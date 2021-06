Gießen will globaler Verantwortung gerecht werden

Mit der Unterschrift setzt die Stadt ein wichtiges Zeichen. Foto: Stadt Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Die Universitätsstadt Gießen begrüßt die von den Vereinten Nationen (VN) am 27.9.2015 verabschiedete 2030-Agenda und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, die sich an die Mitgliedsstaaten der VN richten und insbesondere durch eine kommunale Beteiligung und Verantwortung mit Leben gefüllt werden sollten": So beginnt die Resolution des Deutschen Städtetags, bei der es darum geht, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene zu gestalten. Diese Resolution wurde nun von Oberbürgermeistern Dietlind Grabe-Bolz in Gegenwart von Stadträtin Astrid Eibelshäuser per Unterschrift für die Stadt Gießen bestätigt. Vorausgegangen war im März ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Dieser sei eine konsequente Fortführung bereits früher getroffener Entscheidungen im Sinne der Agenda. Dazu gehörten unter anderem das Verbot der Verwendung von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit und der Beschluss zu fairer und nachhaltiger Beschaffung durch die Stadtverwaltung.

"In aller Welt sind Kommunen für weniger Ungleichheiten sowie bei globalen Umweltherausforderungen aktiv, daher haben sie für die Umsetzung der in der Agenda 2030 formulierten Ziele eine besondere Bedeutung", betont Grabe-Bolz. "Der globale Norden und Süden haben eine gemeinsame Verantwortung für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt und dieser möchten wir in unserer Stadt nachkommen."

Gießen ist bereits seit 2011 "Fairtrade Town" und unterhält seit fast 35 Jahren eine Partnerschaft mit San Juan del Sur in Nicaragua. 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu werden, womit man eine globale Menschheitsfrage aufgegriffen habe. Wichtig sei auch der direkte Kontakt: "Aktuell befinden sich Jugendliche unserer Stadt im Rahmen eines kommunalen Projektes im Austausch mit Jugendlichen aus Namibia, Ecuador und Nicaragua und sprechen dabei über die 17 Nachhaltigkeitsziele und ihre eigenen Lebensrealitäten. Fremde Länder erhalten so Gesichter und internationale Gespräche machen die globalen Themen auch lokal greifbarer", sagt Eibelshäuser.