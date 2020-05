Gießen: Volksbank Mittelhessen fördert Lebensfreude und Gesundheit

Gemeinsam aus der Einsamkeit: Die Volksbank Mittelhessen unterstützt zahlreiche Seniorenprojekte in der Region. Symbolfoto: Volksbank

Giessen (red). Die Volksbank Mittelhessen hat wieder insgesamt 35 000 Euro an Vereine ausgeschüttet, die sich in besonderer Weise für Senioren engagieren. Volksbankvorstand Dr. Lars Witteck gab die Siegerprojekte und die Höhe der Förderprämien per Live-Video auf Facebook bekannt: 44 regionale Vereine und Initiativen freuten sich über eine Spende von bis zu 1000 Euro. Das Video haben rund 100 Vereinsmitglieder live verfolgt. Innerhalb weniger Stunden haben 11 000 Menschen das Video angeklickt.

In der Corona-Krise zeigt es sich noch deutlicher, welche gesellschaftliche Bedeutung ehrenamtliches Engagement für Senioren hat. Mit dem Eintritt in die Rente beginnt für viele ältere Menschen ein völlig neuer Lebensabschnitt. Vielen Menschen fehlt die sinnvolle Aufgabe, um die sich bis vor kurzem noch alles drehte. Sie freuen sich dann über Unterstützung durch Vereine oder auch hilfsbereite Privatpersonen, die mit zahlreichen Aktivitäten Gesundheit, Mobilität und Lebensfreude der Senioren fördern.

Ein Paradebeispiel für privates Engagement ist das Freiwilligenzentrum Gießen, das sich mit dem Projekt "Dabei bleiben" beworben hatte. Die Initiative hat das Ziel, Menschen aus der Einsamkeit zu holen und somit ein "Dabei bleiben" im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Gerade junge Menschen stellen sich als Paten zur Verfügung und helfen in ihrer Freizeit den Älteren zum Beispiel beim Einkaufen oder Behördengängen. Sie begleiten zum Arzt oder gehen mit den Senioren einfach mal gemeinsam spazieren. Zudem kümmern sich auch viele Sportvereine in eindrucksvoller Weise um Senioren und ihre Belange. Wie zum Beispiel der Verein zur Förderung des Handballsports im WSV Oppershofen (Gemeinde Rockenberg).

In einer generationenübergreifenden Sportgruppe, den "Hockeybuben", wird hier seit Jahren regelmäßig Hockey gespielt. Dabei ist der älteste Mitspieler 86 Jahre alt, der jüngste gerade mal 20 Jahre. Und vielleicht gerade wegen des hohen Altersunterschiedes ist die Atmosphäre zwischen den Spielern von gegenseitigem Respekt, Achtung und unbedingter Fairness geprägt.

Die Volksbank Mittelhessen fördert jedes Jahr zahlreiche regionale Initiativen, Vereine sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Im Jahr 2019 hat die Volksbank Mittelhessen Fördermittel in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an mehr als 950 Vereine vergeben.