in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro an Vereine und soziale Initiativen ausgezahlt. Die Vertreter genehmigten den Jahresabschluss und entlasteten die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Sie stimmten außerdem dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Bilanzgewinnes sowie einer Dividende in Höhe von 5,5 Prozent zu.

Mit Ablauf der Wahlperiode schieden turnusgemäß Michael Koch, Holger Pfeiffer, Dr. Georg Renner und Thomas Schmidt aus dem Aufsichtsgremium aus. Alle stellten sich für eine Wiederwahl zur Verfügung und wurden durch die Vertreterversammlung für eine weitere Amtsperiode in das Gremium berufen. Auch Anton Bühlmeyer schied turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Nach über 30 Jahren im Aufsichtsrat trat er jedoch nicht erneut an. Zudem ist Michael Hahn als Mitglied der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat durch den Eintritt in den Vorruhestand ausgeschieden. Auf ihn folgt Martina Mulch-Leidich. Aufsichtsrat und Vorstand dankten den beiden scheidenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement.

Die Volksbank Mittelhessen werde auch weiter alle Anstrengungen unternehmen, um ihre gewerblichen Kunden mit Liquidität zu versorgen. Genauso stehe sie auch ihren privaten Kunden in finanziell schwierigen Zeiten eng zur Seite. "Denn die Volksbank Mittelhessen sieht ihre Aufgabe darin, wirtschaftlicher Motor einer ganzen Region zu sein."

