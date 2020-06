Gießen: Wortgottesfeier in Thomas Morus-Kirche widmet sich „Fake News“

Wider die populistischen Schreihälse: Thomas Ransbach predigt in der Wortgottesdienstfeier zur Wahrheit. (Foto: Jung)

GIESSEN - 26 Gläubige verteilten sich im großen Gotteshaus St. Thomas Morus, setzten sich auf die mit auffällig gelben Schildern gekennzeichneten Plätze. Die vorherige Anmeldung zur Wortgottesfeier war Pflicht, ebenso das Betreten des Kirchenschiffes und Verlassen mit Mund- und Nasenschutz. Wortgottesfeiern sind anders als das, was man normalerweise unter Gottesdiensten in der Katholischen Kirche kennt. Hier steht kein Priester am Altar, sondern engagierte Menschen aus der Gemeinde – im Kirchenjargon sogenannte „Laien“ – Männer und Frauen, die der Gemeinde bei der Feier des Gottesdienstes vorstehen.

Dabei tun sie im Wesentlichen dasselbe wie die Priester. Sie beten, singen, lesen und predigen über das, was in der Bibel geschrieben steht und legen sie aus. In der Wortgottesfeier steht das gesprochene und geschriebene Wort im Mittelpunkt. Der Sonntag nach Pfingsten ist der Dreifaltigkeit – bestehend aus Vater, Sohn und Heiligen Geist – gewidmet. Und der Evangeliumstext aus Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 18 beschäftigt sich mit dem Ziel der Sendung Jesu. Die Menschen sollen nicht gerichtet werden, sondern durch seine Präsenz in der Welt eine Neubegründung und Weiterentwicklung ihrer Existenz erfahren. Ausschlaggebend dafür ist die Hinwendung zum Licht, denn wer Böses tut, hasst das Licht und liebt die Finsternis. Die Hinwendung zum Licht aber ist die Hinwendung zur Wahrheit.

In Zeiten von rechtspopulistischen Verschwörungstheoretikern, die einem gerne ihre „alternativen Fakten“ als Wahrheit verkaufen, und Donald Trumps „Twitter“-Tiraden erscheint dieser 2000 Jahre alte Text erstaunlich aktuell. Thomas Ransbach hielt die Predigt. „Wie hältst Du es mit der Wahrheit?“, lautete das Thema, zu dem er sprach. Wahrheit sei seit dem Einsetzen der Aufklärung in Europa vor rund 240 Jahren nicht länger vom Glauben und seinen dogmatischen Postulaten bestimmt, sondern vom menschlichen Forschergeist, vom Fragen, Prüfen, Messen, Rechnen, Vergleichen und systematischen Validieren, von der verantwortungsvollen Debatte in der Demokratie, vom Argument, vom Zuhören, von Logik. Niemand halte da alleine die Wahrheit in der Hand, aber die öffentliche Debatte von und mit den Forschern und Naturwissenschaftlern unserer Zeit bringe uns nah an die Wahrheit der Welt und „weg von Sektierern, populistischen Schreihälsen und irren Verschwörungstheoretikern, die in allen Ländern ähnlich ihre Wahnideen verbreiten und Tatsachen leugnen“.

Ransbach erläuterte: „Sie sind nicht von Geist oder Liebe gelenkt, sondern ausschließlich von archaischem, unreflektiertem Hass.“ Sie hätten nicht das Leben auf der Erde im Blick, dass es nach Gottes zehn Geboten und ebenso dem deutschen Grundgesetz entschlossen und tatkräftig zu schützen und zu bewahren gilt, sondern einzig den stets schnell ausfindig gemachten äußeren und schuldigen Feind und seine Komplizen. Sich selbst sehen sie stets in der unschuldigen Opferrolle und fühlen sich paranoid von fremden Mächten oder Kräften überwacht. Ihre Lügen, allzu einfachen Antworten und Verzerrungen der Wirklichkeit gefährdeten öffentlich engagierte Menschen wie Wissenschaftler und Politiker und deren Familien.

Der Prediger bedauerte, vielfach werde auch die Presse missbraucht, durch nicht belegte und seriös überprüfte Behauptungen, sodass das Vertrauen in sie zunehmend zurückgehe, was den Verschwörungsgläubigen Zulauf verschafft. „Hier müssen wir uns klar abgrenzen und als Christen Position beziehen für seriöse Fakten“, lautete die Aufforderung des Laienpredigers. Wahrheit heute bedeute, zu akzeptieren, das Corona-Virus in unserer Gegenwart sei gefährlich, besitze bösartiges Potenzial, töte Menschen und könne Langzeitschäden an Lungen- und/oder Hirngewebe verursachen. Das Virus habe das Leben in den letzten Monaten stark beeinflusst und verändert, sagte der Prediger und verwies auf die strengen Hygiene-Regeln, wie sie in der Wortgottesfeier nötig waren. „Auch diese sind der Ausdruck von Vernunft und dem Willen, das Leben auf der Erde und in unserem Land obsiegen zu lassen“.

Die Wahrheit suchen, sei der Kern der Wissenschaft – auch der medizinisch-virologischen Disziplin – und aller verantwortungsbewusst denkenden, handelnden und forschenden Menschen. Ransbach meinte, es sei sehr viel besser, in einem permanenten, öffentlichen Erkenntnisprozess mit all seinen Lücken, Schwächen und Fehlern nach den physischen Eigenschaften und dem biochemischen Lebenszyklus des Corona-Virus zu suchen, wie das seit März erlebt werde, als darüber irgendetwas zu behaupten und das gewinnträchtig zu verbreiten. „Nur dieser öffentliche, vorsichtig tastende, aber doch zielstrebige Erkenntnisprozess, der offen mit den gegebenen Schwierigkeiten umgeht, wird uns allen zuletzt eine medizinische Lösung und Heilung bringen“, übermittelte er den Gläubigen. Die Wortgottesfeier gestalteten neben ihm Birgitta Meinhardt (Lesung) und Hildegard Pilawa (Fürbitten), die musikalische Umrahmung übernahmen Jakob Handrack (Klavier) Stephan Pussel (Percussion), Constantin Pukownicz (Saxophon) und Florian Keßler (Gesang).