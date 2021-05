Gießener Agentur sgc setzt neues Produkt in Szene

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit ihrem neuen Insektenstich-Gel hat die Firma Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems ein neues Produkt auf den Markt gebracht, dass Hilfe bei Insektenstichen verspricht. Die Gießener Kommunikationsagentur „sumner groh + compagnie“ (sgc) hat den Produktlaunch kommunikativ begleitet.

„sumner groh + compagnie“ war dabei für das Packagedesign als auch für kommunikative Maßnahmen am Verkaufsort verantwortlich. Um im Regal hervorzustechen, hat sgc dabei auf kräftige Farben gesetzt. Zudem hat die Agentur eine passende Bildwelt konzipiert, die in der Kommunikation eingesetzt wird. Weitere Maßnahmen wie die Erstellung von Videos, die in den Drogerien am Regal abgespielt werden, sowie Aktionen zur Produkteinführung runden die Launchkommunikation ab.

„Eine brandneues Produkt im Massmarket zu platzieren, ist immer eine spannende Herausforderung. Mit dem richtigen Mix aus Kreation und Strategie konnten wir das Produkt aber perfekt in Szene setzen und für die nötige Aufmerksamkeit am POS sorgen“, so Ingo Nauheimer, einer der Gesellschafter von sgc.