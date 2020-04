Gießen: Wissen stabilisieren im "Notbetrieb"

. Bildung hängt in Deutschland noch immer stark von der sozialen Herkunft und dem Elternhaus ab. Das wird in verschiedenen Untersuchungen immer wieder nachgewiesen. Insofern seien die vom Landeselternbeirat geäußerten Bedenken verständlich, sagt Dr. Thomas Bürger. Der Oberstudienrat im Hochschuldienst ist seit 15 Jahren am Institut für Schulpädagogik und Elementarbildung der Justus-Liebig-Universität tätig. Je nach Bildungsgrad der Eltern verändere sich auch die Qualität der Betreuung. "Das ist an sich keine große Überraschung", betont der Dozent. Eine Studie des Bildungsforschers John Hattie ("Visible Learning") habe schon vor zehn Jahren gezeigt, dass beim "Homeschooling" nur ein geringer Lern-Leistungs-Effekt erzielt werde - sogar geringer als ein regulärer Unterricht in der Schule, der keinen besonderen Mehrwert biete. Nun lasse sich diese Situation von entlegenen australischen Farmen zwar nicht direkt auf das deutsche Schulsystem übertragen. Parallelen könnten hier aber durchaus beim Thema Hausaufgaben gezogen werden. Und auch die Ferienforschung beobachte das Phänomen, dass Kinder in bildungsnahen Familien eher mit Bildungsangeboten versorgt werden und entsprechend "mit einem anderen Niveau ins neue Schuljahr einsteigen". Je länger also der jetzige Zustand anhält, desto mehr könnten sich Differenzen bemerkbar machen.

. Dass den Schülerinnen und Schülern für zu Hause Aufträge und Materialien zur Bearbeitung übermittelt werden, sei indes zunächst einmal sinnvoll. "Es ist wichtig, dass sie sich weiterhin mit bestimmten Themen beschäftigen, dass sie dranbleiben und üben", erläutert Thomas Bürger. Zugleich würden sie so nicht aus dem Blick verlieren, als Kinder und Jugendliche zu einer Schule zu gehören, dort eingebunden zu sein und in Kontakt mit Lehrern und Klassenkameraden zu bleiben - ob per Chat, per Video oder telefonisch. "Das sorgt für psychische Stabilität und spielt fast noch eine größere Rolle als die inhaltliche Ebene", so der Experte.

. Als weiteren Nebeneffekt nennt Bürger, "dass die Schüler nicht den ganzen Tag draußen herumspringen und so das Virus verbreiten, weil sie etwas zu tun haben". Das dürfe gleichwohl nicht bedeuten, es zu übertreiben, die jungen Leute über mehrere Stunden an den Schreibtisch zu "fesseln" und zu überfordern. Die Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich aber ebenso herausgefordert, passende Aufgaben zu finden. Auf digitalem Weg sei es jedoch schwerer, sich vernünftig auszutauschen. "Denn Schule funktioniert ja interaktiv", betont der Pädagoge. Der Lehrer steuere das Geschehen, reagiere im Normalfall auf Bedarfe und darauf, was Schüler während des Unterrichts zurückspiegeln.

. Für Thomas Bürger ist daher "eine ehrliche und wohlwollende Feedbackkultur" entscheidend, die noch mehr aktiviert werden müsse. Dabei appelliert er an die Eltern, taktische Interessen zurückzustellen und etwaige Defizite nicht kaschieren zu wollen, sondern sie offen zu kommunizieren. Nur dann könnten sich auch die Lehrerinnen und Lehrer dazu verhalten und möglicherweise stärker differenzieren. (bl)/Foto: Asya Evcil