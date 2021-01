Gießener Aktivisten beklagen "Lippenbekenntnisse statt Taten"

Das Bild täuscht: Immer wieder kommen Passanten vorbei und helfen so, die Appelle weiterzutragen. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Zwar war der Seltersweg am Samstag wie leer gefegt, doch das störte die Aktivisten der "Seebrücke Gießen" nicht im Geringsten. Sie versammelten sich am Kugelbrunnen, so wie sie es bereits im vergangenen Jahr taten, um auf Missstände in der Flüchtlingsproblematik aufmerksam zu machen. "Flüchtlinge schützen, Rassismus stoppen" und "SOS Europa: Menschenrechte kennen keine Grenzen" prangten auf den Plakaten von Amnesty International. Auch die "Omas gegen Rechts" waren zugegen. Dann liefen aber doch vereinzelt Menschen durch die Einkaufsstraße. Ein Passant rief "Wer ist Moria?" und spielte offenkundig auf die Plakate an, die die Teilnehmer in die Höhe hielten. Darauf wurde zur Evakuierung des griechischen Lagers aufgerufen. "Ein Flüchtlingslager", antworteten die Aktivisten energisch, und der Mann ging achselzuckend, aber jetzt informiert, weiter. Organisatorin Vera Bonica zeigte sich begeistert darüber, dass die Kundgebung wahrgenommen wurde: "Ich bin beeindruckt, dass so viele heute da sind." Bereits im vergangenen Jahr habe man sich zwölf Samstage hintereinander für die gute Sache eingesetzt und mache nun nahtlos damit weiter.

Zum europaweiten Aktionstag für Schutzsuchende hatten die Organisationen "Balkanbrücke" und "Pro Asyl" aufgerufen. Dadurch kamen 140 Aktionen zustande, um auf die Situation in den Lagern in Bosnien-Herzegowina und Griechenland aufmerksam zu machen. "Von der Regierung sehen wir nur Lippenbekenntnisse statt Taten", beklagte Bonica. In Bosnien drohe den Flüchtlingen der Kältetod, es herrsche zudem eine latente Hungersnot. "Ihrer Würde sind die Menschen dort schon längst beraubt", meinte die Aktivistin. Dann fiel plötzlich das Mikrofon aus, die Technik streikte. Doch das nahmen alle gelassen hin und Bonica sprach einfach ohne Mikrofon weiter. "Die meisten Schutzsuchenden in Bosnien werden durch Pushbacks aus Kroatien vertrieben. Der kroatische Grenzschutz wird von der EU finanziert und unterstützt", lautete ihr Vorwurf. Vor allem die Zustände im bosnischen Lager Bihac sorgen in den letzten Wochen immer wieder für erschreckende Bilder, hieß es vonseiten der Aktivisten. Ähnlich brisant ist die Problematik in den Lagern in Griechenland. Dort sind immer noch rund 20 000 Menschen interniert. Einige von ihnen haben sich nach Athen durchgeschlagen und sind obdachlos. Der Winter sorgt für Kälte, Starkregen und Stürme. Suizidversuche seien an der Tagesordnung, da weder Kinder noch Erwachsene die traumatischen Erlebnisse verarbeiten könnten. Diese Folgen könne man vor allem im Lager Moria deutlich sehen. NGOs und Journalisten haben kaum noch Zugang zu dem Flüchtlingslager, und es wird berichtet, dass Familien alles dafür geben, ihre Kinder vor Nässe und Rattengift zu schützen.

Die Lage auf dem Mittelmeer ist nach Ansicht der "Seebrücke" genauso prekär. Die private Seenotrettung ist seit Wochen nicht mehr existent, da die griechische Regierung die Schiffe mit Ausnahme der "Ocean Viking" in den Häfen festhalte. "Die Situation an den Außengrenzen könnte schlimmer nicht sein", berichtete die Organisatorin. Man verlange daher die sofortige Freilassung der Schiffe, ein Ende der Pushbacks und die Aufnahme der Menschen aus den Lagern in Bosnien und Griechenland.

Nach dem lautstarken Applaus der rund 40 Teilnehmer trat ein weiterer Redner aus dem Publikum vor. Er sei mit 18 während des türkischen Bürgerkriegs in den 1980er-Jahren nach Deutschland gekommen und kenne das Leid der Migranten. "Europa schottet sich ab. Ich fühle mich selbst als Europäer. Ob Afghanistan, Syrien oder Libyen, unsere Soldaten müssen da raus", meinte der Redner. "Die EU hat einen Friedensnobelpreis. Wofür? Eine Friedensmission mit Waffen und Panzern? Nein! Kein Krieg gegen Länder, die uns nix getan haben. Holt die europäischen Soldaten aus den Kriegsgebieten zurück." Die Flüchtlingskrise sei nur ein Teil des Problems, und wer nur zuschaue, der sei am Ende ein Mittäter. Der stürmische Applaus im Anschluss zeigte, wie sehr seine Worte den Kern des Problems aus Sicht der Aktivisten getroffen hatten.