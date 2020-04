Gießen: Zunahme der Behandlungen in Corona-Schwerpunktpraxis erwartet

Natürlich wird auch in Schwerpunktpraxis und Testcenter auf die richtigen Abstände geachtet. Foto: Groos/KV Hessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENAls ausgerechnet am 1. April das neue Corona-Testcenter für Bewohner des gesamten Landkreises Gießen in der Rivers-Sporthalle eröffnet wurde, war damit eine zweite äußerst wichtige Entscheidung verbunden: Erstmals nämlich wurde in der Halle auch eine Corona-Schwerpunktpraxis eingerichtet, die etwa eine Woche später ihren Betrieb aufnahm. Während das Testcenter von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen verantwortet wird, ist für die Praxis das Gesundheits-Netz Gießener Hausärzte (GNGH) zuständig. "Mit der steigenden Zahl der Infizierten entstand bei uns die Idee, dass es neben dem Testcenter auch einen Bereich geben muss, um ärztliche Untersuchungen bei Verdachtsfällen und Nachuntersuchungen vornehmen zu können", erläutert GNGH-Sprecher Witold Rak im Gespräch mit dieser Zeitung. Hausarztpraxen sollen dadurch von Infektpatienten verschont bleiben, um Patienten und Personal vor Ansteckung zu schützen und den gewohnten Praxisalltag aufrechterhalten zu können. Außerdem wollten die heimischen Hausärzte in der Corona-Krise zusätzlich Verantwortung übernehmen. Die KV hatte ebenfalls bundesweit zur Einrichtung von Corona-Schwerpunktpraxen aufgerufen.

Wie die Testcenter-Einrichtungen ist die Schwerpunktpraxis in der Halle untergebracht, in der sonst die Bundesliga-Basketballer der Giessen 46ers und andere Teams trainieren. An Basketball erinnert hier allerdings nichts mehr. Der Boden ist komplett mit einem Spezialbelag ausgelegt und die verschiedenen Bereiche sind voneinander durch Stellwände abgetrennt, um Verdachtsfälle von Erkrankten zu separieren. So verfügt der Praxisbereich über "vier jeweils abschließbare Untersuchungsräume und einen Wartebereich", wie Rak berichtet. Die tägliche Öffnungszeit der Praxis ist dieselbe wie beim Testcenter, und zwar von 9 bis 13 Uhr. Pro Schicht sind derzeit zwei Ärzte und zwei Hilfskräfte im Einsatz.

Insgesamt steht mittlerweile ein Stamm von 30 Allgemein- und Fachärzten zur Verfügung, die neben ihrer Tätigkeit in der eigenen Praxis dort arbeiten. Darüber hinaus engagiert sich etwa dieselbe Anzahl von Medizinstudierenden und medizinischen Fachangestellten. Die studentischen Hilfskräfte verrichten ihre Dienste im Sinne des Allgemeinwohls bislang ehrenamtlich und unentgeltlich. Das GNGH-Team ist daher für jede Spende zur Entlohnung der Hilfskräfte dankbar, die über den Basketballverein "Giessen Pointers", Volksbank Gießen, IBAN DE04 5139 0000 0064 4177 03, mit dem Zusatz "Corona" möglich ist. Eine Spendenbescheinigung kann dadurch regulär ausgestellt werden.

TEST-ZAHLEN Was bislang "Testcenter" hieß - und wohl in der Bevölkerung auch künftig so genannt wird -, soll laut Hessischem Sozialministerium fortan als "Covid Koordinierungscenter Gießen" bezeichnet werden. Das teilt auf Nachfrage die Kassenärztliche Vereinigung Hessen mit und kann zugleich konkrete Zahlen nennen. Demnach wurden in der Rivers-Sporthalle etwa am Mittwoch, 22. April, 49 Personen auf das Coronavirus getestet. Diese Zahl schwankt von der Eröffnung am 1. April bis jetzt zwischen täglich 66 und 24 Abstrichen. Wobei an einigen Tagen mehr Patientenzuweisungen als Tests registriert sind. Stand diesen Donnerstag, gab es im Kreis Gießen bislang 211 bestätigte Coronafälle, davon sind 149 Personen genesen. Sechs Erkrankte befinden sich zurzeit in klinischer Behandlung. Zwei Einwohner des Landkreises sind an Corona verstorben. (fod)

