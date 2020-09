Gießener Agentur sammelt für Musiker

Das "Lost Piano" des Gießener Plattenlabels O-Tone-Music machte auch auf dem Frankfurter Römer Station, um auf die schwierige Situation freischaffender Musiker aufmerksam zu machen. Fotos: O-Tone Music, Kronenberg

giessen. Die Resonanz war beachtlich, das Ergebnis ist es auch. Die Gießener Agentur O-Tone-Music hat angesichts der nahezu vollständig weggebrochenen Live-Auftritte ihrer Künstler Ende Juni eine Crowdfunding-Aktion gestartet. 10 000 Euro hat sich O-Tone-Chef Uwe Hager zum Ziel gesetzt - bis gestern sind exakt 10 353 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, die komplett den vom Unternehmen betreuten Musikern zugutekommen sollen. Und mindestens ebenso wichtig: Die originelle, vorläufig bis zum 11. September terminierte Kampagne erzielte eine enorme Reichweite - bei den Medien ebenso wie bei den Musikfans.

"Wir haben ausschließlich positive Reaktionen bekommen. Auch aus Ecken, aus denen wir es nie erwartet hätten", erklärt Hager, der das auf Jazz, Blues, Folk und Worldmusic spezialisierte Unternehmen in Gießens Innenstadt seit knapp 20 Jahren führt. Aus Tübingen etwa habe die Aktion Zuspruch erfahren, aus Frankreich auch. "Leute, mit denen wir nichts zu tun hatten, haben sich gemeldet." Nicht zuletzt, weil die Aktion auch in mehreren Radiosendern vorgestellt worden sei, darunter etwa hr1 und NDR. Und in den Amazon Classic Charts erreichten die beiden dazu von Hager selbst komponierten und eingespielten Songs "Lost Piano" und "Where to go" mehr als 50000 Streams. Ein drittes Stück wird nun am 11. September digital veröffentlicht. Es trägt den programmatischen Titel "Hopefully".

Denn auch das gehörte zum Trommeln für die gute Sache - oder genauer: zum Tasten anschlagen. Mit seinem "Lost Piano" ist der

O-Tone-Chef durch mehrere Städte getourt. Vom Gießener Marktplatz ging es nach Mainz, Wiesbaden und auf den Frankfurter Römer, wo Hager jeweils die Eigenkomposition vorstellte. Der Titelsong der Kampagne steht dabei stellvertretend für viele Kulturschaffende, die sich angesichts wegbrechender Einnahmequellen verloren vorkommen. Und Hagers elegische Töne trafen auf offene Ohren: "Die Leute wissen, dass es der Veranstaltungsbranche nicht gut geht."

Daran kann natürlich auch das bislang eingesammelte Geld nichts ändern. Da durch die Corona-Pandemie Clubs und Konzerthallen geschlossen sowie Festivals gestrichen wurden, ist den Musikern ihre wichtigste Einnahmequelle weggefallen. Manch einer trägt sich daher mittlerweile mit dem Gedanken, seine Leidenschaft aufzugeben und sich nach anderen Jobs umzuschauen. "Viele haben in sich hineingehört und beschlossen, erst einmal gar nichts mehr zu machen", berichtet Hager. Sie verdienten ihr Geld nun mit Workshops oder bei Musikschulen. "Aber ganz sicher nicht mit ihrer eigentlichen Leidenschaft: dem Auftritt auf der Bühne!"

Der Agentur- und Labelbetreiber hofft nun auf Unterstützung durch die Berliner Politik, auf die Lockerung der strikten Hygieneregeln und auf den nächsten Sommer, in denen er wieder Konzerte plant. Vielleicht gebe es bis dahin Schnelltests, die bei Konzerten vor Ort für Sicherheit des Publikums sorgen könnten. Und gesammelt wird auch noch: Auf Spotify läuft die Aktion "Lost Piano" auch nach dem 11. September weiter.