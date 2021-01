Gießen: Was plant die politische Konkurrenz für die OB-Wahl?

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Offiziell steht noch gar kein Termin für die OB-Wahl in Gießen fest - doch eine erste, keineswegs unerhebliche Entscheidung ist nun getroffen: Dietlind Grabe-Bolz tritt nicht mehr an, an ihrer Stelle soll Frank-Tilo Becher für die SPD das Rathaus erobern. Die spannende Frage wird sein, mit welchen Konkurrenten er es zu tun bekommt. Doch die meisten der übrigen Parteien lassen sich nicht in die Karten schauen, wollen zunächst die Kommunalwahl bestreiten und dann darüber beraten.

Zwar dürfte es als wahrscheinlich gelten, dass die Christdemokraten Bürgermeister Peter Neidel nominieren werden. Allerdings werde dazu definitiv nichts vor dem 14. März verkündet, betont Klaus Peter Möller im Gespräch mit dem Anzeiger. "Wir bleiben da ganz entspannt und lassen uns von niemandem treiben - alles zu seiner Zeit. Die Beschlusslage sieht vor, dass wir uns auf die Kommunalwahl konzentrieren und danach in ein geordnetes Verfahren überleiten", so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Für die Kommunalwahl unter Corona-Bedingungen seien ohnehin alle gefordert, Ideen zu liefern. "Damit haben wir genug zu tun." Ein möglicher OB-Kandidat sei da jedenfalls kein Wahlkampfthema.

Überrascht vom Zeitpunkt der Mitteilung, dass Dietlind Grabe-Bolz aufhört, zeigen sich derweil die Grünen. "Wir haben in der Vergangenheit sehr gut mit ihr zusammengearbeitet und müssen jetzt die Lage politisch neu bewerten. Das werden wir in den zuständigen Gremien in den nächsten Wochen tun", erklärt auf Anfrage der Vorsitzende des Stadtverbandes, Klaus-Dieter Grothe. Er sei sich aber sicher, "dass es in unseren Reihen genügend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gibt, sodass wir ein gutes Personalangebot machen können, wenn die Parteigremien sich für eine eigene OB-Kandidatur entscheiden".

Für "nicht ausgeschlossen" hält Dominik Erb, dass die FDP selbst jemanden ins Rennen schicken wird. Das hänge letztlich davon ab, welche Alternativen es gibt. Zugleich räumt der Stadtverbands-Vorsitzende der Liberalen ein, dass er durchaus mit einer erneuten Kandidatur von Dietlind Grabe-Bolz gerechnet habe. Denn man sei zwar nicht immer einer Meinung, dennoch sei sie im Magistrat nach wie vor "sehr leidenschaftlich für ihre Themen eingetreten".

Für die Freien Wähler (FW) konnte deren Vorsitzender Johannes Zippel wiederum einen eigenen Vorschlag "zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen". Ob die FW später zumindest eine Empfehlung aussprechen, sei dagegen offen. Die Tendenz gehe eher dahin, sich nicht in eine bestimmte Richtung zu positionieren, sondern wie bisher jedem Mitglied zu überlassen, wen es wählt.

Die "Gießener Linken" haben sich "noch nicht verständigt, wie wir mit der Situation umgehen", teilt Spitzenkandidat Ali Al-Dailami mit. Nach der Kommunalwahl, "in die wir unsere volle Energie legen", solle die Frage mit den Mitgliedern "breit diskutiert" werden. Dabei spiele vermutlich eine zentrale Rolle, wie sich nach dem 14. März die künftige Stadtregierung zusammensetzt.

Bei der neuen Liste "Gießen gemeinsam gestalten" ist der Fokus ebenfalls ganz klar auf die Kommunalwahl gerichtet. "Dort möchten wir möglichst gut abschneiden, und das bindet alle Ressourcen", sagt Spitzenkandidat Lutz Hiestermann. Je nachdem, wie die Unterstützung ausfällt und wie die parlamentarische Arbeit anläuft, könne man sich weitere Gedanken machen. "Momentan wäre alles andere völlig vermessen."

"Die AfD wird keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters stellen, weil die Stadt durch die Festlegung auf die 'Klimaneutralität 2035' das gesamtheitliche Scheitern für die nächsten 14 Jahre bereits festgelegt hat", meint die Fraktionsvorsitzende Sandra Weegels. Diesen Kurs solle niemand "aus unseren Reihen verwalten und verantworten müssen".

Von "Die Partei" und "Volt" lag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme vor.