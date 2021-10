Gießen: Weidetierhalter fordern besseren Schutz vor Wölfen

Der Wolf im Schafspelz? Bei Weidetierhaltern "brodelt es". Sie lehnen den jüngst erstellen "Wolfsmanagementplan" für Hessen als "nicht akzeptabel" ab. Symbolfotos: dpa

GIESSEN - Der Landkreis und insbesondere das Gießener Stadtgebiet gehören bisher nicht gerade zu jenen bevorzugten Gegenden, in die es in den vergangenen Jahren Wölfe verschlagen hat. Dennoch ist für kommenden Montag genau hier eine größere Demo geplant, die mit Meister Isegrim zu tun hat - auch wenn sich der Protest vornehmlich an die Adresse der Politik respektive das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz richtet. Während der aktuelle, im Hause von Priska Hinz entstandene "Wolfsmanagementplan" eigentlich als Grundlage für ein "konfliktarmes Zusammenleben mit dem Wolf" verstanden werden soll, der über "tatsächliche Risiken", "empfohlene Verhaltensregeln" und "vorbeugende Maßnahmen" informiert, wird dieses Papier von Weidetierhaltern als "nicht akzeptabel" abgelehnt. Denn der Wolf vermehre sich exponentiell, es gebe immer mehr Übergriffe, die Unterstützung sei aber unzureichend.

"Bei uns brodelt es, wir werden allein gelassen und wir verlangen mehr Ehrlichkeit", beklagt Thorsten Schmale im Gespräch mit dem Anzeiger. Der Bio-Bauer und Schäfer aus Hohenahr hat mit dem Hessischen Bauernverband die Aktion "Wir für unsere Tiere" initiiert, für die er zurzeit nicht nur in den Sozialen Medien heftig trommelt. Los geht es um 11.30 Uhr auf dem Messeplatz in der Ringallee, von wo aus ab 12.30 Uhr über Gutfleischstraße und Ostanlage der Berliner Platz zu Fuß angesteuert wird. Um angesichts der Baustellen keine Rettungswege zu blockieren, sei von dem ursprünglichen Ansinnen, mit Traktoren vorzufahren, abgerückt worden. Schmales Ziel ist es, "mindestens 2000" Mitstreiter zu mobilisieren, die am 25. Oktober in Gießen ihrem Unmut Luft machen. Dort trifft sich in der Kongresshalle die AG "Wolf in Hessen": ein Beratungsgremium, "das wichtige Impulse für die Fortentwicklung setzt" und drängende Fragen im Zusammenhang mit der Präsenz des Wolfes erörtert. Auch Verbände aus den Bereichen Naturschutz, Jagd, Landwirtschaft, Tierschutz und Weidetierhaltung sind darin vertreten.

"Wölfe sind in Hessen nach wie vor Ausnahmeerscheinungen. Nur wenige Menschen sind hierzulande einem Wolf begegnet", schreibt Priska Hinz im Vorwort des "Wolfsmanagementplans". Durch Aufklärung der Bevölkerung gelte es, die Rückkehr des "großen Beutegreifers" in einstige Lebensräume gemeinsam zu gestalten. Gleichzeitig räumt die Grünen-Politikerin ein, dass die Weidetierhalter dies "mit besonders wachem Blick" beobachten. "Sorgen nehmen wir dabei sehr ernst." Diesen Eindruck teilt Thorsten Schmale nicht unbedingt. "Mal abgesehen von dem finanziellen Verlust ist der Anblick von gerissenen und zum Teil schwer verletzten, aber noch lebenden Tieren eine grausame und traumatische Belastung. Viele sind dem nicht mehr gewachsen", heißt es in dem Aufruf zur Demo. Und weiter: "Wir wollen unsere Tiere wieder ohne Angst auf die Weiden lassen und nachts ohne Angst schlafen können." In einigen Bundesländern wie Niedersachsen, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern spitze sich die Situation dramatisch zu, da der Wolf seine Scheu verliere und sich "in den Dörfern und sogar in Städten immer öfter sehen lässt". Er sei zwar kein "kompletter Wolfsgegner", versichert Thorsten Schmale, der Wolf dürfe jedoch nicht "romantisch verklärt werden".

