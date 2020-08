Gießen: Vortrag über "Sexzwangsarbeit in KZ-Bordellen"

Perverse Prämienverordnung: Auch im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden weibliche Häftlinge zur Prostitution gezwungen. Symbolfoto: dpa

Giessen. Das Thema liegt Randi Becker selbst am Herzen. Denn als Lehrbeauftragte der Justus-Liebig-Universität (JLU) beschäftigt sie sich immer noch viel mit Rassismus und Antisemitismus. Über Sexzwangsarbeit wiederum hat sie vor sechs Jahren für ihre Bachelorarbeit geforscht. "Ich bin durch Zufall darauf gestoßen und neugierig geworden", erzählte die Sozialwissenschaftlerin nun im Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB). Neben der Entstehungsgeschichte der KZ-Bordelle widmete sie sich dabei vor allem der Rolle von Zwangsarbeiterinnen.

Während die Nationalsozialisten von einer "Freiwilligkeit" sprachen, ist es laut Randi Becker erwiesen, dass davon keine Rede sein kann. "Selbst wenn Frauen wussten, worauf sie sich einlassen, gab es kaum wirkliche 'Freiwilligkeit'." Viele Frauen seien mit dem Versprechen gelockt worden, nach sechs Monaten Dienst in den Bordellen freigelassen zu werden. "Soweit die Forschung das sichten konnte, ist dies nie geschehen. Die Frauen blieben auch nach der Frist dort und mussten arbeiten", so die Referentin. Die elf Bordelle innerhalb der Konzentrationslager wurden zwischen 1942 und 1945 erbaut und auch genutzt. Mindestens 183 Zwangsarbeiterinnen lebten dort und mussten sich sexuell ausbeuten lassen.

Die meisten von ihnen waren als sogenannte "Asoziale" in die KZs gebracht worden. Es handelte sich um Prostituierte und andere sogenannte "sittenlose Elemente", bei denen nach Überzeugung der Nazi-Schergen keine Möglichkeit zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft bestanden habe. Nach Erkenntnissen der Wissenschaft seien die Frauen überwiegend zwischen 20 und 30 Jahre alt und "reichsdeutscher Herkunft" gewesen. Die Bordelle dienten als Prämie für männliche Häftlinge, die sich durch "Fleiß, Aufrichtigkeit, gute Führung und besondere Arbeitsleistung" auszeichneten, erläuterte Randi Becker. Die "Prämienverordnung" wurde 1942 von der SS eingeführt und sollte die Inhaftierten dazu bewegen, härter und effizienter zu arbeiten.

Randi Becker

Strikt isoliert

Sehr detailliert beschreibt Becker den Arbeitsalltag: Die Frauen seien in "Sonderbauten" strikt isoliert worden, hatten es dort jedoch vergleichsweise gut. Betont werden immer wieder die guten hygienischen Zustände. Die Frauen hatten allerdings pro Tag zwischen drei und 15 Männer "abzuarbeiten". Schwangerschaften kamen recht selten vor - die Ursachen dafür seien "Unterernährung und Zwangssterilisationen" gewesen.

Als besonders kontrovers bezeichnete die Referentin die Erinnerungskultur. "Nach der Befreiung 1945 gab es in den späten 1940er Jahren noch offene Diskussionen von Betroffenen, ab den 1950ern war dies stigmatisiert". Als dann in den 1970ern die ersten Gedenkstätten öffneten, schien die Sexzwangsarbeit weitgehend ein Tabu zu sein. "Man wollte das Konzentrationslager nicht als Vergnügungspark darstellen, deshalb wurde darauf kaum eingegangen", so Becker. Erst Mitte der 1990er wuchs auch das Interesse der Forschung. Inzwischen werde das Thema immer mehr akzeptiert und sogar in Ausstellungen wie in der Gedenkstätte Ravensbrück integriert. Nach wie vor stecke jedoch vieles noch immer in den Kinderschuhen. Auch die Opfer - sofern sie überhaupt noch leben - sprechen nur selten darüber. Trotzdem ist Randi Becker der Meinung, dass man sich auf einem guten Weg befinde: "Jahrelang hat sich niemand für die Frauen interessiert. Jetzt ändert sich das zum Glück."

Foto: Leyendecker