Gießen: Zwei Mal wöchentlich kostenlos Mittagessen in Nord- und Weststadt

GIESSEN. "Gießen kommt von Genießen" ist ein in der Stadt gebräuchliches Bonmot. Und auch die neueste Aktion von Jugendwerkstatt und IJB - Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung gGmbH trägt den Titel "G(en)ießen". Darunter werden seit einigen Wochen in West- und Nordstadt zweimal wöchentlich kostenlose Mittagessen angeboten - mit wachsendem Zulauf.

"Es ging alles sehr schnell", erklärt IJB-Geschäftsführer Rüdiger Harz-Bornwasser. Ende März hatte die "Aktion Mensch" einen Aufruf gestartet, Förderanträge im Zuge eines Corona-Sonderprogramms einzureichen. Jugendwerkstatt und IJB bewarben sich gemeinsam darauf, und das mit großem Erfolg: Mit 50 000 Euro wurde ihnen die Maximalfördersumme aus einem Fonds von insgesamt zwei Millionen Euro zuerkannt. Und seit 19. April werden dienstags und donnerstags in der Weststadt auf dem Gelände der Jugendwerkstatt Mahlzeiten ausgegeben beziehungsweise in der Nordstadt ausgeliefert.

Immerhin habe die Corona-Krise vor allem wirtschaftlich benachteiligte Menschen besonders hart getroffen - nicht nur durch die Schließung der Tafeln und der Wegfall von Essen in Schulen und Kitas, sondern auch Hamsterkäufe, die vorrangig Engpässe bei günstigen Lebensmitteln entstehen ließen, kamen dazu. Man wollte die Folgen davon mit der "G(en)ießen"-Aktion eingrenzen, erklärt Mirjam Aasman, Geschäftsführerin der Jugendwerkstatt. Die Aktion wurde unter anderem über Partner in den jeweiligen Quartieren publik gemacht - und fand schnell große Resonanz. Mit 15 Mahlzeiten wurde in der Jugendwerkstatt gestartet, diese Anzahl hat sich inzwischen auf 35 erhöht - und am vergangenen Donnerstag waren auch diese schon innerhalb von 12 Minuten weg. Das IJB, welches nach Hause liefert, ist bei konstant 20 Mahlzeiten - in der Weststadt könne man sich aber vorstellen, die Zahl sukzessive zu erhöhen: die Förderung gehe bis zu insgesamt 100 Mahlzeiten pro Tag, erklärt Aasman.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen könne man die Portionen in der Weststadt allerdings auch nur mit nach Hause nehmen und nicht vor Ort verzehren. Damit fällt ein wichtiger Faktor in der Arbeit von Jugendwerkstatt und IJB weg: der Kontakt zu den Menschen. Seit Mitte März wurden sämtliche Qualifizierungsmaßnahmen an beiden Standorten komplett verboten; erst seit Anfang Mai laufen diese wieder an, allerdings freilich mit eingeschränkten Gruppengrößen. Davon waren und sind insgesamt rund 160 Teilnehmer an beiden Standorten betroffen. Diesen fehle nicht nur der Sozialkontakt mit anderen, sondern auch die Beschäftigung: Seit Mai ist die Anwesenheit freiwillig, trotzdem kämen weit über 80 Prozent aller Teilnehmenden, freut sich Harz-Bornwasser.

Sofern die Regeln geändert werden, könne man den Verzehr auf dem Hof der Jugendwerkstatt anbieten. "Das wäre für uns auch besser", erklärt Aasman, da man so weiterhin Kontakt zu den Menschen im Quartier aufbauen könne. Zudem könne man dann auf Dauer auf Einweggeschirr verzichten - da man auf Nachhaltigkeit Wert lege, sei dies, weil plastikfrei, zum Beginn der Aktion genauso schwer zu bekommen gewesen wie eine Hygienestation, erklärt Küchenchef Manuel Diemar.

Die Plexiglasscheibe an der Ausgabe hingegen konnte von hauseigenen Handwerkern gefertigt und montiert werden. Und noch mehr wird aus eigenen Reihen angeboten werden: Auf den zum IJB gehörenden Hardtgärten wird momentan Gemüse angebaut, welches in den kostenlosen Mahlzeiten verarbeitet werden soll.

Von 12.30 bis 14.30 Uhr läuft dienstags und donnerstags die Essensausgabe auf dem Hof der Jugendwerkstatt, im selben Zeitraum liefert das IJB nach telefonischer Voranmeldung beim Nordstadtzentrum die Mahlzeiten nach Hause. Bis 30. September läuft der Förderzeitraum, und da anfangs nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft wurden, könne man das Angebot dann vermutlich noch etwas länger aufrechterhalten. Trotzdem sind Jugendwerkstatt und IJB momentan auf der Suche nach einer Anschlussfinanzierung: "Die Corona-Pandemie wird sich ja auch noch eine Weile ziehen", so Mirjam Aasman.