GRUNDSCHUTZ "Die Gefährdung kleiner Weidetiere wie Schafe und Ziegen steht in unmittelbarem Zusammenhang zur Qualität der Einzäunung. Deswegen ist ein flächendeckender Grundschutz eine wichtige Voraussetzung", erläutert das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf Anfrage des Anzeigers. Als Grundschutz gelte dabei eine nach allen Seiten geschlossene Einzäunung mit Elektronetzen, mit gutem Bodenabschluss und mindestens 2500 Volt Hütespannung. Im Jahr 2018 sei für die Schaf- und Ziegenhaltungsbetriebe flächendeckend eine Förderung eingeführt worden, um diesen Grundschutz aufrechtzuerhalten. Das Land Hessen stelle dafür jährlich eine Million Euro bereit. Der Fördersatz beträgt 40 Euro je Hektar. "Ist der Grundschutz vorhanden, wird im Falle eines Risses ein Schadensausgleich gewährt. Sollte der Grundschutz nicht ausreichen, fördert das Land sowohl die einmaligen Investitionen für einen erweiterten Schutz, als auch die laufenden Aufwendungen im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen mit einem Fördersatz von bis zu 100 Prozent", heißt es weiter. Neben dem Grundschutz, einer wolfsabwehrenden Mindestsicherung, die landesweit gefördert werde, sei die Weidetierschutzförderung speziell auf Gebiete (Wolfspräventionsgebiete) zugeschnitten, in denen bereits Übergriffe von ansässigen Wölfen auf Nutztiere vorkamen. "Auch die Halter anderer Tierarten lassen wir nicht allein: War ihr Tierbestand von einem Übergriff betroffen, wird ebenfalls ein erweiterter Herdenschutz gefördert." Förderfähig seien Investitionen für den Erwerb und die Installation wolfsabweisender, über den Grundschutz hinausreichender Schutzzäune und technischer Einrichtungen, die Nachrüstung vorhandener Zäune, Ausrüstungsgegenstände wie Stromgeräte, die Anschaffung von Herdenschutzhunden, die Errichtung von Untergrabschutz und die Einrichtung von Nachtpferchen. Die Förderung betrage 80 Prozent der Anschaffungskosten und sei auf maximal 30 000 Euro je Betrieb und Jahr begrenzt. Zudem könnten Zuwendungen für nachgewiesene, laufende Betriebsausgaben, wie etwa die Wartung der Zäune oder die Unterhaltung der Herdenschutzhunde, gefördert werden. Die Höchstförderung liege hier bei 1230 Euro je Kilometer mobilem Zaun für wolfsabweisende Zäune bei Schafen und Ziegen, 235 Euro je Kilometer feststehendem Elektrozaun und 1920 Euro je Herdenschutzhund. Unabhängig von der Herdenschutzförderung erhielten Schaf- und Ziegenhalter eine flächendeckende Unterstützung, "die ihrer besonderen Rolle für die Landschaftspflege und den besonderen Herausforderungen Rechnung trägt". Die Prämie wird bemessen nach der Anzahl der Tiere und beläuft sich derzeit auf 35 Euro pro Schaf oder Ziege. (bl)

Das Ministerium betont auf Anfrage, dass im Rahmen eines "Runden Tisches" die unterschiedlichen Anliegen aller Beteiligten beleuchtet und für alle tragbare Kompromisse gesucht worden seien. Nach Überzeugung des Landwirts aus Hohenahr habe indes mit den Weidetierhaltern kein "echter Dialog" stattgefunden, gute Anregungen aus deren Verbänden seien nicht berücksichtigt worden. Zudem stelle sich die von der Politik empfohlene Einzäunung "leider als unbrauchbar heraus". Für den Wolf sei es sogar viel einfacher, Tiere hinter einem Zaun statt in freier Wildbahn zu jagen. Die Förderung für einen vernünftigen, erweiterten Schutz der Herden wiederum sei "eine Farce". Zuschüsse würden nur gewährt, wenn in einem Umkreis von 15 bis 20 Kilometern drei Wolfsrisse explizit nachgewiesen werden könnten. "Das ist jedes Mal ein harter Kampf. Verdachtsfälle zählen nicht", so der Landwirt. Die vielen Hobbyhalter guckten gänzlich in die Röhre.

Als ärgerlich bewertet Schmale ferner, dass mögliche Wolfssichtungen und -aktivitäten zu spät kommuniziert würden. "Unruhe und Panik brechen in der Herde aber trotzdem aus - mit entsprechenden Folgen." Den möglichen "Schadensausgleich", der beantragt werden könne, bezeichnet er als "Bürokratiemonster". Und schließlich sei es "ein Märchen" zu behaupten, Pferde und Kühe seien durch den Wolf nicht bedroht. In der Tat ist dem "Wolfsmanagementplan" zu entnehmen, dass sich Wölfe zu rund 52 Prozent von Rehwild sowie zu jeweils knapp 20 Prozent von Schwarz- und Rotwild ernähren. Nur ein Prozent der Beute seien Nutztiere. Der Anteil sei also "verschwindend gering", und davon seien dann zu 90 Prozent Schafe und Ziegen betroffen. Bei gefährdeten Rindern und Pferden, die ansonsten "von Natur aus recht wehrhaft sind", handele es sich meist um "sehr kleine Rassen", Jungtiere oder "verletzte Kälber".

Um zu erkennen, dass dies nicht stimme, müsse man nur nach Niedersachsen schauen, argumentiert Thorsten Schmale. Das nördliche Nachbarbundesland sei von der Struktur her Hessen ähnlich. Daher sollte auch von dort gelernt werden. Stattdessen werde zur Prävention Baden-Württemberg herangezogen, "wo diese Probleme nicht bestehen".