Gießen: Von "Gassi-Pflicht" und "Couch-Potatoes"

Kleine und große Hunde lieben Spaziergänge. Die sollen ab 2021 laut dem neuen Gesetzentwurf mindestens eine Stunde dauern.

GIESSEN. Einmal fünf Minuten mit seinem Hund um den Block gehen und sich dann wieder mit dem Lieblingsbuch auf das Sofa setzen - damit soll jetzt Schluss sein! Ab dem kommenden Jahr soll eine neue, strengere Hundeverordnung in Kraft treten, deren Entwurf Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, jetzt vorstellte. "Was in der neuen Verordnung steht, sollte für jeden normalen Hundebesitzer eine Selbstverständlichkeit sein. Schade, dass ein solches Gesetz überhaupt nötig ist", erklärt die Vorsitzende des Gießener Tierschutzvereins, Astrid Paparone, im Gespräch mit dieser Zeitung. Es sei generell nicht artgerecht, Hunde alleine im Zwinger zu halten. "Der Hund ist ein Rudeltier, das Familienanschluss braucht", unterstreicht sie.

Der Entwurf der Ministerin schreibt unter anderem vor, dass Hundebesitzer ihren Vierbeiner mindestens zweimal täglich für insgesamt eine Stunde im Freien außerhalb eines Zwingers bewegen müssen. "Auslauf und Sozialkontakte sind der Rasse, dem Alter und dem Gesundheitszustand des Hundes anzupassen", heißt es. Anbindehaltung soll künftig verboten sein. Darüber hinaus ist es laut Gesetzentwurf untersagt, Hunde auszustellen, bei denen beispielsweise Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig vollständig oder teilweise amputiert worden sind.

Wer soll das kontrollieren?

Den meisten Tierschützern sind die Maßnahmen nicht weitreichend genug, einige Hundehalter kritisieren allerdings die "Gassi-Pflicht" mit der Begründung, einen "Coach-Potato" zuhause zu haben. "Kann mich mein Hund nun verklagen, wenn ich statt einer Stunde nur eine halbe mit ihm Gassi gehe?", fragt eine Shar-Pei-Besitzerin aus Gießen.

Wichtig findet Astrid Paparone, dass ein Züchter sich künftig gleichzeitig nur noch um drei Hündinnen mit Welpen kümmern darf. In den ersten 20 Lebenswochen muss eine Betreuung der Welpen mindestens vier Stunden pro Tag gewährleistet werden", steht in der Verordnung geschrieben. "Das ist für die Sozialisierung junger Hunde enorm wichtig", erklärt die Tierexpertin. Die Prägephase der Hunde läge zwischen der dritten und 16. Woche und ließe sich später nicht nachholen.

Nicht nur Paparone stellt sich die Frage, wie man die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren soll. Laut Verordnung müssen die Bundesländer die Kontrolle übernehmen. Sicher ließe sich ein Züchter leichter überprüfen als ein privater Hundehalter. Der Vorsitzenden des Tierschutzvereins gehen die Vorschriften nicht weit genug. Sie wünscht sich darüber hinaus eine Abschaffung der Rasselisten, die von Bundesland zu Bundesland noch unterschiedlich sind.

"Zwingerhaltung abschaffen"

"Die Einstufung eines Hundes sollte rasseunabhängig sein. Wir haben drei sogenannte Listenhunde im Tierheim, die alle den Wesenstest bestanden haben", so Paparone. Hohe Steuern und Versicherungen würden aber potenzielle Hundebesitzer abschrecken. "Die hohen Kosten können sich viele Menschen nicht leisten."

"Wir steuern auf die nächsten Wahlen zu, da gilt es, Tierschützer zu gewinnen", sagt die Gießener Wesensrichterin Dr. Barbara Hoffmann lachend. Viel werde die neue Verordnung ihrer Ansicht nach nicht bringen. "Aber vielleicht bekommen einige Menschen, die ihre Tiere ohne Auslauf im Zwinger halten, wenigstens ein mulmiges Gefühl." Wenn es nach ihr ginge, sollte die Zwingerhaltung komplett abgeschafft werden. "Es ist grausam für einen Hund, keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Laut dem neuen Entwurf hat eine Betreuungsperson mehrmals täglich nach dem Hund zu schauen. Aber auch hier stellt sich die Frage, wer das kontrollieren soll."

Gegen "Schwarzzüchter"

Auch Welpenbeschäftigung sollte bei seriösen Züchtern kein Thema sein. "Züchtern, die ihre Hunde bei eBay verkaufen, geht es ohnehin nur ums Geld." Dem gelte es, einen Riegel vorzuschieben. Barbara Hoffmann hält auch Rasselisten für "eine Katastrophe". Bisher habe sie ohne Erfolg dagegen gekämpft. "Im Tierschutz gibt es viel Handlungsbedarf", fasst sie zusammen.

"Normale Hundeführer und Züchter haben keine Probleme mit der neuen Verordnung", unterstreicht Ulrich Deneke, Jäger und Besitzer zweier geprüfter Deutscher Wachtelhunde. "Hier werden Dinge geregelt, an die sich Hundebesitzer mit Verstand halten." So ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mindestens sieben Kilometer pro Tag mit seinen Hunden zu laufen. "Es gibt aber natürlich auch Rassen, die nicht so viel Bewegung brauchen", räumt er ein. Ulrich Deneke findet es gut, dass endlich einmal gegen die sogenannten "Schwarzzüchter" vorgegangen wird.

"Haustiere sind keine Kuscheltiere - ihre Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden", akzentuiert Julia Klöckner in ihrem Entwurf. Auch das sollte allen Hundebesitzern längst klar sein.