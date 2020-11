Gießener Alp Timagur arbeitet an neuem Album

Musikalisch zurück zu den Wurzeln: Alp Timagur. Foto: Timagur

GIESSEN - Alp Timagur hat sich in seiner knapp 15-jährigen Laufbahn schon in vielen Genres ausprobiert. Jetzt hat der 37-jährige "Schlammbeiser" aus der Gießener Nordstadt die Corona-Krise genutzt, um für das neue Album zu seinen musikalischen Wurzeln zurückzukehren. Mit an Bord ist unter anderem wieder sein Bruder, mit dem er 2006 die HipHop-Formation "Newstyle" bildete und damit den Grundstein für seinen Werdegang legte. Ein Gespräch über seine Beweggründe für die musikalische Neuausrichtung, sein im Januar erscheinendes Album "Alpdreams" sowie seine Zukunftspläne.

Alp, du bist ein fleißiger und akribischer Arbeiter und versorgst deine Zuhörer in regelmäßigen Abständen mit neuen Titeln und Videos. Jetzt war es eine ganze Weile still um deine Person. Wie kam es dazu?

Während der Corona-Pandemie hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe gemerkt, dass es einfach zu viel war. Ich habe in den letzten zwei Jahren neben meinen Pop-Soloalben "Zwischen Raum und Zeit" und "Silemem" viele weitere Songs gemacht, die in diese Pop-Richtung gingen. Ich war gefühlt ein wenig festgefahren, konnte mich damit nicht mehr identifizieren und habe mich mithilfe meines Bruders dazu entschlossen den Reset-Knopf zu drücken. Mehr als sechs Monate lang habe ich nichts veröffentlicht. In dieser Phase konnte ich Kraft tanken und mir Gedanken machen, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte.

Jetzt hast du nach der selbst verordneten Pause direkt ein neues Album im Gepäck: "Alpdreams". Der Name lässt auf ein düsteres Werk schließen. Was hat es damit auf sich?

Der Name spiegelt sozusagen meine Träume und Alpträume wider. Ich habe viel Gutes und viel Schlechtes erlebt, bin durch Himmel und Hölle gegangen. Diese Empfindungen, Hoffnungen und Zweifel habe ich in das Album gepackt. Mit "Alpdreams" habe ich die Vergangenheit aufgearbeitet. Dementsprechend ist der Grundton hart und ehrlich, mit HipHop-lastigen Beats.

Also weg vom Pop, hin zum HipHop?

Sozusagen. Ich habe gemerkt, dass ich weg von der Pop- und Singer-/Songwriter-Richtung wollte. Bei dem neuen Werk nutze ich viele verschiedene Bässe und Basslines. Es wird also nicht zimperlich, es knallt ordentlich. Gleichzeitig habe ich wie immer versucht, einen ganz eigenen Sound zu kreieren. Man könnte sagen,ich bewege mich auf dem gewohnten Spielfeld, spiele aber ein neues Spiel.

Was erwartet die Zuhörer also bei "Alpdreams"?

Es gibt einige Titel, bei denen ich mit Auto-Tune arbeite, was ich vor einiger Zeit noch komplett abgelehnt habe. Mein Bruder hat mich ermutigt, es mal auszuprobieren. Dabei habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und man viel experimentieren kann. Gepaart mit viel Einsatz vom Bass ist ein düsterer, kraftvoller Sound entstanden. Thematisch geht es um die Aufarbeitung der Vergangenheit, verbunden mit sozialkritischen und persönlichen Themen. Der Titel "Brennpunkt" handelt vom Aufwachsen in einem Problemviertel, wo Konflikte an der Tagesordnung sind. In "Chesterfield" geht es darum, dass ich früher nicht viel Geld zu Verfügung hatte, mir die "Marlboro" nicht leisten konnte und zur billigen Alternative gegriffen habe. Ich versuche generell immer, eine Message in meinen Songs zu vermitteln, mit Sinn und Verstand.

Kannst du uns noch einen Ausblick geben. Was kommt nach der Albumveröffentlichung im Januar?

Da ich regelrecht musiksüchtig bin, habe ich schon ein zweites HipHop-Album in petto. Ich hatte gedanklich von Anfang an geplant, diese Aufarbeitung der Vergangenheit in zwei Teile zu spalten. Der Nachfolger wird vom Grundton her nicht ganz so düster, das kann ich auf jeden Fall sagen. Generell gilt es ansonsten erstmal abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt, auch im Hinblick auf Corona. Aber ich bin da positiv gestimmt und gespannt was nächstes Jahr kommt. Ich bin auf jeden Fall bereit und voller Tatendrang.