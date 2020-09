Gießen: Zwei weitere Schulen melden Covid-19-Infektionen

Archivfoto: Möller

Giessen (red). Nach bestätigten Covid-19-Fällen sind Klassen an zwei weiteren Schulen der Stadt Gießen in Quarantäne. Am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium wurde eine Infektion in einer siebten Klasse gemeldet. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat für insgesamt 29 Mitschüler Quarantäne angeordnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Wo sich der infizierte Schüler angesteckt hat, sei derzeit unklar. Es gebe keinen Hintergrund einer Reiserückkehr. Alle Betroffenen würden vom Gesundheitsamt telefonisch kontaktiert. Eine erste Information erfolgte über die Schulleitung.

An der Theodor-Litt-Schule gilt Quarantäne für insgesamt 17 Schüler sowie eine Lehrkraft des Jahrgangs 12. Dort wurde ebenfalls die Infektion eines Schülers bestätigt, die im familiären Zusammenhang mit einem der positiven Fälle an der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) besteht. Dort seien wiederum nach den insgesamt drei bekannten Fällen im Jahrgang 12 bis zum Ende dieser Woche keine weiteren Infektionen hinzugekommen. Alle Tests verliefen negativ. Ein Großteil der 228 betroffenen Schülerinnen und Schüler, die vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt worden waren, könne ab Montag wieder die Schule besuchen. Die engen Kontaktpersonen der Infizierten verbleiben weiter in Quarantäne.

Alle Betroffenen an der GGO seien in den vergangenen Tagen vom Gesundheitsamt telefonisch kontaktiert und informiert worden. "Das Eingrenzen des Infektionsgeschehens hat hier wegen der großen Zahl der Personen die bisher umfangreichste Ermittlungsarbeit des Gesundheitsamtes seit Beginn der Pandemie erfordert", heißt es weiter. Nach den bisherigen Erkenntnissen infizierten sich die Jugendlichen nicht an der Schule, sondern während enger Kontakte untereinander im privaten Bereich. Schulleitung und Gesundheitsamt heben die gute und reibungslose Zusammenarbeit in den vergangenen Tagen hervor.