Die Ärzte müssen bei ihren Untersuchungen eine spezielle Schutzkleidung tragen. Neben einem Ganzkörperanzug gehört dazu eine FFP-2 oder FFP-3 Maske, die wesentlich effektiver als normaler Mund-Nasen-Schutz gegen eine Virusübertragung schützt, aber eben auch das Atmen schwieriger macht. Darüber hinaus wird zum Schutz der Augen - denn auch darüber könnte das Coronavirus in den Körper gelangen - ein Sichtschild oder eine spezielle Schutzbrille getragen. Die Arbeitsatmosphäre ist trotz der besonderen Umstände für die Kollegen "ganz angenehm", so Witold Rak. Auch ist hier die Anzahl der zu untersuchenden Patienten nicht so hoch wie die der nebenan getesteten Personen. Pro Tag sind es bislang durchschnittlich zehn bis 15 Patienten, während im Testcenter auch schon mal über 60 Abstriche täglich notwendig werden (siehe Kasten), abhängig von der Zahl der zugewiesenen Personen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine körperliche Untersuchung mit Arzt-Patienten-Gespräch länger als ein Mund-Nasen-Abstrich dauert. Es wird jedoch erwartet, dass die Behandlungszahlen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad der Schwerpunktpraxis und steigenden Covid-Erkrankungsfällen deutlich zunehmen.

"Bei uns gibt es keinen Andrang, denn es ist eine reine Terminsprechstunde. Es läuft auch nicht anders als in einer normalen Arztpraxis ab", erläutert Witold Rak das Verfahren. So werden die im Wartebereich sitzenden Patienten mit Namen aufgerufen, um dann mit dem Arzt in einen der Untersuchungsräume zu gehen. Im Anamnese-Gespräch werden dort Symptome und Krankenvorgeschichte, inklusive bereits eingenommener Medikamente, abgeklärt, verbunden mit der körperlichen Untersuchung. Je nach Ergebnis fällt die Entscheidung, ob sofort ein Abstrichtest vorgenommen werden muss, eine Krankenhaus-Aufnahme notwendig ist oder das Verschreiben von Medikamenten ausreicht. Bei alledem orientiert man sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Vor Beginn jeder Schicht bespricht sich das jeweilige Team. Die Ärzte sind laut Rak dafür verantwortlich, dass "alle einen adäquaten Schutz tragen", diesen leitliniengerecht ablegen und ihre eigenen Instrumente nach jedem Patienten selbst desinfizieren.

"Wir sind sehr glücklich, dass unsere Idee der Corona-Schwerpunktpraxis umgesetzt werden konnte und von der KV unterstützt wird", zieht der GNGH-Sprecher ein positives Zwischenfazit. Dabei geht sein Dank insbesondere auch an "Landrätin Anita Schneider und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz", die mit ihren Mitarbeitern bei Landkreis und Stadt "sehr großes Engagement" für die Realisierung der Idee gezeigt hätten. Zudem dankt Witold Rak allen anderen Helfern für die "große Unterstützung", sei es nun bei der Einrichtung der Halle oder den Spenden von Schutzausstattungen und anderen Materialien.

Wer bei sich selbst Symptome für die Infektion mit dem Coronavirus vermutet, kann allerdings nicht einfach so zu Schwerpunktpraxis und Testcenter hingehen. Vorher ist eine Rücksprache mit dem eigenen Hausarzt, dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst (unter der Notfallnummer 116 117) oder dem Gesundheitsamt notwendig. Hier wird abgeklärt, ob eine telefonische Anmeldung in der Schwerpunktpraxis erforderlich ist, die dann über den Arzt erfolgen muss. Auch für das in der Straße vor der Halle befindliche "Drive through" der KV - hier kann man für den Abstrich im Auto sitzen bleiben - ist bei entsprechender RKI-Indikation eine vorherige ärztliche Zuweisung notwendig. Bei jemandem, der auf eigene Faust dorthin fährt, wird kein Abstrich vorgenommen. Archivfoto: Rohde