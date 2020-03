Gießen will Steuern in Corona-Krise stunden

Durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus ist es in der Innenstadt still. Die Stadt will deshalb dem Handel helfen. Archivfoto: Frise

GIESSEN. Um heimische Unternehmen in der Corona-Krise zu entlasten, will der Magistrat Forderungen aus Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer auf Antrag bis zum 31. Dezember stunden. Voraussetzung ist, dass der Gewerbebetrieb unmittelbar und nicht unerheblich durch das Coronavirus betroffen ist. Die Anforderungen sollen jedoch nicht streng sein. "Stundungszinsen und Ratenzahlungen werden für diesen Zeitraum nicht erhoben. Sicherheitsleistungen müssen in der Regel nicht erbracht werden", heißt es in der Magistratsvorlage, die Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz nun vorstellte. Bürgermeister Peter Neidel berichtete, dass die Stadt plant, für den Einzelhandel eine Internetplattform zu schaffen. Sie soll sich an dem existierenden Angebot der Gastronomie unter Um heimische Unternehmen in der Corona-Krise zu entlasten, will der Magistrat Forderungen aus Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer auf Antrag bis zum 31. Dezember stunden. Voraussetzung ist, dass der Gewerbebetrieb unmittelbar und nicht unerheblich durch das Coronavirus betroffen ist. Die Anforderungen sollen jedoch nicht streng sein. "Stundungszinsen und Ratenzahlungen werden für diesen Zeitraum nicht erhoben. Sicherheitsleistungen müssen in der Regel nicht erbracht werden", heißt es in der Magistratsvorlage, die Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz nun vorstellte. Bürgermeister Peter Neidel berichtete, dass die Stadt plant, für den Einzelhandel eine Internetplattform zu schaffen. Sie soll sich an dem existierenden Angebot der Gastronomie unter giessenteiltaus.de orientieren.

Liquidität erhalten

"Wir erleben gerade eine historische Situation, wie es sie in der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Und außergewöhnliche Lagen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", sagte Grabe-Bolz. Sie verwies auf das in dieser Woche im Bundestag beschlossene Hilfsprogramm des Bundes. Auch die Stadt wolle helfen und habe deshalb Maßnahmenpakete geschnürt, die von den Stadtverordneten noch beschlossen werden müssen. Ziel dieser Pakete, zu denen die Steuerstundungen gehören, sei es, den Betrieben Zeit zu verschaffen. "Ihre Liquidität soll erhalten bleiben. Betroffene sollen ihre Lage analysieren und steuern können", erläutert die Oberbürgermeisterin. Der Magistrat sei sich bewusst, dass es sich bei den städtischen Maßnahmen nur um einen kleinen Teil der Entlastung handle, der allerdings auf geltendem Recht und Empfehlungen des Städtetages basiere. Der notwendige Antrag für die Stundungen solle für Unternehmen möglichst unbürokratisch sein. Zudem ist beabsichtigt, dass der Magistrat dem Parlament im dritten Quartal dieses Jahres eine Übersicht über die gestundeten Beträge vorlegt. Daneben will der Magistrat prüfen und den Stadtverordneten vorlegen, ob Stundungen auch bei Abgabenschuldnern durchgeführt werden können, die seit dem 17. März Kurzarbeit leisten oder ihren Arbeitsplatz verloren haben. "Wir wollen unser lebendiges Gießen auch nach der Krise noch haben", resümiert die OB. Intern sei geregelt, dass die Ämter die Vergabe von Aufträgen beschleunigen, um als öffentlicher Auftraggeber Firmen auch auf dieser Ebene zu helfen.

"Die Wirtschaftsförderung ist sehr aktiv, seit sich die Krise abgezeichnet hat", ergänzt Peter Neidel. Auf der städtischen Internetseite findet sich bei den aktuellen Meldungen eine Seite mit relevanten Informationen für Unternehmen. Von ihr wird auf andere Seiten wie jene des Bundeswirtschaftsministeriums verlinkt, um ständig aktuell zu sein. Auch habe die Wirtschaftsförderung mittlerweile den dritten Newsletter mit zentralen Informationen an heimische Unternehmen verschickt.

Für den Bereich Einzelhandel kündigt der Bürgermeister an, eine neue Internetplattform einzurichten. "Heimische Händler sollen dadurch die Möglichkeit haben, ihr Angebot zu präsentieren und Gutscheine zu verkaufen", führt der CDU-Politiker aus. Diese Gutscheine könnten dann sofort für das Online-Angebot des Händlers eingesetzt werden, Kunden sollen sich die Waren nach Hause liefern lassen können. Oder der Käufer hebt den Gutschein auf für die Zeit nach der Krise. "Uns geht es mit dieser Plattform auch darum, dass Kunden und Gewerbetreibende im Gespräch bleiben", pointiert Peter Neidel.

Beim Thema Gebühren für die Außengastronomie auf öffentlichen Flächen erklärt Neidel, dass sie im Voraus und damit schon gezahlt worden seien. In der Rückschau werde man später prüfen, inwieweit Flächen in Anspruch genommen wurden und ob unter Umständen ein gewisser Anteil erstattet werden könne. Die Gebühren für die Sondernutzungserlaubnis zum Befahren der Fußgängerzone für viele der neuen Lieferservices der heimischen Gastronomen will die Stadt ebenfalls zunächst stunden. Die Erlaubnis werde ausgestellt. Erst rückblickend wolle man entscheiden, wie die Stadt mit den Gebühren umgeht.