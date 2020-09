Gießen: Warnschilder im Naturschutzgebiet Hangelstein aufgestellt

Neue Beschilderung: Die Info-Tafel kennzeichnet den Beginn des Naturschutzgebietes und wurde ergänzt durch ein Warnschild, das Volker Brusius (Hessen Forst) und Stadtförster Ernst-Ludwig Kriep anbringen. Foto: Jung

GIESSEN. Anhaltende Trockenheit, Hitze und Schädlingsbefall hinterlassen mittlerweile deutliche Spuren in unseren Wäldern. Nadelbäume sterben in großer Zahl, Laubbäume leiden unter Wassermangel, welken vorzeitig und trocknen ganz oder in Teilen aus. Auch im Stadtwald am Hangelstein, in einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands, sind die Baumschäden gewaltig.

Ernst-Ludwig Kriep machte es beim Pressetermin im Wald deutlich und zeigte Beispiele: Hinter der großen Eiche unweit der (beschädigten) Info-Tafel zum Naturschutzgebiet deutet er auf eine Buche, die abgestorben und oben abgebrochen ist. Als "brisant und wichtig", bezeichnet Kriep derzeit die Situation des Waldes und verweist darauf, dass er einen solchen Zustand noch nicht erlebt habe. Die anderen Buchen zeigen deutliche Braunfärbungen und Blattverlust. "Die werden in einer Anzahl zusammenbrechen, dass wir uns auf ein verändertes Bild einstellen müssen". Es werden bei Astabbrüchen lediglich die Wege freigeräumt. "In den Beständen machen wir nichts", erläuterte der Stadtförster. Es werde keine Baumart gefördert, sondern es laufe alles unbeeinflusst der forstlichen Tätigkeit. Kriep warnt davor, in Richtung Stilllegung zu gehen. Er verweist auf die völlig veränderten Temperatur- und Wasserverhältnisse. "Die ist aus meiner Sicht menschlich gefördert".

Die Erholungsnutzung bleibe, diesen Kompromiss will die Stadt jetzt endlich machen. Während im unteren Teil des Hangelsteins die Stadt den Wald im normalen Umfang bewirtschaftet, gibt es in der oberen Naturwaldentwicklungsfläche keine Holznutzung und Bewirtschaftung der Waldfläche innerhalb des Naturschutzgebietes. Das ist im gesamten Bereich durch vier große Tafeln mit umfangreichen Erläuterungen gekennzeichnet.

"Ab dieser Grenze ist der Wald ein anderer", erklärt der Forstmann und macht auf umstürzende Bäume aufmerksam, denen Trockenheit und Stürme zugesetzt haben und die plötzlich umstürzen können. Um die Waldbesucher auf die mit den Trockenheitsschäden verbundenen besonderen Gefahren hinzuweisen, gibt es neuerdings Ergänzungsschilder. "Betreten des Waldes auf eigene Gefahr. Wegen Trockenheit sterben Bäume ab. Äste und Baumkronen können plötzlich abbrechen", liest der Betrachter.

Ernst-Ludwig Kriep und Holger Brusius von Hessen Forst befestigten die Info-Tafel jetzt. In Kooperation mit Hessen Forst und der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) beim Regierungspräsidium Gießen (RP) hat die Stadt diese Zusatzbeschilderung an den Eingängen zum Naturschutzgebiet installiert.

Wer im Naturschutzgebiet unterwegs ist, muss wegen der besonderen Situation damit rechnen, dass Äste herunterfallen oder im schlimmsten Fall der gesamte Baum unkontrolliert umstürzt und Menschen unter sich begräbt. Ernst-Ludwig Kriep übersetzt die Bedeutung der Schilder für die Menschen, die im Wald unterwegs sind: "Ihr könnt euch hier erholen, aber ab dieser Grenze ist die Welt etwas anders". Ulrike Brockerhoff von der ONB sagt, das gemeinsame Anliegen sei, die Menschen sollten die Naturschutzgebiete unter der Beachtung der Regelungen genießen können und zeigt sich begeistert von dem Naturschutzgebiet Hangelstein.

Auf die Rechtslage und die Verkehrssicherungspflicht der Waldbesitzer in diesen Zeiten geht Volker Brusius von Hessen Forst ein. Menschen müssten mit der gebotenen Vorsicht in den Wald gehen. "Waldtypische Gefahren sind für den Bürger als Risiko hinzunehmen", entschied das Bundesverwaltungsgericht. Waldbesitzern sei es nicht zuzumuten, jeden einzelnen Baum zu kontrollieren. Besonderes Augenmerk bei der Verkehrssicherungspflicht erfordern Parkplätze im Wald, Sammelstellen von Holz und umgestürzte Bäume nach dem Durchzug eines Sturmes. Der Blick in die Zukunft des Waldes gleiche einer Autofahrt mit zugeklebten Scheiben, meint Brusius.

Viele neue Dinge kämen auf die Forstleute zu, weiß Stadträtin Gerda Weigel-Greilich, zu deren Dezernat auch das Liegenschaftsamt zählt. Schilder im Übermaß lehnt sie ab, in konkreten Fall sei es aber das Anliegen der Stadt, auf die zu erkennende Gefahr hinzuweisen. Forstarbeiter leisten einen der gefährlichsten Jobs, berichtet der Stadtförster. In seiner 20-jährigen Zeit als Forstmann habe er glücklicherweise noch keinen schweren Unfall erlebt. Doch gab es rund 20 Tote, die die Forstwirtschaft insgesamt im vergangenen Jahr bei Arbeitsunfällen im Wald zu beklagen hat. Krieps Angaben zufolge lagen sie früher bei drei bis fünf. Die Forstleute seien auch nicht schlechter ausgebildet als früher, meinte er und folgerte: "Das zeigt, wie gefährlich die Arbeit in den letzten Jahren geworden ist". Thema waren auch die lang ersehnten Regenfälle der vergangenen Tage. 50 Liter auf den Quadratmeter an einem Tag seien genau so gut wie fünf Liter über mehrere Tage, folgerte der Stadtförster, der "jeden Tropfen" als gut bezeichnete.

Die vergangenen trockenen Jahre hätten große Defizite verursacht und es werde mit der Dürre gekämpft. Persönlich nimmt er deshalb gerne Einschnitte in seinem vierwöchigen Urlaub in Kauf: "Der kann von mir aus verregnet sein", bekennt Kriep.