Gießen: "Wohnzimmerkonzert" zum Mittanzen mit Kinderliedermacher Martin Pfeiffer

Giessen (paz). Gute Laune für die ganze Familie - das verspricht das fröhliche "Wohnzimmerkonzert" des bekannten Kinderliedersängers Martin Pfeiffer. Da er aufgrund des Coronavirus alle Auftritte absagen musste, hat sich Pfeiffer dafür entschieden, in seinem heimischen Studio eine Stunde Livemusik zum Mittanzen und Mitspielen aufzunehmen. Dabei hat er natürlich für eine festliche Dekoration mit Lampions gesorgt.

Noch bis zum 3. Mai kann die Wohnzimmer-Party unter anderem im Internet unter https://www.youtube.com/hoerverlag oder https://www.facebook.com/martinpfeiffer hochgeladen werden. "Die Resonanz ist fantastisch", freut sich der Künstler. Rund 2500 Leute hätten alleine bei Facebook das Konzert aufgerufen. "Super, die Kinder sind beschäftigt und die Mama kann Homeoffice machen", lautet nur einer von vielen positiven Kommentaren. "Die Leute schicken aber auch Fotos und Videos von ihren Kindern, wie sie zu meiner Musik tanzen." Alle Lieder stammen von Martin Pfeiffers gerade erst im Hörverlag erschienenen CD "Alle meine Geburtstags- und Partylieder-Klassiker". "Zu den Songs lassen sich auch allerlei lustige Partyspiele, beispielsweise eine 'Reise nach Jerusalem', machen", betont der Musiker. Deswegen dürfen neben Klassikern wie "Die Affen rasen durch den Wald" oder "Auf der Mauer, auf der Lauer" auch "Die Räder vom Bus", "Meine Hände sind verschwunden" oder "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" nicht fehlen.

Mit über 80 Auftritten im Jahr hat sich Martin Pfeiffer in kürzester Zeit einen festen Platz in der Kinderliederszene erobert. Seit über 40 Jahren arbeitet er als Sänger und Produzent. Im Laufe seiner Karriere hat er mit vielen namhaften Künstlern gearbeitet, unter anderem mit Peter Maffay ("Tabaluga"), Dr. Eckart von Hirschhausen, Heinz Rudolf Kunze und "Pur". Ende 2014 produzierte er eine CD mit Kinderlieder-Klassikern. Der plötzliche Erfolg mit diesem Projekt hat ihn wieder zurück auf die Bühne gebracht, seine langjährige Live-Erfahrung kommt ihm hier zugute. Und er ist überzeugt: "Wenn ich in die leuchtenden Augen der mitsingenden Kinder blicke, weiß ich, dass ich etwas richtig gemacht habe."