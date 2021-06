Gießener Ärzte wollen Impfskeptiker "mit klaren Fakten" überzeugen

Signalrot und per QR-Code auch auf englisch, französisch, türkisch und arabisch zu lesen: Der "ÄNGie"-Flyer wird landkreisweit ausgelegt. Foto: Mosel

GIESSEN - Die Fußball-Europameisterschaft hat kaum begonnen, da wissen in Deutschland schon wieder gefühlt 80 Millionen Bundestrainer besser über Mannschaftsaufstellung, vergebene Torchancen und Einzelspieler-Kritik Bescheid als Jogi Löw selbst. Vielleicht machen dafür die 80 Millionen Virologen, die seit Pandemie-Beginn jede Corona-Entscheidung vornehmlich in den Sozialen Medien kommentieren, nun mal Pause. Dass ungefiltert verbreitete Informationen teils fragwürdiger Herkunft zu Skepsis und Verunsicherung führen, erlebt Dr. Georg Friese im Praxisalltag häufig. Erst kürzlich hatte der Gießener Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie wieder einen Patienten vor sich sitzen, der den mRNA-Impfstoff mit Genveränderungen und Unfruchtbarkeit in Verbindung brachte.

"Ich weiß nicht so recht, was ich glauben soll. Jeder erzählt etwas anderes", habe der Mann seine Bedenken geäußert - und sich nach einem ausführlichen Gespräch schließlich doch von seinem Hausarzt impfen lassen. Es sind Situationen wie diese, die Friese dazu bewogen haben, die Gestaltung eines Info-Flyers zur Corona-Impfung beim Ärztenetz Kreis Gießen ("ÄNGie") zu initiieren. "Die Menschen benötigen vertrauensvolle Quellen", sagt der Mediziner. Unterstützt von der Sparkasse Gießen sind nun 10 000 signalrote Handzettel gedruckt worden, die in Arztpraxen, Rathäusern und öffentlichen Stellen in Stadt und Landkreis ausgelegt werden. Sie sollen Impfskeptiker auf regionaler Ebene von den Vorteilen der Covid-Impfung überzeugen und Ängste mindern.

Vertrauenspersonen

Ungefähr 20 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sollen noch unentschlossen sein, ob sie sich gegen Corona impfen lassen wollen. Laut Aussagen von Kommunikationspsychologen und den Betroffenen selbst ließen sie sich am ehesten von Vertrauenspersonen, beispielsweise den langjährig bekannten Haus- und Fachärzten, für eine Impfung gewinnen. Diese Informationen waren für Friese ein weiteres Kriterium, Wissenswertes zur Corona-Impfung für die Bürger in Stadt und Landkreis Gießen zusammenstellen zu wollen. Auf seine Anregung hin, hat "ÄnGie", dessen Ärztlicher Leiter der Fortbildungsakademie Friese ist, den Flyer mit "klaren Fakten" erstellt. Gemeinsam mit dem Verein GPS - Gesundheit Prävention Schulung Mittelhessen - und dem Landkreis Gießen soll über die Impfung aufgeklärt und Unschlüssige bestärkt werden, sich bei dem Arzt ihres Vertrauens den kleinen Piks abzuholen.

Fotos Signalrot und per QR-Code auch auf englisch, französisch, türkisch und arabisch zu lesen: Der "ÄNGie"-Flyer wird landkreisweit ausgelegt. Foto: Mosel Präsentieren den neuen Flyer zur Corona-Impfung: Dr. Petra Porto und Dr. Georg Friese von "ÄNGie" (2. und 3. von links), Landrätin Anita Schneider sowie Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Peter Wolf und Stellvertreterin Ilona Roth. 2

Es sei eine Kombination aus mehreren Faktoren, die seine Patienten umtreibe, sagt Friese. Zum einen hätten die Vakzine deutlich schneller als üblich zur Verfügung gestanden, die mRNA-Impfstoffe seien obendrein neu und dazu würden mitunter Ängste durch unwissenschaftliche Beiträge auf Social-Media-Plattformen befeuert, über die sich viele Menschen mittlerweile standardmäßig informierten. "Die Ärzte müssen dort mehr präsent sein", findet Georg Friese. Er selbst ist deswegen mit seinem Praxisaccount auf Youtube aktiv und begegnet Corona-Mythen dort mit selbstgedrehten Videos.

Landrätin Anita Schneider betont bei der Vorstellung des "ÄNGie"-Flyers, dass die Impfsituation vor einem Umbruch stehe. Einen Vakzin-Mangel werde es bald nicht mehr geben. Das zeige schon die Lage in den USA. "Es sind dort Maßnahmen realisiert worden, die es möglich machen, dass viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden. Diese Aufgabe kommt auch auf uns zu." Skeptiker zu informieren - "das werden wir in Zukunft brauchen", so Schneider.

Die Impfseite des Landkreises ( https://corona.lkgi.de/impfen/ ) ist auf den Flyern verlinkt. Ein QR-Code führt außerdem auf die "ÄNGie"-Webseite ( https://aengie.net/projekte/impfen/ ), auf der die Infos durch eine englische, französische, türkische und arabische Version ergänzt werden. Übersetzung und Druck des Handzettels hat die Sparkasse Gießen ermöglicht. Vorstandsvorsitzender Peter Wolf und seine Stellvertreterin Ilona Roth sehen die Sparkasse als öffentlichen und regionalen Akteur hier in der Verantwortung. So seien zuletzt auch Impfungen für die Angestellten organisiert sowie in der Filiale in der Johannesstraße ein Testcenter in Betrieb genommen worden.

Nachimpfungen im Herbst

Georg Friese hofft auf eine hohe Impfquote im Landkreis. Denn bis zum Herbst ist es nicht mehr allzu weit - und dann stehen bereits die Nachimpfungen an. "Die Infektionszahlen werden zwangsläufig steigen. Es gilt, eine vierte Welle zu verhindern", verdeutlicht der Arzt. Und auch abseits von Corona "ist die Impfung die beste Medizin". Früher verbreitete Krankheiten wie Pocken, Polio oder Kinderlähmung sind heute beispielsweise kein Thema mehr. "Auch die Masern könnten wir längst ausgerottet haben", gibt Friese zu bedenken. Und mit der HPV-Impfung sei inzwischen sogar die Prophylaxe von Gebärmutterhalskrebs möglich. Insgesamt "sind Impfungen also eine riesen Erfolgsgeschichte", folgert der Internist.