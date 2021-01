Gießener AStA solidarisiert sich mit Protesten an Istanbuler Bogaziçi-Universität

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Aktuell protestieren viele Studierende und Lehrende der renommierten, vor allem auch bei internationalen Studierenden beliebten Istanbuler Bogaziçi-Universität gegen einen von Recep Tayyip Erdogan installierten Rektor: Am 1. Januar wurde der AKP-Politiker Melih Bulu vom Staatspräsidenten als Rektor der Universität eingesetzt. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Gießener JLU solidarisiert sich in einer Pressemitteilung mit den Protesten für ein demokratisches Leben und eine demokratische Universität und fordert von der Justus-Liebig-Universität, insbesondere auch gegenüber ihren türkischen Partneruniversitäten, ein entschiedenes Eintreten für freie, unabhängige und demokratische Universitäten.

Die Wahl von Rektoren an Universitäten findet in der Türkei eigentlich intern statt. Dies habe sich seit dem Putschversuch 2016 jedoch geändert. Seitdem versuche Erdogan, massiven Einfluss auf das hochschulpolitische Geschehen zu nehmen, in diesem Falle sei die Einsetzung eines regimetreuen Kaders ein klarer Angriff auf den unliebsamen liberalen Geist der Bogaziçi-Universität. Seit der Ernennung Bulus fanden erst in Istanbul und darauffolgend auch in anderen türkischen Städten Proteste von Studierenden statt. Sie fordern eine demokratisch organisierte Universität, die Raum zur unabhängigen Entfaltung und für ein freies Studium bietet. Der Protest hat vor Ort wie auch international hohe Wellen geschlagen.

Auf diese Proteste habe das AKP/MHP-Regime mit brutaler Gewalt reagiert, es sei bereits zu zahlreichen Festnahmen gekommen. Im Zuge dieser Repressionen komme es zu Übergriffen seitens der Sicherheitsbehörden, etwa in Form von Nacktdurchsuchungen, Todes- und Vergewaltigungsdrohungen, besonders gegenüber LGBTQI-Studierenden. Dieses Vorgehen des türkischen Regimes zeige einmal mehr, dass sich die Türkei mehr und mehr in einen autoritären Polizeistaat verwandele. Die Studierenden in der Türkei fordern die Freilassung der Gefangenen, den Rücktritt von Melih Bulu als Rektor der Bogaziçi-Universität und demokratische Wahlen.