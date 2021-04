Gießen: Volle Fahrt voraus im bunten Turtle-Bus

Bereit zur ersten Runde: Lothar Schüler übergab den neuen Kinderbus an die Leiterin der Awo-Kita in Wieseck, Deniz Atasoy (l.). Foto: Jung

GIESSEN - Wendig und bunt ist der neue "Turtle Kinderbus", mit dem künftig bis zu sechs Kinder in einem Alter bis zu fünf Jahren unterwegs sein können. So sehr hatten sich die Kleinen und das Team der Awo Kita/Familienzentrum "Kinder der Welt" diesen tollen Flitzer gewünscht, jetzt ging der Wunsch in Erfüllung.

Die Mitglieder des Awo-Ortsvereins Gießen-Wieseck und eine private Spende machten die Anschaffung des 1600 Euro teuren Transportfahrzeuges möglich. So können die Kinder nun bequem auf Entdeckungsreisen unterwegs sein, wobei auch Muskelkraft der Erzieherinnen gefragt ist. "Der Awo-Ortsverein Gießen-Wieseck hat es sich zum Ziel gemacht, soziale Projekte einer Awo-Kinderbetreuungseinrichtung zu unterstützen", sagte der Vorsitzende des Wiesecker Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt bei der Übergabe des neuen Gefährts. Ganz nach dem Motto "Kinder sind unsere Zukunft" mache es Freude, zu sehen, wie super sinnvolle Investitionen ankommen.

Das Awo-Team mit Einrichtungsleiterin Deniz Atasoy sagte herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und an Lothar Schüler, dem Vorsitzenden des Awo-Ortsvereins. Bei sonnigem Wetter machte die erste Runde dann so richtig Spaß.