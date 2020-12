Gießen: Weihnachtsmann ist immun, ohne sich impfen zu lassen

Das ist nur die Fotografie eines Schoko-Nikolauses mit Maske - der Echte wollte nicht abgelichtet werden. Wegen Corona, der Steuer und Ruprecht. Archivfoto: HBZ

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Verabredungsort, per Mail vereinbart: Gail-Gelände, Erdkauter Weg. Er wolle noch durch ein paar alte Industrieschornsteine rutschen, zur Übung. Ich schreibe zurück: Weiß nicht, ob da noch welche sind. Er will daraufhin das Treffen fast platzen lassen. Ich: Geht doch um die Kinder. Und Weihnachten. Er: Na gut.

Letzte Woche, ein kalter Abend, leise rieselt der Schnee, relativ laut knarzt der Schlitten. Es sei nicht so einfach, in dieser Zeit einen ordentlichen Schlitten-Check zu bekommen. Überlastete Werkstätten, immer weniger qualifiziertes Personal, mit dem man Schlitten fahren kann, dazu Kurzarbeit.

"Ho, ho, ho", ruft er, als er den Schornstein sieht. Nach zwei, drei Rutschpartien steht er dieser Zeitung für ein Gespräch zur Verfügung. Das erste Problem: Mit wem haben wir es zu tun? Dem Nikolaus, der tatsächlich ehedem gelebt hat, Schutzpatron von allem Möglichen ist, mit Bart und Bischofsmütze, heilig-katholisch, und am 6. Dezember Geschenke bringend unterwegs? Oder mit dem Weihnachtsmann, Kunstfigur, rot-weiß wie das Zeug, das auf die Pommes kommt, früher oft mit dem Christkind gemeinsam unter einer Geschenkedecke steckend, mittlerweile - zu bescheidenem Wohlstand gekommen - zudem Besitzer von einigen Hektar Rentieren? Weihnachtsmann hin, Nikolaus her. Vom 6. Dezember bis rund um Heiligabend ist seine Zeit gekommen. Ein Jahr lang bereitet er sich darauf vor. Aber im Corona-Jahr? Gibt's Kurzarbeit auch in der Geschenke-durch-die-Gegend-fahr-Industrie?

Herr Nikolaus, oder soll ich Herr Weihnachtsmann sagen? Der Dezember ist für Sie der entscheidende Monat, um gut durchs Jahr zu kommen. Wie sieht das in Corona-Zeiten aus?

Ho, ho, ho. Problematisch einerseits, unproblematisch andererseits. Am Nordpol, wo ich die meiste Zeit bin, habe ich viel Platz, zweihundert Kilometer Abstand sind da kein Problem, außerdem sieht man die Aerosole bei jedem Atemzug, weil sie sofort gefrieren. Da läuft man einfach um die Wolke rum.

Kommen Sie jetzt direkt vom Nordpol?

Junger Mann, sind Sie weich in der Birne? Draußen vom Walde komm' ich her. Vom Dannenröder Forst. Ich habe dort eine Weile Bäume besetzt und Rentiere an Brücken abgeseilt. Hat aber nichts geholfen. Wurde kurzzeitig festgenommen und musste dann in Quarantäne, weil ich aus einem Risikogebiet eingereist bin. Da bin ich echt in was reingeschlittert.

Risikogebiet, ich dachte, am Nordpol sei es unproblematisch ?

Das schon, aber ich habe nach all der Packerei noch drei Tage in einer schwedischen Fichtenschonung verbracht, war bei Ikea Säcke kaufen, na ja, ich machte mich in diesem Jahr eben auf den schwedischen Sonderweg.

Zwei Wochen Quarantäne?

Nein, es gab zwar diplomatische Verwichtelungen, bin aber aufgrund meines Diplomatenpasses immun, ohne mich impfen zu lassen. So bin ich nach zwei Tagen wieder draußen gewesen aus der Quarantäne. Auch wegen dem 6. Dezember. Da hatte ich ja einige öffentlichkeitswirksame Auftritte. Allerdings waren zwei Rentiere noch drei Tage länger in einem Tierheim, weit ab vom Schuss, abgesondert. Die hatten den Mindestabstand nicht eingehalten, als sie im Zaumzeug nebeneinander hingen.

Was auffällt: Sie tragen gar keine Maske!

Mein Bart wird völkerrechtlich in weiten Teilen Europas als Maskenersatz anerkannt. Er besteht in erster Linie sowieso aus PVC 2, das ist eine Mischung aus gehärtetem Rentierdung und Lübecker Marzipan, das unter Polarlichtern mit einer speziellen Bioformel umweltverträglich zu...

Kann es sein, dass Sie gerade Unfug erzählen?

Sorry, das sind die Nerven. Nein, natürlich muss ich mir für Deutschland eine Maske anschaffen. Ich dachte an ein formschönes Tuch mit den drei Weisen aus dem Morgenland drauf, der Bart braucht halt viel Platz.

Welche logistischen Sonder-Anforderungen haben Sie in diesem Corona-Jahr zu berücksichtigen und was macht das alles mit Ihren normalen Abläufen?

Na ja, die Wichtel mussten Kurzarbeit machen. Aber das fällt ihnen ja nicht schwer. Sind ja alle eher klein. Die Rentiere mussten ein paar Wochen mit zwei "n" geschrieben werden, damit mehr Abstand zwischen "Ren" und "Tier" ist, und meinen Mantel und die Mütze muss ich dreimal die Woche desinfizieren. Die Kinder müssen eine Rute Abstand halten, die habe ich übrigens von Knecht Ruprecht geliehen, um sie als Maßstab immer dabei zu haben.

Ach, der Knecht ist nicht dabei?

Nein, der polarisiert ja sehr, deshalb ist er am Pol geblieben.

Polarisiert?

Ja, Sie wissen doch, dass das heute alles schwieriger ist. Nicht nur wegen Corona. Das Bild eines Nikolauses, der die Kinder straft, ruft gleich wieder einen Schnee-Storm an wüsten Beschimpfungen hervor. Und einen Knecht darf ich, laut Gesetz, auch nicht mehr beschäftigen. Der ist nach der offiziellen Sprachregelung Sack-and-Sledge-Manager.

Sack- und Schlittenmanager?

Ja, das ist die politisch korrekte Bezeichnung. Und er wird nach Mindestlohn bezahlt.

Und? Gibt es ansonsten Besonderheiten dieses Jahr?

Auffällig ist, dass die Schornsteine beim Durchrutschen unheimlich sauber sind. Die Leute haben Zeit.

Herr Nikolaus Weihnachtsmann, Fazit des Corono-Jahres?

Zwei Meter Abstand macht noch nicht die Säcke voll.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.