Gießener "3Steps" planen Kunstgalerie im Hochseecontainer

Uwe und Kai Krieger, zwei der "3Steps", in ihrer Werkstatthalle in der Margaretenhütte. Foto: Friese

GIESSEN/„ - giessen. "Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen - das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit." Ob das Zitat von John F. Kennedy tatsächlich so stimmt, ist nicht ganz sicher, aber auf das Gießener Künstlerkollektiv "3Steps" lässt es sich auf jeden Fall übertragen. Denn die Coronakrise brachte das Trio auf die Idee, ein absolut neues Ausstellungskonzept in Mittelhessen entstehen zu lassen. Der Gedanke dahinter: "Kunst muss unmittelbar erlebt werden", betont Uwe Krieger. So wie ein gestreamtes Konzert kein Live-Erlebnis ersetze, könne auch das Betrachten eines Bildes am Computerbildschirm nur ein schwacher Trost für das echte Werk sein. So entstand "quARTainer".

Halle umgestaltet

Aber von vorne: Als der Gießener Gerüstbauunternehmer Heinrich Velten die Zwillinge Kai und Uwe Krieger sowie Joachim Pitt vor Jahren bei einer ihrer ersten öffentlichen Graffitiarbeiten sah, war er davon so begeistert, dass er sie bald darauf anheuerte, die Außenwände seines Firmensitzes explosiv-bunt zu gestalten. Aus diesem Engagement entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Und als das Team nach diversen Atelier-Stationen auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten war, erhielt es 2017 die Möglichkeit, eine alte Lastwagen-Halle aus den 1960ern auf dem Areal des Unternehmers zu mieten. Zwei Jahre darauf folgte der nächste Schritt: Die Halle wurde gekauft und nach eigenen Vorstellungen ausgebaut. Dazu gehörte das Einziehen neuer Böden sowie die Errichtung eines Lackierraums und weiterer Bereiche, die auch an andere Künstler vermietet werden sollen. Doch dann kam Corona. Dadurch verzögerten sich einige Termine mit Behörden und Architekten, aber es ergaben sich auch große Projekte, wie etwa das spektakuläre 460 Quadratmeter große Wandbild am Limburger Südbahnhof, welches sich zu normalen Zeiten nicht so zügig hätte verwirklichen lassen.

Im Gespräch erzählen die "3Steps", wie es zur Idee ihres Projektes "quARTainer" kam, dessen Name sich aus den Bestandteilen "Quarantäne", "Container" und dem englischen "Art" (Kunst) zusammensetzt. Durch einen Medienbericht, in welchem es um Container als Wohnanlagen ging, entwickelten die drei gebürtigen Gießener rasch die Idee einer Open-Air-Galerie. In Containern, deren breite Front durch eine große Glasscheibe ausgetauscht werden soll, sodass sich Ausstellungen von außen coronakonform besichtigen lassen. Wenn die Pandemie hoffentlich in absehbarer Zeit Geschichte sein wird, sollen die Blechboxen dann auch betreten und - da transportabel - vielleicht auch an anderen Orten der Stadt aufgestellt werden können.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erst einmal darum, die nötigen finanziellen Mittel für das Projekt zu sammeln. Drei Hochsee-Container sollen beschafft werden, die je nach Zustand zwischen 3000 und 5000 Euro pro Stück kosten. Und diese Blechkisten sollten nicht mehr als eine Seereise über die Weltmeere hinter sich haben, um stabil genug für das Kunstprojekt zu sein. Dazu kommt die Anlieferung samt Hebekran und natürlich der Ausbau. Ein fertig umgebauter und nutzbarer Container würde locker 30000 Euro kosten.

Also will sich das Team selbst den Werkzeuggürtel umschnallen und sich, zusammen mit hiesigen Firmen, an den Ausbau machen. Denn neben den Scheiben muss auch die nötige Elektrik verbaut werden, zudem bedarf es Dämmungen, Isolation und Heizung. Ein guter Teil der Finanzierung kam bereits vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, welches das Projekt mit dem Programm "Hessen kulturell neu eröffnen" und 18000 Euro unterstützte. Die restliche Summe soll über eine Crowdfunding-Aktion gestemmt werden, deren erste Runde noch bis Ende Januar läuft.

Die Freiluft-Galerie wird dann ihr Heim direkt vor der Werkstatthalle der "3Steps" auf der Margaretenhütte haben. Das Außengelände soll dazu passend umgestaltet werden, mit Sitzgelegenheiten und Fahrradständern, damit sich der Ausstellungsort zu einem Treff für Kunstfans entwickeln kann.

Viermal jährlich sollen dann die Ausstellungen wechseln. Da die Gruppe weltweit gut vernetzt ist, mangelt es nicht an spannenden Künstlern, die in Gießen ihre Werke präsentieren wollen. Den Anfang machen der Berliner Urban-Art-Künstler Christian Awe, Christian Hinz und Johannes Mundinger, die in der Stadt bereits durch ihre großformatigen "Rivertales"-Arbeiten bekannt sind. Später sollen auch vermehrt hessische Künstler zu sehen sein, zudem steht die Idee im Raum, dass sich freischaffende Künstler Flächen buchen können, welche von den "3Steps" kuratiert werden. Alles in allem eine Menge Arbeit, aber wie Kai Krieger meint: "Für uns gibt es nichts Geileres als Kunst. Sowohl selbst welche machen, als auch, die Bilder von anderen anzuschauen."

Die Crowdfunding-Seite ist im Internet unter folgender Adresse zu finden: www.startnext.com/quartainer. Unterstützer bekommen als Dankeschön limitierte Künstlereditionen, kleine Andenken und mehr.