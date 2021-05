Gießener Agentur sgc setzt neues Produkt in Szene

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit ihrem neuen Insektenstich-Gel hat die Firma Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das Hilfe bei Insektenstichen verspricht. Die Gießener Kommunikationsagentur „sumner groh + compagnie“ (sgc) hat den Produktlaunch kommunikativ begleitet. „sumner groh + compagnie“ war dabei für das Packagedesign und für kommunikative Maßnahmen am Verkaufsort verantwortlich. Um im Regal hervorzustechen, hat sgc auf kräftige Farben gesetzt. Zudem hat die Agentur eine passende Bildwelt konzipiert, die in der Kommunikation eingesetzt wird. Die Erstellung von Videos, die in den Drogerien am Regal abgespielt werden sowie Aktionen zur Produkteinführung runden die Launchkommunikation ab.