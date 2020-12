Gießen: Wie Corona die Organspende beeinflusst

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die verschiedenen Transplantationsprogramme aus. Symbolfoto: Kasper/dpa

GIESSEN - Wenn der geliebte Angehörige stirbt und ihm als Spender noch Organe entnommen werden, ist es für viele Hinterbliebene ein Trost, zu wissen, dass damit dem oder den Empfängern geholfen oder gar das Leben gerettet wurde. Dank einer Novellierung des Transplantationsgesetzes ist es seit April vergangenen Jahres wieder möglich, anonymisierte Briefe zwischen dem Organempfänger und der Angehörigenfamilie des Spenders weiterzuleiten, sofern dafür die Einwilligung gegeben wird. Eine Praxis, die man inzwischen auch vermehrt bei Fällen am Gießener Uniklinikum (UKGM) nutzt. Am dortigen Transplantationszentrum werden Kinderherzen, Lungen und Nieren verpflanzt. Solche auch "Dankesbriefe" genannten Schreiben "können sehr hilfreich sein", wenn es darum geht, den Verlust zu verarbeiten, betonte jetzt Karsten Gehmlich von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) beim alljährlichen Kolloquium des Zentrums, das erstmals ausschließlich online stattfand.

Pause bei Lebendspenden

Dort wurden auch aktuelle Daten zur diesjährigen Entwicklung bei den realisierten Transplantationen, jeweils im Vergleich zum Vorjahr, genannt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind hier ebenfalls spürbar, fallen aber für das Gießener Zentrum wie auch die DSO-Region Mitte, zu der man gehört, sowie ganz Deutschland längst nicht so negativ aus, wie es wohl viele befürchtet hatten. Wenngleich die seit Jahren relativ niedrigen Spenderzahlen weiterhin Sorgen bereiten.

"Bis September hatten wir in Deutschland keinen Abfall der Organspende", im Gegensatz zu zahlreichen anderen Ländern, wusste Prof. Rolf Weimer, Sprecher des Transplantationszentrums, zu berichten. Die erste Corona-Welle im Frühjahr habe aber dazu geführt, dass auch in Gießen "circa drei Monate lang" keine Lebendnierenspenden verpflanzt werden durften, "und jetzt seit Mitte November auch nicht mehr. Daher schieben wir viele Lebendspende-Paare vor uns her". In Vorbereitung befinden sich hier 17 Patienten, bei sechs weiteren wurde dieser Prozess begonnen. Dennoch habe sich laut dem Mediziner die Warteliste bei den Nieren gegenüber 2019 kaum verändert: Hierauf stehen aktuell 144 Patienten nach 145 Ende vergangenen Jahres. Im Verlauf dieses Jahres erhielten 21 Menschen eine Spenderniere, nachdem das 2019 noch 28 waren. Zudem konnten bis November neun Lebensspenden (2019: zwölf) und vier Blutgruppen-inkompatible Nierentransplantationen (2019: zwei) realisiert werden.

Bei den Kinderherzen macht sich der Corona-Einfluss deutlicher bemerkbar: Konnte hier 2019 noch elf kleinen Patienten geholfen werden, sind es in diesem Jahr bislang nur drei. Dadurch ist die Warteliste von sieben auf 13 Kinder angewachsen. Ein völlig gegensätzlicher Trend zeigt sich bei den Lungen. Zwölf transplantierte Organe bedeuten drei mehr als im vergangenen Jahr, wobei sich allerdings die Anzahl der Betroffenen auf dieser Warteliste von 41 auf 40 nur geringfügig reduziert hat. Jedoch hat die Zahl derjenigen von sechs auf 13 zugenommen, bei denen der sogenannte Lung Allocation Score eine erhöhte Dringlichkeit für ein Spenderorgan ausdrückt.

Wie Chirurg Dr. Ingolf Askevold berichtete, wurden während der ersten Corona-Welle vier Lungen verpflanzt, worunter sich drei Patienten befanden, die zuvor künstlich beatmet werden mussten. Aktuell stehen zwei weitere Lungentransplantationen an, einer dieser Patienten sei ebenfalls auf die gerade in Corona-Zeiten bewährte technische Beatmungshilfe - die sogenannte Extrakorporale Membranoxygenierung, abgekürzt ECMO - angewiesen.

"Im Einzelfall abwägen"

Doch wie soll es nun angesichts der noch heftiger als im Frühjahr ausfallenden zweiten Welle mit den Transplantationsprogrammen weitergehen? Laut Weimer, der am UKGM auch für den Bereich Nierentransplantation verantwortlich zeichnet, werde für sein Gebiet "auf internationaler Ebene empfohlen, nicht-dringliche Nierentransplantationen zu verschieben" beziehungsweise dies "im Einzelfall abzuwägen".

Eine weitere Frage, die beim Kolloquium die UKGM-Transplantationsbeauftragte Dr. Sabine Moos stellvertretend für bereits Transplantierte stellte, war, inwieweit Experten diesen ausdrücklich empfehlen würden, sich gegen Corona impfen zu lassen. Die Antwort in solchen Fällen ist schwierig, wie die Worte Weimers zeigten: "Die Deutsche Transplantationsgesellschaft hat keine derartige Empfehlung ausgesprochen", entgegnete er. Denn beim aktuell verfügbaren Impfstoff wisse man noch nicht, wie Transplantierte hinsichtlich der Immunsuppression - hierbei wird das körpereigene Abwehrsystem mit Medikamenten unterdrückt, um die Abstoßung des implantierten Spenderorgans zu verhindern - darauf ansprechen.