Gießener "Aktion KiM" stellt Kinder in den Mittelpunkt

GIESSEN - Wenn ein Elternteil unverhofft ins Gefängnis muss, dann bleiben die Angehörigen oftmals ratlos zurück. Vor allem die Kinder leiden unter der Situation, doch ihr Leidensdruck wird oftmals nicht wahrgenommen. Die "Aktion KiM - Kinder im Mittelpunkt" soll auf diese Problematik aufmerksam machen und arbeitet bereits seit 2020 mit Angehörigen von Inhaftierten. Die Veranstaltung in der evangelischen Petrusgemeinde sei bereits seit Langem geplant gewesen, hätte jedoch Pandemie-bedingt immer wieder verschoben werden müssen. "Das Projekt ist eines unserer jüngsten. Wir hatten ein ähnliches zu Beginn unserer Tätigkeit vor 50 Jahren, wir kehren also wieder zu unseren Wurzeln zurück", schilderte die Vorsitzende des Vereins "Aktion", Inge Bietz.

Geschäftsführerin Astrid Dietmann-Quurck ergänzte, dass die Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen wie dem Fliedner Verein und die Arbeit mit dem Justizministerium dieses Projekt erst ermöglicht hätten. "Wir haben viel Erfahrung in der Jugendarbeit und in der Arbeit mit Straffälligen. Die Kombination macht es möglich, das Projekt anzugehen", so Dietmann-Quurck. Konkret nannte sie drei Säulen, auf welche die Arbeit der "Aktion KiM" basiere: Erstens ist die Situation der Inhaftierten mit Kindern zu berücksichtigen, vor allem auch, was das Thema Kindeswohl betrifft. Zweitens bietet die Aktion regelmäßig Mutter-Kind-Seminare an, um für das Thema Inhaftierung zu sensibilisieren. Drittens werden Fortbildungen für Justizbedienstete angeboten, um auf die Kinder vorzubereiten, die ihr Elternteil in der Justizvollzugsanstalt besuchen kommen. "Wir haben mit unserem Konzept zwar das Rad nicht neu erfunden, aber da fließt viel Praxiserfahrung mit rein", betont die Geschäftsführerin.

Gemeinsam mit den Anstalten habe der Verein bereits bestehende Konzepte weiterentwickelt oder neue ins Leben gerufen. "Die ,Aktion KiM' ist aus der Not der Angehörigen entstanden und ist nun ein dreijähriges Förderprogramm der Aktion Mensch geworden", erläutert Dietmann-Quurck. Eine Bremse in der Zusammenarbeit mit Angehörigen war die Pandemie, doch selbst dort, so die Organisatorin, habe sich das Team um Friederike Henn und Uli Müth aushelfen können. "Wir haben trotz Corona einiges geschafft", begann Müth.

Das Ziel von KiM, dass die Kinder von Inhaftierten als eigenständige Zielgruppe mit spezifischen Bedürfnissen wahrgenommen werden, sei vollumfänglich gelungen. Zudem hatte Müth eine extreme Vernachlässigung der Kinder von Inhaftierten feststellen können. "Kinder dürfen nicht mitbestraft werden. Regelmäßiger Kontakt zum inhaftierten Elternteil ist wichtig, solange das Kindeswohl nicht gefährdet wird". Der erfahrene Mitarbeiter benannte ebenso die Problemlagen, mit welchen die Familien nach einer Verhaftung und Inhaftierung oft konfrontiert gewesen waren. "Es gab eine plötzliche Zwangstrennung, keine kindgerechte Vorbereitung auf das Thema und eine daraus resultierende traumatische Belastung. Das erleben wir leider immer wieder". Einfluss habe zudem darauf, dass das Thema in der eigenen Familie danach oftmals tabuisiert werde, da der nicht-inhaftierte Elternteil nicht wisse, wie das Kind am besten für das Thema sensibilisiert werden soll. "Oftmals entstehen dann auch eine ungesicherte Situation und finanzielle Schwierigkeiten, da die Männer oft die Alleinverdiener sind. Ebenso wird das soziale Umfeld verunsichert, die Kinder erfahren totale Ausgrenzung", so Müth.

Die Angst vor der wirtschaftlichen Not übertrage sich auf die Kinder, die schulischen Leistungen würden dadurch zudem abfallen. Die "Aktion KiM" soll hierbei helfen, die Strukturen zu Hause zu stabilisieren, Eltern und Lehrer für das Thema zu sensibilisieren und den Blick von Politik und Gesellschaft auf das Problem und die Stigmatisierung zu richten. Dieses Konzept unterstützte auch die Pädagogische Leiterin Friederike Henn. "Wir haben Skypegespräche mit den Inhaftierten und den Familien durchgeführt. Die Vor- und Nachbetreuung wurde dann durch die Aktion KiM gewährleistet", schilderte Henn. Das jüngste Kind, welches die Aktion derzeit betreue, sei erste zwei Jahre alt und schon eineinhalb Jahre vom Vater getrennt. Manch ein Kind konnte jedoch Pandemie-bedingt den inhaftierten Elternteil nicht in der JVA besuchen. "Das ist dann für viele zermürbend. Es gab Kinder, die sollten im April 2020 einen Termin haben und haben ihn bis heute nicht bekommen. Das nagt natürlich auch an den Kindern sehr", so Friederike Henn.