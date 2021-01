Gießen: Vorbereitungen zur Kommunalwahl in Corona-Zeiten

Briefwahlzettel-Sortierung 2016 im Rathaus. Die Stadt rechnet diesmal mit deutlich mehr Briefwählern. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Es wird kein Urnengang wie jeder andere. Denn auch die Kommunalwahl steht natürlich im Zeichen der Corona-Pandemie. "Neben den allgemeingültigen Lüftungs- und Hygieneregeln (die wir auch allen Wahlvorstehern im Rahmen unserer Schulungen übermitteln werden) werden wir in den Wahllokalen Spuckschutzwände einsetzen. Darüber hinaus herrscht eine Maskenpflicht für die Wähler und auch für die Wahlvorstände, wenn sie sich nicht hinter der Spuckschutzwand befinden", informiert Magistratssprecherin Claudia Boje. Insgesamt rund 65 000 Gießener sind am 14. März aufgerufen, Stadtverordnetenversammlung und Kreistag zu wählen. Auch die Wahlen für Orts- und Ausländerbeiräte stehen an diesem Tag an.

Abstände ermöglichen

Um den Wahlsonntag unter den gegebenen Umständen so sicher wie möglich zu machen, hat die Stadt eine ganze Reihe an Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählen einige neue Räume"Wir haben teilweise andere Räumlichkeiten suchen müssen, um zum Beispiel Abstände besser zu ermöglichen. Wir richten Einbahnstraßenregelungen ein und bitten darüber hinaus um Verständnis, dass es auch zu Wartezeiten vor den Wahlräumen kommen kann, um sicherzustellen, dass sich immer nur eine begrenzte Anzahl an Wählern im Wahlraum aufhält", erklärt Boje.

Um Wege zu verkürzen, sollten die möglichst barrierefreien Räume über das Stadtgebiet verteilt sein. Und je nach Fläche stelle man nur drei bis fünf Wahlkabinen auf, da sich die Zahl der Personen im Wahllokal sonst zu sehr erhöhe. Neben Maskenpflicht und Spuckschutzwänden als Teil des Hygienekonzeptes werden die Wähler auch gebeten, möglichst einen eigenen Stift mitzubringenMan verfüge im Wahllokal allerdings auch über eine Reserve an Stiften, die nach jeder Nutzung desinfiziert würden. "Insbesondere aber auch mit dem Einhalten der Abstände und der Begrenzung der Anzahl an Personen in den Wahllokalen möchten wir sowohl Wahlvorstände wie auch Wähler schützen", erläutert die Sprecherin. Wahlhelfer zu gewinnen, sei unter den aktuellen Bedingungen noch schwieriger als gewöhnlich, da einige Personen als Zugehörige einer Risikogruppe nicht zur Verfügung stünden. "Auch schon in der Vergangenheit haben wir auf die Freiwilligkeit der Wahlhelfer gesetzt und werden dies auch bei der anstehenden Wahl so handhaben. Dies betrifft selbstverständlich auch ältere Menschen, die frei entscheiden dürfen, ob sie helfen oder lieber aussetzen möchten", führt Boje aus. Schon bei den vergangenen Wahlen hätten Studierende von Justus-Liebig-Universität und Technischer Hochschule Mittelhessen geholfen, um "deren Unterstützung wir auch bei den anstehenden Wahlen bitten", so die Sprecherin. Schichteinteilung und Verteilung der Aufgaben seien möglich, da die Stadt pro Wahlbezirk ohnehin neun Personen einsetze.

Wie mittlerweile bei Kommunalwahlen in Hessen üblich, werden im Wahllokal am Sonntagabend nur die Listenkreuze ausgezählt. "Hier werden so weit wie möglich ebenfalls Abstände eingehalten. Da dies nicht der komplette Wahlvorstand umsetzen kann, werden wir außerdem Masken zur Verfügung stellen", berichtet die Magistratssprecherin.

Verzögerungen erwartet

Die Auszählung am folgenden Montag zur Ermittlung der veränderten Stimmzettelergebnisse werde man wie in der Vergangenheit in der Stadtverwaltung in Teams an PCs durchführen. "Auch hierbei werden Spuckschutzwände zum Einsatz kommen, zur besseren Einhaltung der Abstände werden wir außerdem zwei Monitore einsetzen und wenn erforderlich selbstverständlich auch Masken. Insbesondere die regelmäßige Durchlüftung des Raums (alle 20 Minuten für drei Minuten) wird sowohl am Sonntag als auch an den Tagen danach im Rathaus umgesetzt", kündigt Boje an.

Unter anderem wegen des Lüftens und vermutlich deutlich mehr Briefwählern als gewöhnlich rechnet die Stadt mit Verzögerungen beim Auszählen in Wahllokalen und Verwaltung. Und die Ergebnisse am Wahlabend? Boje: "Im Rathaus selber wird keine Ergebnispräsentation stattfinden. Wenn die Infektionslage dies zulässt, wird allerdings in der Kongresshalle eine Ergebnispräsentation durchgeführt."